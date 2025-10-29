أبرز النقاط

ثاني أكبر شركة في العالم من حيث حيازة الإيثيريوم تنقل أصول خزينتها إلى بنية الطبقة الثانية (Layer 2) لتحسين العوائد المؤسسية.

النشر الاستراتيجي يتم عبر Anchorage Digital Bank لضمان الامتثال التنظيمي مع الاستفادة من فرص الستيكينغ وإعادة الستيكينغ والعوائد عبر الشركاء.

سهم SBET سجّل تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.80٪ رغم الإعلان الكبير المتعلق بإدارة الخزينة.

أعلنت شركة SharpLink Gaming, Inc.‎ (ناسداك: SBET)، التي تُعد ثاني أكبر شركة في العالم من حيث حيازة الإيثيريوم، عن خطوة استراتيجية لنقل 200 مليون دولار من أصولها من الإيثيريوم إلى شبكة Linea التابعة لـ ConsenSys والمبنية بتقنية zkEVM (الطبقة الثانية).

تعتمد استراتيجية التخصيص على خدمات الستيكينغ وإعادة الستيكينغ المؤسسية المقدَّمة من ether.fi وEigenCloud بهدف تحقيق عوائد أعلى في مجال التمويل اللامركزي (DeFi).

وتتم حماية الأصول ونشرها عبر Anchorage Digital Bank، ما يضمن الامتثال التنظيمي ويضع معيارًا جديدًا في إدارة خزائن الأصول الرقمية، وفقًا للإعلان الرسمي.

استراتيجية العوائد المؤسسية وبنية الطبقة الثانية

تُصمَّم هذه الخطوة لتحقيق عوائد مؤسسية محسّنة في التمويل اللامركزي (DeFi)، من خلال الجمع بين مكافآت الستيكينغ الأصلية للإيثيريوم، وحوافز إعادة الستيكينغ عبر خدمات EigenCloud’s Autonomous Verifiable Services، إلى جانب عوائد الشركاء المميزة، وذلك ضمن بنية Linea المتوافقة مع الأطر التنظيمية.

تُعد Linea منصة مصممة خصيصًا للعمليات المؤسسية واسعة النطاق، حيث توفر رسومًا منخفضة وسرعة في التسوية مع الحفاظ على قابلية التركيب داخل منظومة الإيثيريوم الأوسع.

وتُرسخ خطوة SharpLink هذه مسارًا مؤسسيًا جديدًا لرأس مال الإيثيريوم، مؤكدة التزام الشركة بإدارة خزينة منضبطة ودعمها لاعتماد الإيثيريوم على نطاق أوسع، وفقًا للبيان الصحفي.

صرّح جوزيف شالوم، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة SharpLink، بأن الشركة ملتزمة بنشر الأصول بمسؤولية وتحقيق عوائد محسّنة، مع الحفاظ على ضمانات مؤسسية قوية لحماية أصحاب المصلحة.

وتأتي هذه الخطوة مشابهة لما قامت به ETHZilla في سبتمبر 2024، حين أعادت استيكينغ 100 مليون دولار عبر Ether.fi وEigenCloud، في اتجاه يؤكد التوجه العام لشركات الخزائن المعتمدة على الإيثيريوم نحو تحسين عوائدها.

كيف كان ردّ فعل السوق على أسهم SharpLink؟

تتداول شركة SharpLink تحت الرمز SBET في بورصة ناسداك. وحتى اليوم، سجّل السهم نشاطًا محدودًا، ما يعكس اهتمامًا ضعيفًا من المستثمرين بعد إعلان نشر الإيثيريوم. وانخفض سعر السهم بنسبة 0.80٪ فقط مع حجم تداول منخفض بلغ 3 ملايين سهم، وفقًا لبيانات Yahoo! Finance.

تُعتبر مكانة الشركة كثاني أكبر جهة تمتلك خزينة إيثيريوم مؤسسية عنصرًا أساسيًا في تعزيز السيولة والثقة في أسواق رأس المال الرقمية الأوسع، مع تحقيق عوائد عبر التمويل اللامركزي (DeFi) في الوقت ذاته.