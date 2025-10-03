نقاط رئيسية

الحد الأدنى لأسعار باقة الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) الخاصة بالمشروع ترتفع بنسبة 20% تقريباً إثر الإعلان عن عملته الجديدة خلال حدثٍ برعاية مؤسسة سولانا في سنغافورة.

أحجام التداول ازدادت بنسبة 63% في 24 ساعة ليتم تداول 1,683.8 عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) عبر متجري OpenSea وMagicEden.

عملة الحوكمة تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية بشكلٍ مشابهٍ لنموذج عملة بادجي بينغوينز (Pudgy Penguins-PENGU).

أعلن مشروع الرموز غير القابلة للاستبدال الجديد Moonbirds -المعروف بإبداعاته الرقمية المستوحاة من الطيور- عن الإطلاق الوشيك لعملة بيرب (Birb) الخاصة بنظامه التقني الجديد على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) وذلك خلال حدث Birbhalla المقام في سنغافورة برعاية مؤسسة سولانا، حيث أعلنت شركة Spencer Ventures -المؤسسة لمشروع Moonbirds- عن مبادرة توسع إستراتيجي في النظام التقني لبلوكتشين سولانا بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وأكد الفريق -وقت كتابة المقال- عدم وجود عنوان للعقد الذكي أو آليةٍ مفعلة بعدُ لتحصيل أرصدة العملة، وسيتم توفير مذكرةٍ شاملةٍ تضم معلوماتٍ مفصلة قبل إطلاق العملة لضمان الأمان والشفافية لحامليها.

التأثير السعري وردة فعل السوق

سجّل السوق ردة فعلٍ إيجابية على صدور الإعلان ضمن حدث Birbhalla خلال أسبوع Token2049؛ حيث ارتفع الحد الأدنى لأسعار عناصر Moonbirds غير القابلة الاستبدال بنسبة 19.4% كي يُصبح 4 عملات إيثيريوم (Ethereum) بحسب موقع Coinbase، ونتج عن هذا الإعلان ازدياد أحجام التداول عبر متجري OpenSea وMagicEden بنسبة 63% خلال 24 ساعة ليبلغ 1,683.8 عملة ETH.

يُذكر تسجيل أعلى مستوى سعري على الإطلاق لعناصر Moonbirds منذ ثلاث سنواتٍ تقريباً؛ وتم بيعها مقابل 38.5 عملة ETH حينها.

الحوكمة المجتمعية والتوقعات المستقبلية

يُنتظر أن تلعب عملة بيرب (Birb) دوراً مهماً في حوكمة مشروع Moonbirds المستقبلية وهيكلية مكافآته إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية كما هيَ حال مشاريع NFTs الأخرى -كمشروع بادجي بينغوينز (Pudgy Penguins)- وعملاتها الخاصة؛ وقد وصف فريق Moonbirds حدث Birbhalla بأنه الحدث الأهم الواجب متابعته خلال أسبوع Token2049 Singapore 2025.

enter birbhalla: a moonbirds event sponsored by @solana Singapore, Oct 2, 7-11pm 🔗👇 pic.twitter.com/G85IDAUv3F — Moonbirds (@moonbirds) September 23, 2025

خلال هذا الحدث، ستتم مشاركة المزيد من الإعلانات والتفاصيل مع مجتمع Moonbirds حول إطلاق عملة بيرب (Birb) وآليات عملها وإجراءات تحصيل أرصدتها.

ويُمثل هذا الإطلاق إنجازاً مهماً لمشروع Moonbirds بفضل توسعه ليشمل نظاماً تقنياً جديداً على البلوكتشين، وذلك بعد عامٍ حافلٍ بالتغييرات شهد تبدل ملكية الفريق مرتين؛ حيث تم تبنيه أولاً من قبل Yuga Labs لينتقل بعدها إلى المالك الحالي Orange Cap Games.