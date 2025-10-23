بيتر براندت يتوقع وصول سعر البيتكوين إلى 250 ألف دولار | لكن هناك مفاجأة

أبرز النقاط:

رغم أن البيتكوين ما زال يتداول دون مستوى 110 آلاف دولار، يرى بيتر براندت أنه قد يصل إلى 250 ألف دولار.

أوضح براندت أن هذا التوقّع يعتمد على الاحتمالات، وليس على التأكيد أو الضمان.

في المقابل، أشار إلى أن البيتكوين قد يتجه أيضًا نحو هبوط محتمل إلى مستوى 60 ألف دولار.

رغم أن البيتكوين يمرّ حاليًا بفترة صعبة، أشار المتداول المخضرم بيتر براندت مؤخرًا إلى أن العملة قد تصل إلى 250 ألف دولار. وأوضح أن توقعه ليس قائمًا على الاحتمال بل على إمكانية الحدوث. أما المفاجأة، فهي أن العملة الرقمية الأولى قد تنحرف أيضًا نحو اتجاه جانبي يميل إلى الهبوط.

إمكانيات وصول سعر البيتكوين إلى 250 ألف دولار

في 22 أكتوبر، نشر المتداول في سوق العملات الرقمية بيتر براندت تغريدة على منصة X وصف فيها نفسه بأنه “إحصائي بايزي” يؤمن بنظرية الاحتمالات. وأوضح أنه حين يتحدث عن مستقبل سعر البيتكوين، فإنه يتحدث من زاوية الإمكانات وليس من زاوية الاحتمال أو اليقين.

I am a Bayesian

I deal in possibilities, not probabilities and certainly not certainties

At any given time I have binary TA and macro narratives playing in my head – $250k Bitcoin or $60k Bitcoin

I consider all possibilities and look for asymmetrical bets in either direction — Peter Brandt (@PeterLBrandt) October 22, 2025

توقّع براندت أن يتجه سعر البيتكوين نحو 250 ألف دولار، استنادًا إلى رؤيته للظروف الاقتصادية الكلية الحالية.

ووفقًا لبيانات CoinMarketCap، يجري تداول البيتكوين حاليًا عند نحو 108,301.34 دولارًا، رغم ارتفاعه بنسبة 0.49% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يجعله بعيدًا نسبيًا عن الهدف السعري الذي حدده المتداول المخضرم.

يتماشى توقع براندت مع ما أعلنه تشارلز هوسكينسون، مؤسس مشروع كاردانو، في أبريل الماضي، عندما أشار إلى تنامي اهتمام شركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل (NASDAQ: AAPL) ومايكروسوفت (NASDAQ: MSFT) بالبيتكوين، معتبرًا أن هذا الاهتمام قد يمنح العملة دفعة نحو قمم تاريخية جديدة.

المفاجأة في مستقبل أداء سعر البيتكوين

رغم نبرة التفاؤل التي أظهرها براندت، فقد أقرّ أيضًا بإمكانية أن يتخذ سعر البيتكوين مسارًا معاكسًا تمامًا.

توقّع المتداول أن العملة قد تنخفض حتى مستوى 60 ألف دولار، مشيرًا إلى أن ذلك يدخل ضمن نطاق “الإمكانات” والرهانات غير المتماثلة في هذا الاتجاه. وبالنظر إلى منشوراته السابقة، يبدو واضحًا أنه من أبرز المؤيدين للبيتكوين.

وفي تفاعل حديث له على منصة X مع منشور من حساب The Market Sniper الذي وصف حركة البيتكوين بأنها “هيكل هابط ضمن اتجاه صاعد”، ردّ براندت بأنه مستعد للتعامل مع الاتجاهين على حد سواء.

I'll be first to admit you could be right. I am willing to go with it in either direction. If BTC goes up I want to be long, if it goes down I want to be short https://t.co/4jie40ZqX4 — Peter Brandt (@PeterLBrandt) October 22, 2025

وأوضح أنه سيأخذ مركز شراء (Long) إذا ارتفع السعر، بينما سيتجه إلى البيع على المكشوف (Short) إذا شهدت العملة انخفاضًا حادًا.