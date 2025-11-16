This content is provided by a sponsor

أطلقت منصة MEXC للعملات الرقمية عرضين ترويجيين طوال شهر نوفمبر 2025، لمكافأة المستخدمين بمدفوعات USDT حقيقية.

تهدف هذه الحملات، بما في ذلك مكافأة الترحيب للمودعين الجدد والسحب المحظوظ لجميع المشاركين، إلى جعل عملية إدراج العملات المشفرة أكثر سلاسة مع منح المتداولين فرصة للفوز بمزيد من العملات المشفرة.

من خلال إيداع الأموال وتنفيذ الصفقات الأساسية، يمكن للمستخدمين المؤهلين تأمين مكافآت MEXC المضمونة وحتى الدخول في سحب على جوائز تصل إلى 5000 USDT.

تعد هذه المبادرة جزءًا من التزام MEXC بتوفير تجارب سهلة الاستخدام، ودمج مكافآت USDT السخية مع خيارات الإيداع السهلة لجذب عشاق العملات المشفرة الأوروبيين والاستفادة منهم.

يكسب المستخدمون الجدد 15 دولارًا أمريكيًا على إيداعهم الأول

تم تصميم الحملة الأولى لشركة MEXC، وهي هدية المستخدم الجديد من Fiat ، خصيصًا للقادمين الجدد الذين يقومون بإيداع أولي على المنصة.

يستمر هذا العرض الترويجي من 1 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2025، ويضمن لأي مستخدم جديد مؤهل الحصول على 15 USDT بعد إكمال خطوتين بسيطتين.

أولاً، يجب على المستخدم إيداع 100 دولار أمريكي تيثر على الأقل عبر منصة تداول مدعومة أو سوق نظير إلى نظير (P2P)، على سبيل المثال، عن طريق بطاقة ائتمان/خصم أو تحويل بنكي. ثانياً، يجب على المستخدم تنفيذ صفقة عقود آجلة بحجم لا يقل عن 50 دولار أمريكي تيثر.

بمجرد استيفاء الشرطين خلال فترة الفعالية، ستُضيف MEXC مكافآت USDT إلى حساب المستخدم. والأهم من ذلك، تُسلَّم المكافأة على شكل USDT فعلي وقابل للسحب (بدلاً من قسيمة أو رمز مُقفل)، وعادةً ما تصل إلى محفظة المستلم الفورية خلال بضعة أيام.

تم تصميم عرض MEXC airdrop هذا لتعويض التكلفة الأولية للدخول للمبتدئين وتشجيعهم على استكشاف التداول في البورصة.

ويستفيد المستخدمون الأوروبيون الجدد أيضًا من سهولة عملية التسجيل، حيث يمكنهم إيداع ما يصل إلى 150 يورو عبر البطاقة دون الحاجة إلى التحقق الفوري من KYC، مما يسمح ببدء أسرع.

يرجى ملاحظة أن الإيداعات الأولى بالعملات التقليدية أو نظير إلى نظير تُحتسب فقط في هذا العرض الترويجي، ويمكن لكل مستخدم الحصول على هذه المكافأة مرة واحدة. مجموعة المكافآت محدودة، لذا تُمنح المكافآت حسب أسبقية الحضور.

اربح 15 USDT على أول إيداع لك في MEXC

مهام الإيداع لفتح إدخالات السحب المحظوظ حتى 5000 USDT

العرض الترويجي الثاني، المتاح للعملاء الجدد والحاليين، هو سحب الحظ على بطاقات فيات وبطاقات P2P ، الذي يُحوّل الإيداعات العادية إلى لعبة حظ شيّقة. يستمر هذا الحدث من 3 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2025، ويُقدّم للمشاركين جائزة مضمونة لكلّ مشاركة مؤهلة.

للانضمام، يجب على المستخدمين إكمال مهام الإيداع المحددة باستخدام طرق الدفع التقليدية أو النظير للنظير، مما يؤهلهم للمشاركة في السحب. كل دورة من دورات عجلة السحب تضمن الفوز بجائزة تتراوح بين رمز صغير بقيمة 1 USDT وجائزة كبرى بقيمة 5,000 USDT.

يمكن للمستخدمين تجميع إدخالات الدوران الإضافية بعدة طرق، مثل إجراء إيداع لمدة يوم واحد لا يقل عن 200 USDT، أو الوصول إلى معالم الإيداع التراكمية على مدار الشهر.

على سبيل المثال، إذا قمت بإيداع 500 USDT، و1000 USDT، و5000 USDT، فستتمكن من فتح دورات إضافية في كل مرة.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة الفوز في كل دورة هي 100%، مما يضمن فوز حتى المشاركين الذين يودعون مبالغ متواضعة. تُضاف جميع الجوائز بعملة USDT حقيقية، وسيتم إيداعها في حسابات الفائزين خلال أيام عمل قليلة بعد انتهاء الفعالية.

من أجل الإنصاف، حددت MEXC أن الودائع المباشرة بالعملات الورقية أو P2P فقط هي التي ستحسب في مهام السحب المحظوظ، ولا يحق لمعالجي الدفع التابعين لجهات خارجية والتحويلات الداخلية التأهل.

يضمن هيكل الفوز بنسبة 100% هذا أن حتى أولئك الذين لديهم ميزانيات إيداع أصغر يجمعون المكافآت بشكل مطرد، ويمكن للمشاركين زيادة مكاسبهم من USDT على مدار الشهر.

انضم إلى السحب على MEXC

لماذا تُعد MEXC منصة عملات رقمية موثوقة؟

تُعدّ عروض نوفمبر هذه وسيلةً أخرى تُعزز بها MEXC سمعتها كمنصة تداول عملات رقمية تُركّز على المستخدمين، والتي يستخدمها أكثر من 40 مليون مستخدم في 170 دولة. وقد بنت البورصة قاعدة جماهيرية ضخمة منذ انطلاقها عام 2018، ولديها مجتمع متنامي بسرعة.

تقدم البورصة مجموعة واسعة من العملات المشفرة، من العملات الرئيسية إلى الرموز الرائجة حديثًا، مما يوفر خيارات واسعة للمتداولين. تقدم MEXC رسوم تداول تنافسية وسيولة عالية، لضمان سلاسة المعاملات للمستثمرين المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.

يُعدّ أمن ودعم المستخدمين من أهم أولويات MEXC، حيث تستخدم بنية نظام متعددة الطبقات والمجموعات، مع إجراءات أمنية متقدمة لحماية الأصول. كما توفر خدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع دعم متعدد اللغات.

توفر حملتا MEXC المزدوجتان في شهر نوفمبر فرصة في الوقت المناسب للمتداولين الجدد والحاليين في العملات المشفرة لتعزيز ممتلكاتهم بأقل جهد.

مع وجود وقت محدود للانضمام، فإن الآن هو الوقت المثالي للتسجيل في MEXC، وإيداع بعض الأموال، والاستفادة من هذه العروض الترويجية لبدء رحلتك في مجال العملات المشفرة على بورصة عالمية موثوقة.

اربح 15 USDT على أول إيداع لك في MEXC