ماستركارد وريبل تختبران تسوية معاملات البطاقات الائتمانية باستخدام العملات المستقرة

أبرز النقاط

أصبحت WebBank أول بنك أمريكي منظم يستخدم عملة رقمية مستقرة لتسوية مدفوعات البطاقات التقليدية عبر شبكة بلوكتشين عامة.

تجاوزت عملة RLUSD المستقرة حاجز مليار دولار في حجم التداول، تحت إشراف الجهات التنظيمية المالية في نيويورك منذ إطلاقها أواخر عام 2024.

حصلت ريبل (Ripple) على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لتصل قيمتها السوقية إلى 40 مليار دولار، مع توسيع خدماتها المؤسسية عبر منصة الوساطة المالية Prime.

أعلنت كل من ماستركارد وريبل وجيميني وويب بنك (WebBank) عن تعاون جديد لاختبار استخدام العملة المستقرة “RLUSD” الخاصة بريبل في تسوية معاملات بطاقات الائتمان بالعملات التقليدية.

وكُشف عن الشراكة في مؤتمر Ripple Swell 2025 المنعقد في نيويورك يوم 5 نوفمبر.

يمثل هذا المشروع إحدى أولى التجارب التي يقوم فيها بنك أمريكي منظم بتسوية معاملات بطاقات تقليدية عبر عملة مستقرة خاضعة للتنظيم على شبكة بلوكتشين عامة، وفقًا لبيان صادر عن شركة ريبل.

وسيتولى WebBank، وهو الجهة المصدرة لبطاقة ائتمان Gemini، استخدام شبكة XRP Ledger لمعالجة التسويات المعتمدة على RLUSD للمعاملات التي يجريها حاملو البطاقات.

من جهتها، ستُسهم شبكة XRPL في تسهيل عمليات التسوية عبر البلوكتشين بين شبكة مدفوعات ماستركارد وWebBank، مما يعزز التعاون القائم بين الأخير وGemini بعد إطلاق إصدار البطاقة المعتمد على XRP في وقت سابق من هذا العام.

نمو عملة RLUSD ومكانتها التنظيمية

تُعد RLUSD عملة رقمية مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي، تُصدر بموجب ترخيص شركة ائتمان خاضع لإشراف هيئة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS).

منذ إطلاقها في أواخر عام 2024، شهدت RLUSD نموًا سريعًا لتتجاوز مليار دولار في حجم التداول، ما يعكس ثقة السوق في نموذجها المنظم والمطابق للمعايير الأمريكية.

يخطط الشركاء لبدء دمج RLUSD على شبكة XRP Ledger خلال الأشهر المقبلة، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة. وستلي مرحلة الدمج خطط التكامل الكامل، دون تحديد جدول زمني نهائي للتنفيذ الشامل حتى الآن.

توسّع Ripple المؤسسي

يتزامن هذا الإعلان مع تطورات جوهرية داخل شركة Ripple التي حصلت على تمويل بقيمة 500 مليون دولار من مجموعة Fortress Investment Group، ما رفع تقييمها إلى 40 مليار دولار. كما أطلقت الشركة مؤخرًا منصة الوساطة المؤسسية Ripple Prime بعد استحواذها على شركة Hidden Road مقابل 1.25 مليار دولار في أكتوبر الماضي. توفر المنصة خدمات التداول الفوري للمؤسسات في أصول مثل XRP وRLUSD.

من جانبها، أوضحت شيري هايموند، رئيسة قسم الرقمنة العالمية في ماستركارد، أن هذه الشراكة تستخدم شبكة مدفوعات الشركة لإدخال العملات المستقرة المنظمة إلى التيار المالي الرئيسي. أما ستيفن ويرتز، الرئيس التنفيذي لبنك WebBank، فأكد أن التعاون يربط بين تقنية البلوكتشين واستقرار النظام المالي التقليدي لتسريع المدفوعات المؤسسية وجعلها أكثر كفاءة.

مؤتمر Ripple Swell 2025

جاء الإعلان عن الشراكة خلال مؤتمر Ripple Swell 2025، وهو حدث خاص يُقام بدعوات محدودة في مركز Convene Hudson Yards بنيويورك بين 4 و5 نوفمبر.

Billions of assets. Onchain. At Swell 2025 🗽, leaders from @FTI_Global, @Citibank, and @Fidelity joined @reece_merrick to explore how institutions are embracing custody, managing risk, and unlocking new value through tokenization. The message is clear: The institutional shift… pic.twitter.com/YLnOCGEpll — Ripple (@Ripple) November 5, 2025

شهد المؤتمر حضور أكثر من 600 مشارك من أكثر من 40 دولة، ما يعكس مكانته كأحد أبرز التجمعات السنوية في مجال البلوكتشين والتمويل الرقمي. ضمّت قائمة المتحدثين البارزين كلًّا من أدينا فريدمان، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لبورصة ناسداك، وماكسويل شتاين، مدير الأصول الرقمية في بلاك روك، وباتريك ويت، المستشار السياسي الأول في البيت الأبيض.

وتناولت جلسات المؤتمر موضوعات متقدمة مثل ترميز الأصول، وتسويات العملات المستقرة، وصناديق الكريبتو المتداولة (ETFs)، وسياسات الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

كما ألقى براد غارلينغهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، وكريس لارسن، الشريك المؤسس، كلمات رئيسية خلال فعاليات المؤتمر التي استمرت يومين.