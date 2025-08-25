النقاط الرئيسية:

مع استمرار سعر عملة ريبل (Ripple) باتباع مسار عملة بيتكوين (Bitcoin)، يظل المحللون متفائلين بإمكانية حدوث ارتفاع قصير الأجل مع أهدافٍ تتراوح بين 3.6$ و4$.

تعتبر مستويات الدعم الرئيسية عند 3$ و2.85$ حاسمة للحفاظ على الزخم الصاعد.

أوضح حساب EGRAG Crypto أنّ الحفاظ على السعر فوق 3.03$ لمدة 7 أيام سيُمثل أعلى إغلاق شهري كاملٍ للشمعة.

أربك تقلب سعر عملة ريبل (Ripple) خلال الأسبوع الماضي المستثمرين حول ما إذا كان قد بلغ القاع، أم أنّ هناك المزيد من الهبوط في المستقبل. فبعد استعادة مستوى الدعم عند 3$، يُراهن المضاربون على انخفاض السعر ضد عملة ريبل (Ripple)، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمراكز المضاربة على انخفاض السعر 1.2 مليار دولار. ويُشير بعض المحللين إلى أن سعر عملة XRP يتبع عن كثب مسار عملة بيتكوين (Bitcoin) في الأسابيع الأخيرة.

هل يتبع سعر عملة ريبل (Ripple) مسار عملة بيتكوين (Bitcoin) حقاً؟

لاحظ محللو السوق أن سعر عملة ريبل (Ripple) ظل يتبع مسار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بشكلٍ كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية. فعلى سبيل المثال، أدى تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) -من أعلى مستوياته على الإطلاق البالغة 124,000$ حتى 112,000$- إلى تعرض عملة ريبل (Ripple) لضغط بيع مشابهٍ خلال نفس الفترة.

وأشار محلل الكريبتو الشهير CrediBULL Crypto إلى أن سعر عملة ريبل (Ripple) قادر على الارتفاع حتى نطاق 3.6$-4$، إلا أنه أكد على أن الهدف الدقيق سيعتمد على أداء عملة بيتكوين (Bitcoin) في ذلك الوقت.

Primary target for this next swing up on $XRP to range highs puts us at $3.60-$4 depending on where $BTC is at when we hit it. I'll be taking profits on scalp/swing longs when we hit that region (most likely). Spot will of course continue to be held till double digits. https://t.co/RyaigLVfvp pic.twitter.com/k7GPvscK9a — CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) August 25, 2025

وأضاف المُحلل أنه يتوقع وصول السعر الفوري لعملة ريبل (Ripple) إلى 10$ وأكثر على المدى الطويل. من جانبه، أكد المحامي المؤيد لعملة XRP بيل مورجان (Bill Morgan) -خلال تعليقه على هذا التطور- أن الحركة السعرية للعملة مُرتبطةٌ بشكلٍ كبير بعملة بيتكوين (Bitcoin).

And as XRP price movement is correlated heavily to bitcoin price movement, one may conclude that it is investors dumping bitcoin who are more likely responsible for sharp falls in the price of XRP than Ripple. This is a reality as far removed as one can imagine from the ripple… https://t.co/afJjt8wGJh — bill morgan (@Belisarius2020) August 24, 2025

إلى أين يتجه سعر عملة ريبل (Ripple) بعد ذلك؟

يُواجه سعر عملة ريبل (Ripple) ضغط بيع مجدداً في وقت كتابة هذا الخبر، حيث انخفض بنسبة 3.14% أسفل مستوى الدعم عند 3$، ويقوم محللو السوق حالياً بتقييم مدى أهمية استعادة هذا الدعم الذي كان بمثابة مقاومةٍ قوية في السابق.

وأشار حساب EGRAG Crypto إلى أن سعر عملة ريبل (Ripple) يجب أن يبقى فوق مستوى 3.03$ خلال الأيام السبعة المقبلة، لتسجيل أعلى إغلاق شهري كامل في تاريخ العملة. بالإضافة إلى ذلك، أشار المحلل الشهير Dark Defender إلى أن سعر عملة XRP قد شكل سابقاً نمط العلم الصاعد في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مُرتفعاً من 1.13$ إلى 2.40$ كما رأت التوقعات.

We discussed a Bull Flag scenario on 20-Nov-24 & expected XRP to appreciate from $1.13 towards $2.40 This was ✅#XRP is now getting ready to perform a similar BULL FLAG scenario to travel from: Targets|: $3 to $4.39 – $5.85 shortly

Supports: $3, $2.85 Enjoy your weekend! pic.twitter.com/m5bs2wgPKW — Dark Defender (@DefendDark) August 23, 2025

بالتالي، يتوقع المُحلل حالياً تشكل سيناريو صاعد مماثل، مع أهدافٍ تتراوح بين 3$ ونطاق 4.39$-5.85$، حيث تتواجد مستويات الدعم الرئيسية عند 3$ و2.85$.