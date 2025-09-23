يرى المحلل الشهير علي مارتينيز (Ali Martinez) أن سعر عملة بيبي (Pepe) يستعد لانطلاقةٍ قويةٍ تصل نسبتها إلى 78%، ويُرجّح مرور سعر عملة الميم المستوحاة من الضفدع بيبي الشهير بانطلاقةٍ قويةٍ في أيّ من الاتجاهين.

تحليل سعر عملة بيبي (Pepe) والاختراق الوشيك لنمط المثلث الفني الممتد

يُظهر المخطط البياني الذي شاركه مارتينيز أن سعر عملة بيبي (Pepe) يمر بمرحلة استقرار نسبي شكّلت تحركاته خلالها نمط المثلث الهابط، لتواصل تقلبات السعر الانحسارَ بين خط الاتجاه الهابط الملامس للقمم متدرجة الانخفاض ونظيره الصاعد الملامس للقيعان متدرجة الارتفاع، لتتشكّل بذلك وضعيةٌ فنيةٌ عادةً ما تُمهّد لانطلاقةٍ سعرية قويةٍ تبعاً لوجهة الاختراق.

وكما يُبيّن المخطط البياني أدناه، يأتي مُستهدف انطلاقة مارتينيز البالغة نسبتها 78% من قياس الضلع القائم لنمط المثلث وإسقاطه على نقطة الاختراق المحتمل؛ فإذا جاءت وجهة اختراق النمط للأعلى، قد يستهدف السعرُ بلوغ نطاق 0.000018$-0.000022$، أي قرابة ضعف قيمته الحالية. أما إذا حدث كسر لمستوى الدعم، فقد يتراجع السعر بنسبةٍ تصل إلى 44% ليعاود اختبار نطاق 0.0000055$-0.0000060$.

مراجعة المؤشرات الفنية للخروج برؤى معمقة

بحسب بيانات موقع CoinMarketCap، يتم تداول عملة بيبي (Pepe) حالياً عند 0.000009728$ على تراجع بنسبة 7.3% في آخر 24 ساعة، وبأكثر من 14% مقارنةً بالشهر الماضي، إلا أن أحجام التداول ازدادت بنسبة 04.381% رغم موجة التصحيح الأخيرة.

وبينما تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 46.65، يقترب خط اتجاه مؤشر MACD من ملامسة نظيره للإشارة مجدداً.

تبقى الإشارة إلى أن حاجز المقاومة الأقرب يتمثل بمستوى 0.000012$، مع هدف ارتفاع أبعدَ عند 0.000016$ إذا تأكد اختراق سابقه، أما مستوى الدعم المحوري فيستقر عند 0.000009$ تليه منطقة 0.0000055$ إذا حدث تصحيح أعمق.

هل تلوح في الأفق موجة ارتفاع قوي لسعر عملة بيبي (Pepe)؟

إذا تمكّن الثيران (المضاربون على الارتفاع) من دفع السعر لاختراق الحد العلوي لنموذج المثلث، فقد يمر السعر بموجة ارتفاع تدفع صوب نطاق 0.000016-0.000022$، ما قد يُعيد إشعال الحماسة حول عملات الميم ويفتح الباب أمام انطلاق “موسم عملات الميم”، لكنّ فشل السعر بالتماسك أعلى منطقة دعم المثلث قد يتسبّب بتصحيح حاد يمحو قرابة نصف مكاسبه الأخيرة.

مع اقتراب سعر عملة بيبي (Pepe) من مستوى حاسم، اكتتاب عملة بيبي نود (PepeNode-PEPENODE) ينجح بجمع 1.4 مليون دولار

فيما تترقب عملة بيبي (Pepe) موجة ارتفاع محتملةٍ، يتيح مشروع عملة بيبي نود (PepeNode) للمستثمرين بناء معدات تعدين افتراضية لكسب المكافآت ضمن عالم ترفيهي مثير ممزوج بثقافة الميم، ولا تتطلب المشاركة فيه شراء معدات تعدين باهظةٍ أو امتلاك خبراتٍ تقنية؛ ويُمكن للمشاركين ببساطةٍ بناء غرف خوادم رقمية، وتشغيل عُقد التعدين، وتحديث المرافق الافتراضية للبدء بتجميع الأرصدة. وحتى قبل الإطلاق الرسمي للعملة، يُمكن للمشاركين الأوائل إعداد منصاتهم الافتراضية، وكسب المكافآت، والتنافس على تصدّر لوائح المتنافسين، كما أضاف المشروع آليات حمايةٍ من الروبوتات لضمان المشاركة النزيهة.

وتعمل آلية المشروع على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) وفق معيار ERC-20، ما يجعله متوافقاً مع غالبية المحافظ ومنصات التداول، كما تم تصميم البيانات الاقتصادية للعملة من أجل خفض معروضها باستمرار، حيث يتم حرق حوالي 70% من أرصدة العملة المستخدمة في شراء عقد التعدين وترقية المعدات، ما يخفض من معروض العملة بمرور الوقت، كما يُمكن لمُستثمري عملة بيبي نود (PepeNode) الأوائل رهن ممتلكاتهم منها وتلقي عوائد مثيرة بنسبةٍ تصل إلى 955% سنوياً.

أخيراً، يُمكن شراء العملة بسعرها الحالي البالغ 0.00010702$ عبر زيارة الموقع الرسمي لمشروع عملة بيبي نود (PepeNode) وربط محفظة متوافقةٍ كمحفظة بيست واليت (Best Wallet)، ويُمكن الدفع بالفيزا والماستركارد أو بالعملات الرقمية.