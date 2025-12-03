توقعات سعر شيبا إينو: الرسم البياني يدق ناقوس الخطر.. فهل تهبط SHIB بنسبة 90٪؟

تحليل سعر SHIB: تشكّل تقاطع موت

تتداول عملة شيبا إينو SHIB حاليًا دون مستوى 0.000008 دولار، بالقرب من الحد السفلي لنطاق تداولها في نوفمبر، وفقًا لبيانات منشورة على CoinMarketCap.

أظهر الرسم البياني على الإطار الزمني للساعة كسرًا واضحًا أسفل المتوسطات المتحركة الرئيسية، مع ظهور تقاطع موت خلال الجلسات الأولى من ديسمبر. ينشأ هذا التقاطع عندما يهبط المتوسط المتحرك لـ50 ساعة أسفل المتوسط المتحرك لـ200 ساعة، وغالبًا ما يشير إلى تراجع هبوطي.

مع ذلك، يمكن أن يتزامن هذا النمط أحيانًا مع قاع محلي، خاصة عندما يدخل السعر منطقة بيع مفرط.

ويبيّن الرسم البياني أن عملة SHIB اختبرت مرارًا منطقة الطلب المظللة باللون الأخضر -في الصورة بالأسفل- بين 0.00000770 و0.00000785 دولار. وتبقى هذه المنطقة هي الدعم الحاسم الذي سيحدد ما إذا كان السعر سيتابع الهبوط أم سيحافظ على تماسكه.

قد يشهد السعر اختراقًا سريعًا للسيولة داخل هذه المنطقة، خاصة مع استمرار احترام خط الاتجاه الهابط. وإذا لم ينجح المشترون في الدفاع عن هذا النطاق، فقد يدفع الهبوط نحو مستويات دعم أعمق.

لكنّ اختراق خط الاتجاه الهابط سيُمهّد الطريق للوصول إلى أول مقاومة عند 0.00000840 دولار، حيث يلتقي العرض التاريخي مع المتوسطات المتحركة. وتجاوز هذا الحاجز يمكن أن يرفع SHIB نحو مجموعة مقاومات منتصف النطاق عند 0.00000900 دولار.

كما تظلّ احتمالات الاندفاع نحو هدف 0.000010 دولار قائمة، بشرط بقاء السعر فوق نطاق الدعم المظلل باللون الأخضر.

مع استعداد SHIB لحركته التالية: تتجه الأنظار إلى البيع المسبق للبيتكوين الجديد

بينما يواجه شيبا إينو SHIB تحديات كبيرة، يسعى مشروع Bitcoin Hyper (HYPER$) إلى تجاوز القيود الأساسية في شبكة بيتكوين الأصلية، ليصبح من أكثر سلاسل الطبقة الثانية انتشارًا في النقاشات على مواقع التواصل.

يقدم Bitcoin Hyper سرعات تنفيذ فائقة، ويعتمد على تقنيات مستوحاة من سولانا لحل مشكلات مزمنة مثل الازدحام وطول أوقات التسوية.

كما جمع المشروع نحو 28.8 مليون دولار في مرحلة البيع المسبق، مدعومًا بزخم مجتمعي قوي.

ولتعزيز أمان أموال المستخدمين، يعالج Bitcoin Hyper جميع المعاملات على شبكته بسرعة وتكلفة منخفضة، ثم يقوم بدمجها دوريًا لتسويتها على الشبكة الرئيسية لبيتكوين.

يعتمد نظام Bitcoin Hyper بالكامل على عملة HYPER$ التي تُعدّ رمز المنفعة والحوكمة داخل شبكة الطبقة الثانية. ويحتاج المستخدم إلى الاحتفاظ بهذه العملة للتعامل مع النظام، إذ تُستخدم في دفع رسوم التحويل وتشغيل العقود الذكية.

ويمكن لحاملي العملة المشاركة في تأمين الشبكة من خلال تخزين عملاتهم للحصول على مكافآت سنوية تبلغ 40٪ في الوقت الحالي.

ولشراء HYPER$ بالسعر الحالي البالغ 0.013365 دولار، يمكن التوجّه إلى الموقع الرسمي لمشروع Bitcoin Hyper وربط محفظة مدعومة مثل Best Wallet.

بعدها، يمكن مبادلة العملات الرقمية المتوافرة لديك أو استخدام بطاقة الخصم/الائتمان لإتمام عملية الشراء خلال ثوانٍ.