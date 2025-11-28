This content is provided by a sponsor

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 – حصلت Best Wallet (BEST) التي تعد أسرع المحافظ الصاعدة في عالم العملات الرقمية على إدراج رسمي على منصة KuCoin مما يشير إلى أن المشروع بات يحظى باعتراف من بورصة عالمية ضمن أكبر عشر منصات.

وسيتم إدراج عملة BEST على KuCoin يوم الجمعة 28 نوفمبر الساعة 2 مساءًا حسب التوقيت العالمي. أما مرحلة الاكتتاب التي جمعت أكثر من 17.65 مليون دولار فهي أكبر عملية تمويل لمحفظة رقمية هذا العام وتنتهي يوم الجمعة الساعة 12 مساءًا. وبمعنى آخر لا يزال هناك 24 ساعة فقط لشراء BEST قبل انطلاقها القوي على KuCoin.

وعندما تتقدم منصة كبرى مثل KuCoin بالخطوة الأولى فهذا يعني عادة أمرًا واحدًا. البورصات الكبرى الأخرى تراقب المؤشرات نفسها وتطرح السؤال ذاته هل سنتأخر إذا لم نقم بالإدراج قريبًا؟

📢 New Listing: @BestWalletHQ $BEST is coming soon to #KuCoin! Best Wallet is a multi-chain Web3 wallet ecosystem powered by the $BEST token, offering retail crypto users and DeFi communities a secure, all-in-one platform for storing assets, trading, staking, and discovering new… pic.twitter.com/wiejeHQs4j — KuCoin (@kucoincom) November 28, 2025

نجحت Best Wallet في ترسيخ مكانتها داخل منظومة Web3 عبر تقديم أداء يفوق الجميع. ففي الوقت الذي لا تزال فيه معظم المحافظ تركّز على تعديلات بسيطة في الواجهة أو تحديثات محدودة، تواصل Best Wallet إطلاق ميزات حقيقية عالية التأثير وبوتيرة تجعل المنافسين يبدون بطيئين.

وبفضل معالجة المعاملات بكفاءة فائقة وأسعار المبادلة الرائدة في القطاع إلى جانب ترقيات مرتقبة تشمل خاصية متوسط ​​تكلفة الدولار (DCA) التلقائية ومعاملات دون الحاجة إلى توكنات الغاز وحماية متقدمة من الاحتيال وحماية MEV وبطاقة Best Card الجديدة للإنفاق اليومي تبدو Best Wallet أقرب إلى مركز قيادة Web3 كامل الوظائف وليست مجرد محفظة على الهاتف.

والأهم أن كل ترقية جديدة تعزّز استخدامات توكن BEST وتوسّع دوره داخل المنظومة بأكملها.

ومع فتح KuCoin الباب أمام سيولة عالمية واحتمال حصول BEST على إدراجات إضافية في منصات مركزية كبرى قد يكون التوكن في موقع يمهّد لارتفاع كبير في سعره. ومع توسّع المحفظة بوتيرة قياسية قد ترتفع قيمة التوكن بشكل ملحوظ خلال الأشهر المقبلة.

إدراج KuCoin يعكس ثقتها في قاعدة مستخدمي Best Wallet المتنامية

تحتل KuCoin المرتبة الثامنة بين أكبر منصات العملات الرقمية من حيث حجم التداولات الفورية مباشرة خلف منصة Gate وBitget. وخلال الساعات الـ24 الماضية وحدها نفذت المنصة تداولات فورية بقيمة 3.7 مليارات دولار وأكثر من 5 مليارات دولار في المشتقات ما يمنحها مستوى من السيولة لا تستطيع سوى منصات قليلة في القطاع الوصول إليه.

المصدر: https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/

كما يوفر إدراج KuCoin لأي توكن جديد مزيجًا يجمع بين السيولة العميقة والوصول العالمي للمستخدمين الأفراد وزيادة الظهور لدى المؤسسات وسجل موثوق في دفع المشاريع الواعدة سريعًا نحو انتشار أوسع.

وتُظهر بيانات الإدراج للعام الماضي أنه عندما يحقق توكن مدرج على KuCoin أداءً قويًا فإن المكاسب التي تتراوح بين 30% وأكثر من 100% تُعد شائعة. وبين البورصات الكبرى تأتي KuCoin في المراتب الأولى من حيث الإدراجات ذات الأداء الإيجابي بعدد 25 توكنًا حققت صعودًا متفوقة على Binance ومعظم منافسيها باستثناء Bitget.

المصدر: https://www.chaincatcher.com/en/article/2150011

هذا السياق يجعل وصول Best Wallet أكثر جاذبية. فمنذ إطلاق التطبيق العام الماضي تجاوز عدد مستخدميه 500 ألف مستخدم منهم ما يقرب من نصفهم نشطون شهريًا وهي نسبة احتفاظ ممتازة في سوق محافظ Web3 حيث يُعد الحفاظ على التفاعل تحديًا كبيرًا.

وتشبه هذه المؤشرات أداء أبرز تطبيقات التكنولوجيا المالية أكثر من أدوات العملات الرقمية التقليدية وهي بالضبط العوامل التي تضعها البورصات في الاعتبار عند تقييم إمكانات السيولة طويلة المدى. لذلك لم يكن مفاجئًا أن تبادر KuCoin باتخاذ الخطوة مبكرًا.

فالاحتفاظ القوي وتبنّي المستخدمين السريع والنشاط المستمر مؤشرات على طلب مستدام وليس مجرد موجة اهتمام مؤقتة.

أفضل تجربة سلسة وآمنة للتنقّل داخل Web3

يعود السبب وراء قاعدة مستخدمي Best Wallet القوية إلى أنها الطريقة الأكثر كفاءة وسلاسة لإجراء معاملات العملات الرقمية. فتكاليف المعاملات المنخفضة والتنفيذ السريع يعتمدان على توجيه السيولة عبر 330 منصة تداول لامركزية و30 جسرًا متعدد السلاسل ما يضمن حصول المستخدم على أفضل أسعار المبادلة المتاحة باستمرار. وستتوسع هذه الكفاءة قريبًا مع المعاملات التي لا تحتاج إلى توكنات الغاز حيث سيتمكن المستخدمون من دفع رسوم الشبكة مباشرة باستخدام توكن BEST دون الحاجة إلى ETH أو BNB أو SOL.

وتتم عملية التحويل من العملات التقليدية إلى العملات الرقمية بسهولة مماثلة. إذ يدعم تطبيق Best Wallet أكثر من 100 عملة ورقية ما يتيح للمستخدمين في عشرات المناطق تحويل عملتهم المحلية إلى عملات رقمية بشكل سلس ودون الاعتماد على خدمات طرف ثالث متعددة. ومع إطلاق Best Card سيتمكن المستخدمون قريبًا من إنفاق الكريبتو في المشتريات اليومية بشكل فوري ما يربط بين الأصول المحفوظة على السلسلة والحياة اليومية.

وتستند هذه المنظومة بالكامل إلى مستوى أمني من الدرجة المؤسسية بدءًا من البنية غير الوصائية للمحفظة. ويحتفظ المستخدمون بالتحكم الكامل في أصولهم بينما تعمل تقنية Fireblocks MPC-CMP على تقسيم المفاتيح الخاصة إلى أجزاء مشفرة يتم تخزينها لدى جهات منفصلة بحيث لا يؤدي اختراق جزء واحد إلى كشف المحفظة.

كما تعزَّز سيطرة الدخول عبر المصادقة البيومترية وتفعيل المصادقة الثنائية (2FA) لضمان منع الوصول غير المصرح به حتى في حال فقدان الجهاز أو سرقته.

وسيقدم Best Wallet أيضًا حماية متقدمة من الاحتيال تعمل على رصد الأنشطة المشبوهة والعمليات غير المعتادة قبل إتمامها ما يساعد المستخدمين على تفادي محاولات الاحتيال والتحويلات الخبيثة.

وتأتي فوق ذلك حماية MEV (القيمة القصوى القابلة للاستخراج) التي تمنع هجمات الساندويتش وعمليات الـ front-running وهي استغلالات شائعة على البلوكشينات العامة تقوم بالتلاعب بأسعار المعاملات لتحقيق مكاسب على حساب المستخدم.

وتُسهم هذه الحماية الشاملة في ضمان تنفيذ كل عملية تداول بدرجة عالية من النزاهة والأمان ما يمنح نصف مليون مستخدم يعتمدون على Best Wallet الثقة في إجراء المعاملات والتداول وإدارة الأصول دون التعرّض لمخاطر غير ضرورية.

ميزة توكن BEST

بفضل قاعدة مستخدميه القوية وإدراجه على منصة مركزية كبرى سيستفيد توكن BEST من تأثيرات الشبكة التي تتصاعد فيها مستويات الطلب مع كل مستخدم جديد وكل ميزة جديدة تُضاف إلى المنظومة.

وببساطة كلما توسّعت Best Wallet ارتفعت قيمة توكن BEST لأنه يشكّل المحرك الأساسي للمنظومة بأكملها.

وفي السوق الحالي تتنافس البورصات الكبرى بقوة لإدراج الأصول التي تُظهر جذبًا حقيقيًا. وعندما تتحرك KuCoin مبكرًا خصوصًا مع مشروع يمتلك مؤشرات تبنٍ قوي مثل Best Wallet فإن ذلك غالبًا ما يُطلق سباق إدراجات سريع بين المنصات المنافسة.

وإذا سجّل توكن BEST حجم تداول قوي وتفاعل مرتفع على KuCoin فقد تصل موجة الإدراجات التالية أسرع بكثير مما يتوقعه الكثيرون.

ولمعرفة المزيد عن Best Wallet يمكن زيارة الموقع الرسمي لـ Best Wallet أو الاستفادة من الأيام الثلاثة الأخيرة للاكتتاب للحصول على توكن BEST من الموقع الرسمي للتوكن قبل إدراجه على KuCoin.

تتوفر نسخة Best Wallet الآن على Google Play وApple App Store.

للانضمام إلى المجتمع يمكن متابعة Best Wallet عبر X وTelegram وDiscord.