مؤسسة بلوكتشين بلازما جمعت تمويلاً بقيمة 74 مليون دولار لتُصبح مقوّمة بـ 500 مليون دولار بقيادة شركة Bitfinex ضمن جولة التمويل المبدئية من الفئة A.

هذا التطبيق الفائق يتيح الدفع مباشرةً باستخدام العملات المستقرة، ويوفر عمليات تحويل مجانية وتغطية عالمية تشمل 150 دولة.

عملة تيثر (Tether) تواصل تصدّر قطاع العملات المستقرة بقيمة سوقية تبلغ 172 مليار دولار وأحجام تداول يومية بقيمة 179 مليار دولار.

أعلن فريق بلوكتشين بلازما- (Plasma Blockchain) شبكة بلوكتشين الطبقة الأولى (L1) الجديدة والمُصمّمة خصيصاً لتسهيل معاملات العملات المستقرة والمدعومة من شركة تيثر (Tether)- عن إطلاق تطبيق بلازما وان (Plasma One) أمس الموافق 22 أيلول/سبتمبر، وهو تطبيق بنك رقمي وبطاقة دفع باستخدام العملات المستقرة، وستتركز أنشطة بلوكتشين بلازما وتطبيقها المتطور في البداية على عملة تيثر (Tether).

فتبعاً للإعلان الرسمي، سيتمكن مستخدمو التطبيق من “إتمام عمليات الدفع مباشرةً باستخدام أرصدة العملات المستقرة الخاصة بهم وتلقي عوائدَ بنسبةٍ تفوق 10%”، وتشمل المزايا المعلنة الأخرى استرداداً نقدياً على المشتريات بنسبة 4% عند استخدام بطاقات الدفع Plasma One، وتغطية تشمل 150 دولة، وتحويلاتٍ مجانية ضمن التطبيق.

وقد أشار فريق بلازما إلى الطلب المتزايد على الدولار الأمريكي عالمياً، مُوضحين أن حالات الاستخدام تختلف بحسب المنطقة. وذكرَ الفريق مدن إسطنبول ودبي وبوينس آيرس كمثال، مؤكداً أنهم جمعوا ملاحظات المستخدمين والمتاجر في هذه الأماكن لتوفير تجربة استخدام مُخصّصةٍ ومُعالجة مشكلة الافتقار للموثوقية وسهولة التسجيل عند التعامل باستخدام العملات المستقرة عبر نظم البلوكتشين الأخرى، وصرّح الفريق في إعلانه الرسمي:

“نحن بصدد تطوير أكثر أنظمة التمويل كفاءةً عالمياً، خاصةً وأن التعامل باستخدام العملات المستقرة يُعَد أسرع وأقل تكلفة وأكثر موثوقية مقارنةً بالبدائل التقليدية، وسنعمل على ضم أفضل الشركاء عالمياً لتسهيل الربط بين منصات التداول وموفري خدمات تحويل العملات الأجنبية وموفري خدمات بطاقات الدفع والبنوك، وذلك عبر واجهة استخدام موحدة وسلسة، كما سنبتكر منتجاتٍ من الطراز العالمي، حيث يُرسي تطبيق Plasma One معياراً جديداً لبنوك العملات المستقرة الإلكترونية من حيث الاستخدامات والتغطية وتجربة الاستخدام”.

بلوكتشين بلازما (Plasma Blockchain) المدعومة من شركة تيثر

إلى جانب التركيز على عملة تيثر (Tether)، يتمتع فريق بلوكتشين بلازما بارتباطاتٍ قويةٍ أخرى مع شركة تيثر، فقد تلقى المشروع تمويلاً عبر جولة تمويل تمهيديةٍ من الفئة A بقيادة منصة بيتفينيكس- (Bitfinex) ذراع التداول الخاص بالشركة الشقيقة لشركة تيثر- التي تملكها وتديرها الشركة الأم iFinex Inc.، وذلك بالتعاون مع شركة Framework Ventures. أما باولو أردوينو (Paolo Ardoino) الرئيس التنفيذي لشركتي Bitfinex وتيثر، فهو أيضاً أحد المانحين ضمن جولة التمويل التمهيدية هذه.

يُذكر أن مشروع بلازما نجح بجمع تمويلٍ بقيمة 74 مليون دولار، ما يمنحه تقييماً بقيمة 500 مليون دولار بعد أن جمع 24 مليون دولار خلال جولات التمويل السابقة، فيما جمع اكتتاب عملة بلازما (Plasma-XPL) تمويلاً بقيمة 50 مليون دولار وفقاً لبيانات CryptoRank.io.

وحتى وقت النشر، تتصدّر عملة تيثر (Tether) ترتيب العملات المستقرة من حيث القيمة السوقية وقائمة أكثر العملات الرقمية تداولاً، بقيمة سوقية توازي 172 مليار دولار وأحجام تداول يومية وسطيةٍ تبلغ 179 مليار دولار، وهو ما يفوق قيمتها السوقية بشكلٍ ملحوظ.

في الختام، غالباً ما يُنظر إلى هذه العملة باعتبارها مؤشراً هاماً لأسواق الكريبتو وأحد أهم منافذ الدخول إلى السوق، حيث يُمثل إصدار معروض جديد ضخم من عملة تيثر (Tether) إشارةً محتملة بارتفاعاتٍ قوية وشيكةٍ كما أفاد موقع Coinspeaker سابقاً في أيلول/سبتمبر؛ ففي الرابع من ذات الشهر، أصدرت شركة تيثر معروضاً جديداً بلغ 2 مليار عملة USDT في نشاطٍ غير اعتيادي يأتي في سياق اقتصادي لنشاطٍ مماثل في كانون الأول/ديسمبر 2024، والذي حفز انطلاق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) ليُسجّل أعلى مستوياته الجديدة حينها.