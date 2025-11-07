عملة Zcash بين الإعجاب والانتقاد مع توقع سعر يصل إلى 750 دولارًا

أبرز النقاط:

توقّع المحلل الشهير علي مارتينيز أن تصل عملة الخصوصية Zcash ‏(ZEC) إلى مستوى 750 دولارًا قريبًا. وجاء تصريحه بالتزامن مع استمرار ارتفاع العملة الرقمية منذ السابع من نوفمبر، إذ حققت مكاسب مزدوجة الأرقام، رغم غياب اليقين بشأن الاتجاه الذي قد تسلكه ZEC من مستوياتها الحالية.

ارتفاع سعر ZEC بأكثر من 360٪ خلال 30 يومًا

أظهرت بيانات CoinMarketCap أن عملة ZEC تُتداول حاليًا عند 622.41 دولارًا، بعد ارتفاع بنسبة 20.31٪ خلال آخر 24 ساعة. هذا الأداء القوي، إلى جانب زيادة حجم التداول اليومي بنحو 10٪، يعكس انتعاشًا واسعًا في منظومة Zcash.

Zcash $ZEC is on fire. The next big test is $750. Respect the pump! pic.twitter.com/InPxcTqWGn — Ali (@ali_charts) November 7, 2025

ورغم أن مستوى 750 دولارًا لا يزال بعيدًا عن السعر الحالي، إلا أنه هدف ممكن التحقيق. خلال الثلاثين يومًا الماضية، ارتفعت العملة بنسبة 360٪، ما أثار دهشة العديد من المتداولين.

في 3 نوفمبر، كانت العملة الخصوصية تتداول قرب 390 دولارًا بعد مرحلة من التماسك، ما يعني أن السعر الحالي يمثل قفزة تتجاوز 80٪ في أربعة أيام فقط.

كما ارتفعت مرتبة Zcash من المركز 84 إلى 13 بين العملات الرقمية الأعلى من حيث القيمة السوقية، متجاوزة عملات كبرى مثل Monero) XMR) وShiba Inu) SHIB). وقد دفع هذا الزخم الإيجابي معدل الهاش في الشبكة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق (ATH)، لتصبح ZEC من أكثر العملات ربحية في التعدين بينما يظل البيتكوين (BTC) في نطاق تداول ضيق.

في المقابل، يرى Ansem عبر منصة X أن Zcash لا تستحق كل هذا الاهتمام، معتبرًا أن هذا الارتفاع كان يجب أن يكون من نصيب Monero، التي وصفها بأنها الأحق بهذه الطفرة.

