نقاط رئيسية

يستهدف التوسّع ملايين المستخدمين في آسيا وأمريكا اللاتينية بإتاحة وصولٍ أسرَع وأقل تكلفة إلى الأوراق المالية الأميركية المُمثّلة رقمياً.

القيمة الإجمالية للأصول المُمثّلة رقمياً لدى مؤسسة Ondo ازدادت إلى 1.83 مليار دولار، وتُشكّل غالبيتها سندات الخزانة الأميركية بنسبةٍ تتجاوز 80%.

تشمل الشراكات الإستراتيجية تعاوناً مع مشروع وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial)، إلى جانب استحواذاتٍ على منصة الوساطة Oasis Pro وشركة التطوير Strangelove في عام 2025.

وسّعت مؤسسة أوندو فاينانس (Ondo Finance) منصتها العالمية Ondo Global Markets لتشمل العمل على بلوكتشين بينانس (BNB Chain)، ما يتيح للمُستثمرين من خارج الولايات المتحدة وصولاً إلى الأوراق المالية الأميركية المُمثّلة رقمياً على مدار الساعة باستخدام تقنيات الحفظ والتسوية القائمة على البلوكتشين. يأتي هذا التوسّع بعدَ الإطلاق القوي لعملة المشروع على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) في أيلول/سبتمبر، لتصل القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) ضمن نظامها التقني سريعاً إلى 350 مليون دولار، وأحجامُ التداول اللامركزي على البلوكتشين عبرَ منصتها إلى 669 مليون دولار.

وتُوفر منصة Ondo Global Markets -التي تم إطلاقها كجسر للربط بين الأسواق التقليدية ونظم التمويل اللامركزي (DeFi)- حالياً أكثرَ من 100 سهم وصندوق متداول في البورصات الأمريكية (ETFs) مُمَثلٍ رقمياً مباشرةً على البلوكتشين.

وصرّح ناثان أولمان (Nathan Allman)، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Ondo Finance بأن:

“بلوكتشين بينانس (BNB Chain) تُعَد موطناً لأحد أكبر المجتمعات وأكثرها تفاعلاً في عالم الويب الثالث (Web3)، ويسمحُ توسّعُ منصة Ondo Global Markets إلى هذه البلوكتشين بتوفير إمكانية وصول ملايين المستخدمين في آسيا وأمريكا اللاتينية وغيرها إلى الأسهم الأمريكية وأسهم الصناديق المتداولة في البورصات الأميركية (ETFs) المُمثّلة رقمياً، ضمن بيئةٍ سريعةٍ ومنخفضة التكلفة ومرنةٍ للغاية من حيث التشغيل البيني”.

وتُعَد عملة أوندو (Ondo-ONDO) العملة الأساسية وعملة الحوكمة ضمن نظام Ondo Finance التقني، ويتم تداولها حالياً على ارتفاع طفيفٍ بنسبة 0.55% حول 0.73$ بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس بخفض معدلات الفائدة.

مؤسسة Ondo Finance تعزّز نظام الأصول الملموسة المُمثلة رقمياً عبر شراكات مؤسساتية

يأتي تعاون مؤسسة Ondo Finance مع مُطوّري بلوكتشين بينانس (BNB Chain) بعد سلسلةٍ من الشراكات والاستحواذات المؤسساتية الكبرى خلال عام 2025؛ حيث عقدَت في وقتٍ سابق من هذا العام شراكة مع مشروع وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) المدعوم من دونالد ترامب لزيادة تبني الأصول الملموسة المُمثّلة رقمياً (RWAs)، واستكشاف إمكانية استخدام أصول Ondo المُمثّلة رقمياً كاحتياطيات خزينةٍ ضمن النظام التقني لعملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial-WLFI).

ففي تموز/يوليو الماضي، استحوذت مؤسسة Ondo Finance على شركة الوساطة الأميركية المُرخّصة Oasis Pro وعلى شركة تطوير البلوكتشين Strangelove، بهدف تعزيز قدراتها في مجالي الامتثال والبنية التحتية.

وفقاً لبيانات RWA.xyz، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول المُمثّلة رقمياً ضمن نظام Ondo Finance التقني إلى 1.83 مليار دولار، بزيادة بلغت 4% في آخر 30 يوماً، وتُشكل سندات الخزانة الأميركية الحصة الأكبرَ منها بنسبة 80.78%، تليها أسهم الشركات العامة بنسبة 17.44%، والعملات المستقرة بنسبة 1.78%.

ومع تمتع عملة أوندو فاينانس (Ondo Finance-ONDO) بقيمة سوقية توازي 2.3 مليار دولار، يعكس ذلك ارتباطها الوثيق بنظامها التقني المتنامي للأصول المُمثّلة رقمياً، ومن المتوقع أن يُساهم تعاون فريقها مع مطوري بلوكتشين بينانس في إنعاش سيولتها وحضورها العالمي.