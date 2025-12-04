عملة ستنفجر قريبًا: Pump.fun تسجل قفزة كبيرة مع اقتراب حرق 13% من المعروض

ارتفع سعر عملة PUMP بأكثر من 13٪ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع عودة العملات الرقمية للارتداد بعد الهبوط الحاد يوم أمس.

مع اقترب سعر العملة الآن من مستوى 0.0030$، بينما يشكّل حجم التداول 18٪ من القيمة السوقية المتداولة، ما يعكس زيادة واضحة في قوة الشراء.

في يوم الجمعة السوداء، أطلق Pump.fun برنامج دخول بلا رسوم، يتيح للمستخدمين شراء أو إيداع العملات الرقمية باستخدام الأموال التقليدية من دون دفع أي رسوم، وذلك بالتعاون مع MoonPay لتشجيع المستخدمين على تجربة التطبيق على أجهزة iOS وAndroid، بهدف تحسين تجربة الاستخدام على المنصة.

نتيجة لهذا التوجه من قبل فريق العملة حصد التطبيق على متجر التطبيقات Google Play أكثر من 100 ألف عملية تنزيل، لكن بتقييم متوسط يبلغ 3.7 نجوم من أصل 5.

النقطة المهمة، تتمثل في نجاح عملية حرق الرسوم التي يطبّقه البروتوكول في تحقيق نتائج كبيرة، بعدما أخرج 13٪ من القيمة السوقية المتداولة لعملة PUMP من التداول. ويعادل ذلك استثمارًا يقارب 200 مليون دولار لخفض المعروض المتاح من العملة.

مع ذلك، لم ينجح هذا البرنامج في دعم السعر خلال موجة الهبوط الأخيرة، إذ خسرت عملة PUMP نحو 36٪ من قيمتها خلال الثلاثين شهرًا الماضية.

إلا أن Pump.fun حاقظ على تفوّقه في سوق منصات الإطلاق على شبكة سولانا، رغم المنافسة من مشاريع مثل LetsBonk.fun وMeteora. وتبلغ حصته السوقية 54٪، بينما استعادت Meteora المركز الثاني خلال آخر 30 يومًا بحصة 36٪.

في الوقت نفسه، ما زال Pump.fun المنصة الأكثر شعبية داخل مجتمع سولانا لإطلاق عملات الميم، وذلك عند القياس بعدد المتداولين النشطين. كما خلال الشهر الماضي، تفاعلت 3.1 ملايين محفظة مع التطبيق، مقارنة بـ 1.2 مليون على Meteora.

توقعات سعر عملة Pump.fun: ارتفاع حجم التداول مع ارتداد PUMP عن دعم رئيسي

يبدو أن سعر عملة PUMP وصل دعمًا مؤقتًا عند مستوى 0.0026$، مُعلنًا بذلك ظهور ضغط شراء قوي عند هذا النطاق، وتجلّى ذلك في الزيادة الواضحة بأحجام التداول.

وعلى إطار الأربع ساعات على الرسم البياني، غيّر مؤشر القوة النسبية مساره بشكل حاد وصعد فوق متوسطه المتحرك لـ14 يومًا. كما اخترق السعر القناة الهابطة التي ظل يتحرك داخلها.

الجذير بالذكر أن المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 فترة، يُعد المستوى الأهم والذي يجب أن يراقبه المستثمرون عن كسب، خاصة في المرحلة المقبلة، لأنه يلتقي مع منطقة لعبت دور الدعم والمقاومة سابقًا.

وإذا نجح السعر في اختراق هذا الحاجز، فقد نشهد تعافيًا كاملًا خلال الأيام القادمة، لأن ذلك سيؤكد انعكاس الاتجاه.

