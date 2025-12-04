اندماج “من العيار الثقيل”: تعيينات مفاجئة تكشف استعداد Trump Media وCrypto.com لخطوة غير مسبوقة حول رمز CRO

أعلنت شركة الاستحواذ الأمريكية Yorkville Acquisition Corp في الأول من الشهر الحالي عن تعيين مسؤولين تنفيذيين جدد لقيادة عملية الاندماج المخطط لها بين Trump Media & Technology Group و Crypto.com. ويضم الفريق القيادي الجديد اثنين من المديرين السابقين في Gryphon Digital Mining، في خطوة تعكس تقدّمًا مهمًا نحو إطلاق شركة جديدة لإدارة الأصول الرقمية.

We are pleased to announce the appointments of public company veterans, Steve Gutterman as CEO and Sim Salzman as CFO in connection with the closing of the proposed business combination $MCGA $CRO. Read more here: https://t.co/0GECQKokdX pic.twitter.com/WGbaRNIcB7 — MCGA (@TheOfficialMCGA) December 1, 2025

خطوة تعكس تقدّمًا نحو إدراج شركة خزانة أصول رقمية تركز على CRO

تشير التعيينات الإدارية الأخيرة إلى أن التحضيرات تمضي قدمًا نحو إدراج شركة مالية جديدة، متخصصة في إدارة خزانة الأصول الرقمية المبنية على Cronos (CRO). ومن المتوقع أن يقود المسؤولون الجدد في Yorkville الكيان الموحّد الذي يجري تأسيسه وفق خطة أُعلن عنها لأول مرة في أغسطس 2025.

وبموجب المقترح، ستندمج كل من شركة Trump Media & Technology Group وCrypto.com وYorkville لإنشاء شركة جديدة تحمل اسم:

“Trump Media Group CRO Strategy”

إذ سيعمل الكيان الجديد كمنشأة خزانة أصول رقمية، مهمتها شراء وحيازة وإدارة رموز Cronos (CRO).

ويبلغ الهيكل الرأسمالي المخطط للمشروع 6.42 مليارات دولار، ويتضمن:

• تسهيلات ائتمانية بمبلغ 5 مليار دولار.

• احتياطيات من الرموز تم الحصول عليها سابقًا.

كما من المتوقع أن تحصل Trump Media على ما يقارب 684.4 مليون رمز CRO من خلال مزيج من مبادلات الأسهم والنقد، مع تحديد قيمة الاستحواذ عند 0.153 دولار لكل رمز.

بالإضافة إلى ما سبق، أعلن الشركة إنه بعد اكتمال الاندماج، يستهدف الكيان الجديد الإدراج في بورصة ناسداك تحت رمز التداول “MCGA”.

استراتيجية تعتمد على CRO وتحاكي نهج MicroStrategy مع البيتكوين

يستمد النموذج التجاري إلهامه من استراتيجية MicroStrategy في استخدام البيتكوين كأصل خزانة رئيسي، لكن مع تركيز واضح هنا على رمز CRO بوصفه رمزًا خدميًا ضمن منظومة Cronos.

وتخطّط الشركة الجديدة لأن تشرع في:

• تشغيل عُقد تحقق على بلوكشين Cronos.

• تخزين رموز CRO للحصول على عوائد طويلة الأجل.

• بناء نموذج إيرادات مستقر وقابل للتوسع اعتمادًا على اقتصاديات التحصيص “Staking”.

ويهدف هذا النهج إلى الاستفادة من المنظومة الخدمية لشبكة Cronos لتأسيس محرك مالي مستدام للكيان الجديد.

كما تشمل الشراكة عمليات دمج مخططة مع منصة Truth Social التابعة لـTrump Media، حيث سيتم تضمين بنية المحافظ الرقمية الخاصة بـCronos وCrypto.com داخل التطبيق، ما يسمح للمستخدمين بإجراء معاملات بالعملات الرقمية بسهولة مباشرة من داخل المنصة.

المديرون التنفيذيون يشددون على طموح عالمي لتعزيز دور CRO

وصف الرئيس التنفيذي لشركة Trump Media “ديفين نونيس” الصفقة بأنها شراكة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ Cronos (CRO) كرمز ذي منفعة عالمية.

في نفس الوقت أشار الرئيس التنفيذي لـ Crypto.com “كريس مارشالِك” إن الاندماج يمثّل خطوة كبيرة نحو زيادة قيمة CRO وتوسيع اعتماده.

المميز في الأمر، إنه كان هناك تفاعل قوي للسوق مع إعلان أغسطس الأولي، إذ قفز سعر CRO بنسبة 25%، في مؤشر على ارتفاع حماس المستثمرين.

أخيرًا، يشير محللون إلى أن الشراكة تعكس تقاربًا استراتيجيًا أعمق مع إدارة ترامب، ما يضع Crypto.com كشريك مؤثرًا على رسم سياسات الأصول الرقمية في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.