النقاط الرئيسية

ينخرط كبار مديري الأصول في البنية التحتية للعملات الرقمية بعقد شراكةٍ مع شركة ريبل لاستخدام عملتها الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي آر إل يو إس دي (RLUSD).

يدير صندوق BUIDL التابع لشركة بلاك روك أكثر من 2 مليار دولار عبر سبع شبكات بلوكتشين بمشاركة 91 مؤسسة استثمارية.

إمكانيات التسوية الفورية تُعزز أتمتة السيولة للأصول الممثلة رقمياً في أسواق التمويل المؤسساتي.

يُمكن من الآن فصاعداً لمُساهمي الصندوقَين المُمثلين رقمياً -BUIDL الخاص بشركة بلاك روك (BlackRock) وVBILL التابع لشركة VanEck- استبدالَ أسهمهم مقابل عملة آر إل يو إس دي (RLUSD)، وهي عملة ريبل المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، وذلك بموجب شراكةٍ جديدة بين شركتي سيكيوريتايز (Securitize) وريبل (Ripple).

وتم الإعلان عن هذه الخدمة الجديدة في 23 أيلول/سبتمبر في بيان صحفي نُشر على الموقع الإلكتروني لشركة Securitize، وهي الشركة المُزوّدة لخدمة التمثيل الرقمي للأصول التابعة لشركتي BlackRock وVanEck وغيرهما من المؤسسات، والمعروفة بريادتها عالمياً في مجال التمثيل الرقمي للأصول، حيث تدير أصولاً تجاوزت قيمتها 4 مليار دولار حتى أيار/مايو 2025.

يأتي هذا كخدمة مُبادلة عملة آر إل يو إس دي (RLUSD) متاحةٍ مبدئياً فقط لصندوق BUIDL الخاص بشركة بلاك روك، على أن تمتدَّ لتشمل صندوق VBILL الخاص بشركة VanEck في “الأيام القادمة”.

حول ذلك، قال جاك ماكدونالد (Jack McDonald) نائب الرئيس الأول لقسم العملات المستقرة في شركة ريبل: “تبدو إتاحة عملة آر إل يو إس دي (RLUSD) كخيار مبادلةٍ للصناديق الممثلة رقمياً خطوةً طبيعية عبر سعينا المستمر لربط التمويل التقليدي بعالم العملات الرقمية”.

كما علق كارلوس دومينغو (Carlos Domingo) -المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Securitize- على هذه الشراكة بقوله: “تُعد هذه خطوةً كبيرةً نحو أتمتة السيولة للأصول الممثلة رقمياً”. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة مع بلوكتشين ريبل (XRP Ledger) في خطوةٍ تتجاوز مجرد إتاحة ميزة استبدال الأسهم بعملة آر إل يو إس دي (RLUSD).

وأضاف دومينغو: “معاً، نُقدّم تسوية فورية وسيولة قابلة للبرمجة عبر فئةٍ جديدة من المنتجات الاستثمارية المنظمة على البلوكتشين، بما يتيح توظيف كامل إمكانات تقنية البلوكتشين في التمويل المؤسساتي”.

الصناديق الممثلة رقمياً: BUIDL من بلاك روك (BlackRock) وVBILL من فان إيك (VanEck)

أطلقت شركة بلاك روك صندوق BUIDL بالشراكة مع Securitize في 20 آذار/مارس 2024، ويُتيح الصندوق للمستثمرين المؤهلين فرصة التعامل مع سندات الخزانة والنقد الأمريكيين واتفاقيات إعادة الشراء، ويتجاوز إجمالي أصوله الخاضعة للإدارة حالياً 2 مليار دولار موزّعةٍ بين 91 جهة مساهمة، وفقاً لبيانات RWA.xyz.

ويتوفر صندوق BUIDL على سبع منصات بلوكتشين: بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) وبلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) وبلوكتشين أفالانش (Avalanche Blockchain) وبلوكتشين أبتوس (Aptos Blockchain) وبلوكتشين أربيتروم (Arbitrum Blockchain) وبلوكتشين بوليجون (Polygon Blockchain) وبلوكتشين أوبتيميزم (Optimism Blockchain). ويُوزع الصندوق الدخل يومياً، فيما تتراوح رسوم الإدارة بين 0.20% و0.50%، وقد شهد الصندوق أحجامَ تحويل شهريةً بلغت حوالي 425 مليون دولار، ما يؤكد جاذبيته كوسيلةٍ للوصول إلى التمويل اللامركزي (DeFi) وتحقيق عوائد مستقرة.

بناءً على هذا الزخم، دخلت شركة VanEck مجال الصناديق الممثلة رقمياً من خلال صندوق الخزانة الخاص بها VBILL، والذي تم إطلاقه في 13 أيار/مايو 2025، بالتعاون أيضاً مع شركة Securitize. وباعتباره أول منتج استثماري مُمثلٍ رقمياً من VanEck، يوفر صندوق VBILL وصولاً قائماً على تقنية البلوكتشين إلى سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، مع حدٍّ أدنى استثماري يبلغ 100,000$ للمُستثمرين المؤهلين.

كما يمتلك VBILL حالياً 14 مساهماً و74 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، وهو متاح على أربع شبكات بلوكتشين: بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) وبلوكتشين بينانس (BNB Blockchain) وبلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) وبلوكتشين أفالانش (Avalanche Blockchain).

ومن المتوقع أن تُسهم السيولة المُضافة مؤخراً مقابل عملة آر إل يو إس دي (RLUSD) -والتي ستكون متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع- في زيادة الوصول والطلب على كلا الصندوقين، ما قد يزيد من اهتمام السوق بالأصول الممثلة رقمياً.

يُشار -أخيراً- إلى أن التمثيل الرقمي للأصول أصبح حديث الساعة في وول ستريت وفي أوساط المؤسسات الاستثمارية، حيث بدأت بورصة ناسداك بتسهيل تداول الأسهم الممثلة رقمياً بالتعاون مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وفقاً لما أورده موقع Coinspeaker.