المحاور الرئيسية

هيئة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) توسّع نطاق متطلبات البلوكتشين الرقابية من شركات الكريبتو لتشمل جميع البنوك العاملة في ولاية نيويورك وفروعها خارج البلاد.

البنوك أصبحت ملزمة باستخدام أدوات تحليل -كأداة Chainalysis- لفحص المحافظ، والتحقق من مصادر الأموال، وتحري أنشطة غسل الأموال أو انتهاك العقوبات.

هذه الإرشادات تمثل توقعاتٍ إشرافية ولا تُعَد قواعد رسمية، ما يمنح البنوك مرونة في طرق التطبيق.

في أحدث خطوة تتخذها الهيئة التنظيمية لتشديد الرقابة على أنشطة الكريبتو، أصدرت هيئة الخدمات المالية في ولاية نيويورك (NYDFS) توجيهاتٍ للمؤسسات المصرفية الخاضعة لإشرافها تدعوها إلى تطبيق أدوات البلوكتشين التحليلية كجزء من إجراءاتها الخاصة بالامتثال القانوني، حيث قامت المشرفة العامة على الهيئة أدريان أ. هاريس (Adrienne A. Harris)بإصدار هذا التوجيه في 17 أيلول/سبتمبر، ويمتد نطاق التوجيه ليشمل جميع البنوك المُرخّصة من قِبل الولاية، إضافةً إلى فروع البنوك الأجنبية المرخّصة للعمل فيها، بعد أن كانت هذه المتطلبات مُطبقة سابقاً فقط على كيانات الأصول الافتراضية المُرخّصة.

عن ذلك أفادت هاريس قائلة: “مع توسيع المؤسسات المصرفية التقليدية أنشطتها لتشمل مجال الأصول الافتراضية، أصبحَ واجباً عليها تعديل آليات الامتثال المتّبعة لديها من خلال اعتماد أدواتٍ وتقنياتٍ جديدة للحد من المخاطر الجديدة والمتنوعة”.

هيئة الخدمات المالية في ولاية نيويورك ( NYDFS) توسّع قواعد الامتثال المتعلقة بقطاع الكريبتو لتشمل المصارف التقليدية

تستند هذه التوجيهات إلى قواعد هيئة NYDFS السارية منذ نيسان/أبريل 2022، والتي ألزمت شركات الأصول الافتراضية المرخصة باستخدام أدوات تحليل البلوكتشين لتتبع المعاملات وتقييم المخاطر؛ فمنذ كانون الأول/ديسمبر 2022، أصبحت المؤسسات المصرفية العاملة في نيويورك مُلزمة بالتقدم بطلب الحصول على موافقةٍ مسبقةٍ قبل مزاولة أنشطةٍ جديدة أو إضافية تتعلق بقطاع الأصول الافتراضية.

وأشارت الهيئة التنظيمية إلى زيادة تعرّض البنوك للأصول الرقمية عبر أنشطة العملاء ومبادرات الكريبتو بقيادة البنوك كأساس منطقي لتوسيع نطاق هذه المتطلبات.

البنوك أصبحت ملزمة باستخدام تحليلات البلوكتشين للوفاء بمختلف أوجه الامتثال

من المتوقع أن تستخدم البنوك أدوات تحليلات البلوكتشين -مثل أداتي Chainalysis وElliptic وغيرهما- لأداء مختلف المهام الرئيسية، بما فيها فحص محافظ العملاء لتقييم مدى تعرّضهم للمخاطر، والتحقق من مصادر الأموال الواردة من مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية، ومراقبة التعرض لممارسات غسيل الأموال وانتهاكات العقوبات وغيرها من الأنشطة الإجرامية. وتشمل التطبيقات الإضافية تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بالجهات الخارجية المُوفرة لخدمات الأصول الافتراضية، ومقارنة أنشطة العملاء المتوقعة بنظيرتها الفعلية فيما يخص معاملات الأصول الافتراضية، وتقييم المخاطر المرتبطة بالمنتجات أو الخدمات الجديدة المرتبطة بهذه الفئة من الأصول.

وفيما أكدت الهيئة ضرورة أن تُصمّم المؤسسات هذه الضوابط بما يتسق مع قدرتها على إدارة المخاطر وأنشطتها التشغيلية، مع لزوم إعادة تقييمها بانتظام لمُواكبة تطورات السوق والقطاع.

نيويورك ترسخ مكانتها كأشدّ الجهات التنظيمية صرامةً فيما يتعلق بقطاع الكريبتو داخل الولايات المتحدة

تُمثّل الإرشادات الجديدة توقعاتٍ إشرافية لا قواعد رسمية جديدة، ما يمنح المؤسسات المصرفية مرونة في التنفيذ مع وضع معايير امتثال واضحة. وقد حذّرت الجهة التنظيمية من أن تزايد تبني الأصول الرقمية يزيد من احتمالية التعرض لأنشطةٍ مالية غير مشروعة، كما أوضحت الهيئة في إشعارها أن:

“المؤسسات المشمولة بالتوجيهات تلعب دوراً حاسماً في حماية سلامة النظام المالي لمنع الأنشطة غير المشروعة كغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرّب من الالتزام بالعقوبات”

ويؤكد هذا التوجيه مكانة ولاية نيويورك كإحدى أكثر جهات الكريبتو التنظيمية صرامةً داخل الولايات المتحدة وفقاً لإطار عمل BitLicense الخاص بها، ويضمّ الفريق التنظيمي للولاية أكثر من 60 موظفاً من ذوي الخبرة في قوانين مكافحة غسل الأموال ومنع الممارسات الاحتيالية وتقنية البلوكتشين، ويُعتبر هذا الترخيص صارماً للغاية لدرجة أن منصتي مونباي (MoonPay) وبوليش (Bullish) هما المنصتان الوحيدتان اللتان حصلتا عليه في عام 2025.