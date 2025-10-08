نقاط رئيسية

سيضم المؤشر 15 عملة رقمية و35 سهماً لشركاتٍ عامةٍ متداولةٍ مرتبطةٍ بقطاع الكريبتو، تغطي البنية التحتية وتطبيقات البلوكتشين.

يهدف المنتج المُمثل رقمياً من شركة Dinari إلى توفير وصول مُوحّد للأسهم الأمريكية والأصول الرقمية من خلال منصة dShares القائمة على البلوكتشين.

منصات التداول الكبرى مثل كوينبيس (Coinbase) وروبنهود (Robinhood) تُوسّع نطاق تداول الأوراق المالية الممثلة رقمياً، في حين تواصل منصات التمويل التقليدي مثلCME وNasdaq جُهودها لتضمين العملات الرقمية.

أعلنت شركة S&P Global -الجهة المسؤولة عن مؤشري أداء السوق ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) وداو جونز (Dow Jones)- عن إطلاق مؤشر جديد يحمل اسم S&P Digital Markets 50، إلى جانب دراسة إصدار عملة رقمية تتبع أداء هذا المؤشر لتوفير تعرّض مباشر لقطاع الكريبتو.

جاء هذا الإعلان يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر عبر بيان صحفي كشف عن تعاون شركة Dinari -وهي مزوّد رائد للأوراق المالية العامة الممثلة رقمياً في الولايات المتحدة- مع S&P Global لتصميم هذا المنتج وستكون هي الجهة المُصدرة للعملة في حال إطلاقها. حتى الآن، لا تتوفر تفاصيل حول العملة، مع تركيز مبدئي على طريقة عمل المؤشر.

مقال ذو صلة: تراجع الدولار الأمريكي يدفع المستثمرين إلى تفضيل عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) والذهب والفضة، وفقاً لمدير تنفيذي في شركة سيتادل (Citadel)

إجمالاً، من المقرر إطلاق مؤشر S&P Digital Markets 50 بحلول نهاية العام، حيث سيضم 15 عملة رقمية و35 سهماً لشركاتٍ عامةٍ متداولةٍ ومرتبطةٍ بقطاع الكريبتو. ستشمل قائمة الشركات شركات تشغيل الأصول الرقمية، ومزودي البنية التحتية، والخدمات المالية، وتطبيقات البلوكتشين، والتقنيات الداعمة.

وأوضحَ كاميرون درينك ووتر (Cameron Drinkwater) -كبير مسؤولي المنتجات والعمليات في مؤشري S&P 500 وDow Jones- أن إطلاق المؤشر يأتي انعكاساً لتطور السوق قائلاً: “لقد تجاوزت العملات الرقمية مرحلة الهامش وأصبحت مكوّناً أساسياً في الأسواق العالمية. فمن أمريكا الشمالية إلى آسيا، بدأ المستثمرون ينظرون إلى الأصول الرقمية كأداة استثماريةٍ حقيقيةٍ للتنويع والنموّ والابتكار”.

وفيما يتعلق بإطلاق العملة، فقد صرّحت آنا فروبليفسكا (Anna Wroblewska) رئيسة قسم الأعمال في Dinari أنّ الهدف هو إظهار قدرة البنية التحتية للبلوكتشين على دعم الابتكار في الأسواق المالية التقليدية، وأضافت أن جعل مؤشر S&P Digital Markets 50 قابلاً للتداول عبر منصة dShares ينطوي تحت هذا المسار، حيث قالت:

“للمرة الأولى، أصبح بإمكان المستثمرين الوصول إلى الأسهم الأمريكية والأصول الرقمية ضمن منتجٍ واحدٍ شفاف. يُظهر هذا الإطلاق كيف يُمكن لتقنية البلوكتشين أن توسّع نطاق المعايير المالية التقليدية، ما يجعلها أكثر كفاءةً وسهولة في الوصول وأكثر ملاءمة على الصعيد العالمي”

تحوّل التمويل التقليدي (TradFi) نحو العملات الرقمية

يتزايد التقارب بين عالم العملات الرقمية وقطاع التمويل التقليدي (TradFi) يوماً بعد يوم، مع سعي اللاعبين في كلا القطاعين إلى بناء جسور بينهما. فمنصات التداول مثل كوينبيس (Coinbase) وكراكن (Kraken) وجيميني (Gemini) وروبنهود (Robinhood) تعمل على توسيع نشاطها في مجال الأوراق المالية الممثلة رقمياً، بحسب تقرير منصة ذا بلوك (The Block).

عن ذلك، قال فلاد تينيف (Vlad Tenev) الرئيس التنفيذي لمنصة روبنهود (Robinhood) خلال مؤتمر Token2049 في سنغافورة: “أعتقد أن التمثيل الرقمي يشبه قطار الشحن السريع، لا يمكن إيقافه، وفي النهاية سيجتاح النظام المالي بأكمله”

من ناحيةٍ أخرى، تواصل شركات التمويل التقليدي الكبرى مثل CME Group وبورصة ناسداك وغيرها توسّعها نحو عالم العملات الرقمية، مثلما أفادت تقارير موقعنا Coinspeaker. وتسعى CME Group إلى توسيع نطاق منتجاتها الرقمية كي تُصبح متاحة للتداول على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات التنظيمية الأمريكية.

أما ناسداك (Nasdaq) فقد قدّمت في 8 أيلول/سبتمبر طلباً إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للسماح بتداول الأسهم الممثلة رقمياً، والمنتجات المتداولة في البورصة (ETPs) عبر منصتها، في خطوة تهدف إلى تقليص فترات التسوية وتقليل الاحتكاك السوقي من خلال توظيف تقنية البلوكتشين في ذلك.