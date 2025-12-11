شركة Strive تكشف عن بيع أسهم بـ 500 مليون دولارًا لتمويل مشتريات البيتكوين

أبرز النقاط:

أطلقت شركة “سترايف” طرحًا لأسهم مفضّلة بقيمة 500 مليون دولار بنظام “البيع في السوق”.

صممت الشركة هذا البرنامج خصيصًا لتمويل شراء البيتكوين لصالح خزينتها المؤسسية.

سيتداول السهم المفضّل الجديد تحت رمز المؤشر SATA.

اتبعت شركة “سترايف” النهج الذي ابتكرته Strategy وبدأت طرح أسهم بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشتريات إضافية من البيتكوين لخزينتها المؤسسية.

وأعلنت الشركة المدعومة من “فيفيك راماسوامي” عن بيع أسهم مفضّلة جديدة من فئة Variable Rate Series A Perpetual بنظام “البيع في السوق”، على أن تتداول تحت رمز SATA.

كما يجري تنفيذ الطرح عبر وسطاء كبار مثل كانتور فيتزجيرالد وباركليز، ما يسمح لسترايف ببيع الأسهم تدريجيًا وفق الأسعار السائدة. ويمنح هذا الأسلوب مرونة أكبر مقارنة بالإصدار التقليدي الذي يجمع المبلغ دفعة واحدة، إذ يتيح للشركة رفع رأس المال بما ينسجم مع ظروف السوق.

وتؤكد الخطوة تعمّق التزام “سترايف” باستراتيجية تتمحور حول البيتكوين. إذ تحتفظ الشركة حاليًا بـ 7,525 بيتكوين، ما يجعلها في المرتبة الرابعة عشرة بين الشركات العامة الأكثر حيازة للأصل.

في نفس الوقت، خصصت الشركة عائدات الطرح للأغراض المؤسسية العامة، مع اعتبار شراء البيتكوين الهدف الرئيسي. وتشمل الاستخدامات الأخرى تمويل أصول مدرّة للدخل، وتنفيذ استحواذات أعمال، ودعم رأس المال العامل، ما يجعل طرح الـ ATM أداة تمويل مرنة ومتعددة الاستخدامات.

Strive announces $500,000,000 SATA At-The-Market (ATM) program. The program builds on the success of the upsized SATA IPO offering and will provide the company with additional capital for general corporate purposes, including acquiring more Bitcoin. As of 11/7/25, we HODL… — Strive (@strive) December 9, 2025

رؤية المؤسسات للمشهد الحالي

تتجاوز خطوة شركة سترايف مجرد تعزيز خزينتها المؤسسية، إذ تسعى إلى تحويل نموذج Strategy إلى صيغة صناعية واسعة.

فمن خلال إصدار أسهم مفضّلة مخصّصة لشراء البيتكوين، تفتح سترايف قناة منظمة تسمح لمستثمري الأسهم بالحصول على تعرّض مباشر لاستراتيجية بيتكوين برافعة مالية.

كما تحمل أسهم SATA توزيعات سنوية بنسبة 12%، ما يوفّر دخلاً محتملاً للمستثمرين، وفي الوقت نفسه يدعم خطة الشركة لتجميع المزيد من البيتكوين.

ولا يمثّل هذا منتجًا شبيهًا بصندوق فوري، بل هو رهان على قدرة الشركة على التفوق على أداء البيتكوين نفسه عبر إدارة ميزانيتها وعملياتها.

بالإضافة إلى أعتماد “سترايف” على نهجًا يدفع شركات الكريبتو للظهور في مؤشرات كبرى مثل MSCI، في محاولة لتشكيل طريقة تعامل المؤسسات مع الخزائن المبنية على الأصول الرقمية.

أخيرًا، من المتوقع أن تراقب شركات عامة أخرى هذا الطرح عن قرب كنموذج يمكن نسخه لاستخدام أسواق الأسهم، وليس الديون فقط، لتجميع البيتكوين وتوسيع الخزائن المؤسسية داخل قطاع الكريبتو.