فقد نجحت عملة سنورتر (Snorter) -المُصمّمة للعمل على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) بطاقتها المستمدة من غريزة المُخاطرة لدى المتداولين المغامرين- في تحويل اكتتابها إلى موجة هوس استثماريّ بجمعِها 4.8 مليون دولار حتى الآن، وسَط احتدام منافسات المستثمرين لانتزاع نصيبهم منها قبل إدراجها في منصات التداول.

بذلك، تدخل العملة عملياً وضعية الإطلاق مدفوعةً بزخم قوي وشموع خضراء استعداداً لتحقيق أداء لافتٍ ينعكس على مخططاتها البيانية، ما قد يوفر مكاسبَ لا يمكن إلا لمتداول عملات الميم المتمرّس اقتناصها؛ فالحقيقة أنّ إمكانات عملة روبوت سنورتر (Snorter) لا تُضاهى، بدءاً من تمتعه بسرعات بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) العالية، والتوافق مع نظم بلوكتشين متنوعةٍ، وصولاً إلى رسومه الأدنى في القطاع. فمع معاناة منافسيه من بطء معاملات بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)، يقطع الروبوت -بتصميمه المستوحى من آكل النمل- نصف طريقه نحو القمة.

وتظلُّ أمام المستثمرين الأوائل أيام مَعدودة فقط لشراء العملة بسعر 0.1081$، وهو أدنى سعر ممكن تمهيداً لإدراج العملة المُنتظر في المنصات، وربّما انطلاقتها الصاروخية بعد ذلك.

لماذا تخطف قدرات روبوت سنورتر (Snorter Bot) أنظار الجميع؟

يحظى روبوت سنورتر (Snorter Bot) باهتمام واسع في أوساط الكريبتو لأسباب وجيهة؛ ولا يجرؤ منافسوه على الاقتراب من مساحةٍ ما بعد استحواذه عليها نظراً لعمله على بلوكتشين سولانا، ما يمنحه سرعة وكفاءةً لا مثيل لهما، تاركاً منافسيه العاملين على بلوكتشين إيثيريوم يُصارعون ارتفاع الرسوم وبطء إتمام المعاملات. فعلى الرغم من وجود روبوتات تداول أخرى -كروبوتات Banana Gun وMaestro- تصف نفسها بأنها متعددة نظم البلوكتشين، تبقى هيكليتها الداخلية معتمدةً على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) التي تعاني البطء وارتفاع التكلفة.

أما منافسه الأقرب روبوت Trojan فيقدّم أداءً مشابهاً على بلوكتشين سولانا، لكنّ روبوت سنورتر (Snorter) يسبقه بخطوة نتيجة جاهزيته للعمل على عدة شبكات بلوكتشين منذ يومه الأول، بما فيها بلوكتشين إيثيريوم وبلوكتشين بينانس الذكية (BNB Chain)، وشبكتا بيس (Base) وبوليجون (Polygon)، ما يجعل منه نظاماً تقنياً متكاملاً وقادراً على التوسّع ضمن ساحاتٍ متنوعةٍ منذ البداية.

وما إن ينطلق روبوت سنورتر (Snorter Bot) للعمل على تيليجرام، سيُطلق رادار تداول ذكي يُمكنه مسح معاملات بلوكتشين سولانا مباشرةً، وتتبع المعاملات عبر المدققين، وتطورات مجمّعات السيولة فور حدوثها.

ويُمكن لآلية الروبوت إطلاق تنبيهاتٍ حول العملات حديثة الإطلاق وضخ السيولة بعد ترشيح ما اكتشفه منها تلقائياً لاستبعاد عملات المشاريع الاحتيالية كمصائد السيولة (Honeypots) وممارسات سحب البساط أو العملات شحيحة السيولة، وذلك قبل عرض إرسال تنبيهاته إلى مستخدميه، متيحاً لهم انتقاء عملات المشاريع الواعدة ذات أعلى مقوّمات النمو، والتي يتم رصدُها قبل أن يعلم السوق بوجودها حتى، فالأمر أشبه باستجابةٍ شبه فورية في عالم يفوز فيه من يقتنص أولاً فرصة مضاعفة الاستثمار بنحو 1,000 ضعفٍ خلال أجزاء من الثانية.

هل عملة سنورتر (Snorter) جاهزة للانطلاق؟

تزايدت المقارنات مؤخراً بين روبوت سنورتر (Snorter Bot) ومنافسه بانانا غان (Banana Gun)، وليس من الصعب فهمُ السبب؛ فكلاهما روبوت تداول قائم على تيليجرام، ولكلٍّ منهما عملته الأساسية المتمتعة بإمكانات نمو قوية، وكلاهما بنى قاعدة مستخدمين قبل انطلاقه.

وللمقارنة بينهما، بدأ روبوت Banana Gun بجمع نحو 1.2 مليون دولار في جولته الخاصة قبل أن ترتفع قيمته السوقية إلى 276 مليون دولار، مُحققاً نمواً بمقدار 230 ضعفاً مقارنةً بتقييمه الأولي. في المقابل، تجاوز سنورتر (Snorter) هذا المعيار بنجاح اكتتاب عملته بجمع قرابة 4.8 مليون دولار، أي نحو 4 أضعاف الاستثمارات قبل الإطلاق.

وبسعر اكتتابها الحالي البالغ 0.1081$، فإن قيمة المعروض الإجمالي لعملة المشروع توازي 54 مليون دولار. وإذا تم تقييمه من قبل السوق بنفس الطريقة التي شهدها Banana Gun عند ذروته، فقد يصل سعر عملة سنورتر (Snorter) إلى 0.55$، ما سيُمثل تضاعفاً بنحو 5 أضعافٍ حينها.

المصدر: https://www.coingecko.com/en/coins/banana-gun

فأبرزُ ما يميّز روبوت سنورتر (Snorter) عن منافسيه هو تصميمه للعمل على بلوكتشين سولانا، وقدرته على التوسع إلى نظم بلوكتشين متعددة، ورسومه الزهيدة بنسبة 0.85% بمجرد امتلاك مستخدميه عملة سنورتر (Snorter)، ما سيُحفز الطلب عليها ويتيح له تحقيق ما عجزت روبوتات منافسةٌ كروبوت Banana Gun، وإذا نجح المشروع باغتنام موجة الهوس بروبوتات التداول وعملات الميم وحقق انتشاراً واسعاً، فقد يُصبح بلوغ سعر عملته 1$ أمراً واقعاً قريباً، ما يعني إمكانية تضاعف سعرها ضمن نطاق 8-10 أضعاف.

لذا يتحدّث الجميع عنه، فقد وضعه مؤثرون أمثال ساتوشي شون (Satoshi Sean) وCrypto Tech Gaming وCrypto June على قائمة المراقبة، حتى أن منصات كريبتو إعلامية كبرى مثل InsideBitcoins وCryptonews توقعت توفير عملته مكاسبَ مذهلة تتراوح ضمن نطاق 30-100 ضعفٍ بمجرّد ظهور عملة سنورتر (Snorter) في المنصات.

خلاصة القول: تمتلك عملة سنورتر (Snorter) كافة مقوّمات النجاح، بدءاً من حجم التمويل اللافت، مروراً بالسرعة الفائقة، وصولاً إلى مكاسب مُحتملةٍ مثيرة، والأهمّ من ذلك تزايد الاهتمام بها. لذا، إن كنتم من مالكي عملة (Snorter) قبل إطلاقها، فالأرجح أنكم ستستمتعون بانطلاقتها القوية المنتظرة.

3 أيام تفصلنا عن انتهاء آخر فرص شراء عملة سنورتر (Snorter) قبل إدراجها الوشيك

إن كنتم مترددين حتى الآن، فقد حان الوقت لاتخاذ القرار، إذ إن العدَّ التنازلي قد بدأ، والأيامُ الأخيرة لاكتتاب عملة سنورتر (Snorter) ستمضي كلمح البصر. لذا، فعلى المهتمين التوجه الآن إلى الموقع الرسمي لشراء عملة سنورتر (Snorter) مقابل إحدى عملات سولانا (Solana-SOL) أو إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو بينانس (Binance Coin-BNB) أو تيثر (Tether-USDT) أو يو إس دي سي (USD Coin-USDC) أو شراؤها مباشرةً باستخدام الفيزا والماستركارد.

كما يُمكنم رهن مشترياتكم منها فوراً عبر بروتوكول الرهن، والذي يُوفر عائداً سنوياً متغيراً بنسبة 107% حالياً.

ويُوصي مطوّرو عملة سنورتر (Snorter) باستخدام محفظة بيست واليت (Best Wallet) إحدى أفضل محافظ العملات الرقمية وعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) المتوفرة، والتي تتيح لمالكيها معاينة أرصدتهم المشتراة مباشرةً خلال الاكتتاب ضمن تطبيقها سهل الاستخدام كي تُسهّل عليهم تحصيلها بمجرّد انتهائه، لتمنحهم وصولاً حصرياً إلى عملات المشاريع الجديدة عبرَ قسم “العملات المنتظرة” ضمن تطبيقها المتوفر على متجري Google Play وApp Store

وللاطلاع على آخر مستجدات مشروع سنورتر (Snorter)، يُمكنكم الانضمام إلى قنواته على منصتي X وإنستجرام.

لزيارة موقع اكتتاب عملة سنورتر (Snorter) اضغط هنا