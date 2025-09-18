أبرز النقاط

الاحتياطي الفيدرالي قرّر خفض معدلات الفائدة بـ 25 نقطة أساس فقط، مقابل توقعات الأسواق بتخفيض أكبرَ بواقع 50 نقطة وسط استمرار مخاوف التضخم.

تصفية صفقات كريبتو بقيمة إجمالية بلغت 267 مليون دولار خلال 24 ساعة، منها 36 مليون دولار مباشرةً عقب إعلان الفيدرالي.

احتمالية تشكّل ضغط شراء عند مستوى 118,000$، حيث تواجه مراكز بقيمة 1.8 مليار دولار خطر التصفية إذا تم اختراق هذا المستوى.

حافظ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) على دعم قوي فوق مستوى 115,000$ أمس الأربعاء 17 أيلول/سبتمبر، مع استيعاب الأسواق لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض معدلات الفائدة بـ 25 نقطة أساس فقط من 4.50% إلى 4.25%، في خطوة جاءت أقل من توقعات الأسواق التي رجّحت خفضاً أكبر بواقع 50 نقطة أساس.

وجاء القرار عقب بيانات مؤشر المستهلك الأمريكي (CPI) المرتفعة الأسبوع الماضي، والتي تسبّبت بحالةٍ من عدم اليقين بين المتداولين فيما يخص مسار السياسة النقدية الأميركية خلال الأرباع السنوية المقبلة.

رغم ذلك، دعت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) إلى توخي الحذر في بيانها المرافق، مشيرةً إلى مخاطر تراجع اقتصادي نتيجة تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع طفيفٍ في معدلات البطالة، لكنّ ذلك لم يُثنها عن الإبقاء على توقعاتها بخفض إضافي لمعدلات الفائدة بما مجمله 50 نقطة أساس خلال بقية عام 2025، دون تحديد جدول زمني واضح لهذه التخفيضات.

خفض معدلات الفائدة يثير عمليات تصفية محدودة رغم مخاوف ارتفاع سعر الذهب

في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، أثار ارتفاع سعر الذهب إلى مستويات غير مسبوقة فوق 3,700$ مخاوف من عمليات تصفية واسعةٍ في سوق العملات الرقمية في حال جاء قرار الفيدرالي مخيباً للتوقعات، إلا أن تحركات سوق المشتقات أظهرت أن التأثير السلبي كان محدوداً.

وتشير بيانات موقع Coinglass إلى أن القيمة الإجمالية لعمليات التصفية في سوق العملات الرقمية خلال 24 ساعة بلغ 267.44 مليون دولار تقريباً، منها 178.64 مليون دولار لصفقات مضاربةٍ على الارتفاع، و88.81 مليون دولار في صفقات مضاربةٍ على الانخفاض. ومن اللافت أن 36.19 مليون دولار فقط من هذه التصفيات حدثت خلال الساعة الأولى عقب إعلان الفيدرالي، ما يُشير إلى أن السوق استوعبت القرار دون موجة بيع بدافع الذعر.

سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يتماسك فوق مستوى الدعم الرئيسي مع احتمال تشكل ضغط شراء عند 118,000$

توفر خرائط التصفية وضوحاً أكبر لمسار عملة بيتكوين (Bitcoin) على المدى القريب، إذ تتابع هذه الخرائط مراكز العقود الآجلة المفتوحة عند مستوياتٍ سعرية محددة، ما يساعد المتداولين على توقع مناطق انعكاس الاتجاه المحتملة. للوهلة الأولى، يبدو أن الدببة (المضاربون على الانخفاض) في موقع أقوى مع وجود صفقات نشطةٍ مضاربةٍ على الانخفاض بقيمة 3.3 مليار دولار، مقابل 2.3 مليار دولار في صفقات مضاربة على الارتفاع.

عند التدقيق، يتضح أن أكثر من 35% من الصفقات المضاربة على الارتفاع تتمركز عند مستوى 114,458$، ما يُعرّض مراكز بقيمة 814 مليون دولار إلى خطر التصفية، إلا أن إجمالي التصفية اليومية أقل من ذلك بكثير بواقع 267 مليون دولار، ما يُرجّح بقاء هذه المراكز صامدةً، ويُعزز فرص حدوث انتعاش مبكر إذا حافظ الثيران (المضاربون على الارتفاع) على السعر فوق مستوى 114,500$.

أما في الاتجاه الصاعد، فإن غالبية المراكز المضاربة على الانخفاض تتمركز عند مستوى 118,000$، حيث تواجه صفقات بقيمةٍ تتجاوز 1.8 مليار دولار خطر التصفية. وبالنظر إلى غياب مناطق مقاومة قوية، فإن اختراق هذا المستوى قد يُشعل موجة ضغط شراء لتغطية الصفقات المضاربة على الانخفاض، ما قد يدفع بالسعر نحو القمة السابقة عند 124,500$ المُسجلة في آب/أغسطس.

ورغم هذه التوقعات، فمن المرجّح أن يتحرك سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) في نطاق يتراوح بين 114,000-118,000$ على المدى القريب، ما لم يطرأ ارتفاع كبير في أحجام التداول، في ظلِّ استمرار حذر المستثمرين نتيجة تحذيرات الفيدرالي من مخاطر البطالة.