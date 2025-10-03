مؤسسة TON تُعيّن مديرًا تنفيذيًا عمل سابقًا في Nike وApple رئيسًا للتسويق

أبرز النقاط

عيّنت مؤسسة TON التنفيذي السابق في Nike وApple، جيراردو كاروتشي، رئيسًا جديدًا للتسويق.

يسعى كاروتشي إلى توحيد استراتيجيات العلامة التجارية والنمو والمجتمع بالاستفادة من ميزة TON الأصلية على تليغرام.

يتحرك Toncoin داخل مثلث هابط مع مخاطر هبوطية نحو مستوى 2 دولار.

ارتفع سعر Toncoin) TON) خلال الـ 24 ساعة الماضية بأكثر من 4.5% مع زيادة في حجم التداول بنسبة 20%، ما قد يضعه في موقع المنافسة ليكون العملة المشفرة التالية البارزة.

جاء هذا الصعود بعد إعلان مؤسسة TON عن تعيين قيادي بارز لتعزيز حضورها العالمي، حيث كشفت في بيان صحفي عن تعيين جيراردو كاروتشي رئيسًا تنفيذيًا للتسويق (CMO) بشكل فوري.

سيتولى كاروتشي مسؤولية الإشراف على الاستراتيجية العالمية للعلامة التجارية، والتوجه الإبداعي، وتنمية المجتمع، مع العمل على ترسيخ مكانة TON كركيزة مالية وإبداعية داخل منظومة تليغرام.

يمتلك كاروتشي خبرة عميقة في Apple وNike؛ إذ قاد في Apple إطلاق المنتجات على شكل أحداث ثقافية كبرى، شملت افتتاح Apple Park ومسرح ستيف جوبز. أما في Nike، فقد أدار حملات رائدة لكأس العالم لكرة القدم والألعاب الأولمبية، أعادت تعريف تفاعل المستهلكين عبر القنوات الرقمية.

وصف كاروتشي منصة TON بأنها نقطة التقاء بين المجتمع والتجارة والثقافة، ما يفتح الباب أمام فرص تأثير عالمي واسع.

فلسفة بافيل دوروف وتطور TON

دافع مؤسس تليغرام بافيل دوروف طويلًا عن فكرة الحرية المالية من خلال التقنيات اللامركزية. ساعدته استثماراته المبكرة في البيتكوين على تغطية نفقاته الشخصية في الوقت الذي ظل فيه تطبيق تليغرام غير مربح.

لا يزال دوروف يؤمن بالبيتكوين باعتباره المخزن الأمثل للقيمة، متوقعًا وصوله إلى مستوى مليون دولار. كما يدعم TON باعتباره بلوكتشين قابلًا للتوسع يخدم مئات الملايين من مستخدمي تليغرام عبر تقنية Shardchain.

أُطلق TON لأول مرة بين عامي 2018 و2019 لكنه واجه عقبات تنظيمية في الولايات المتحدة، قبل أن يُعاد إحياؤه لاحقًا تحت اسم The Open Network.

اليوم، يشغّل TON تداولات يومية للـNFT داخل تليغرام، ويظل جزءًا محوريًا من رؤية دوروف لدمج البلوكتشين في الحياة الرقمية اليومية.

توقعات سعر TON: السيناريوهات الصعودية والهبوطية

وفقًا للرسم البياني الأسبوعي، يتحرك Toncoin داخل نموذج مثلث هابط، حيث يتداول حاليًا عند 2.72 دولار بالقرب من الحد السفلي للنموذج مع دعم عند 2.67 دولار.

السيناريو الهبوطي: كسر مستوى الدعم قد يدفع السعر نحو 1.80 – 2.00 دولار، وهي مناطق طلب سابقة. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 38.94 يعكس ضعف الزخم الشرائي، فيما يظل مؤشر MACD سلبيًا بشكل طفيف.

من ناحية أخرى؛ اختراق خط الاتجاه الهابط قرب 3.20 دولار قد يفتح المجال لانعكاس صعودي، مع أهداف عند 5 دولارات، وربما حتى 8 دولارات إذا نجح التعيين التنفيذي الجديد في تعزيز الثقة والنمو.