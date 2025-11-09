ونظراً لدلالة مؤشرات الزخم على تشكل قوة خفيةٍ تحت السطح، ربما تستعد عملة باي نيتورك (Pi Network) لاختراق قوي.

إشارات استثمارية متباينة، فهل تمر بموجة تجميع أم تصريف؟

تُظهر قراءة مؤشر التدفق النقدي (MFI) المستقرة عند 56.67 إلى أن عملة باي نيتورك (Pi Network) تتمتع بزخم متوازن مائلٍ للارتفاع، ما يُوحي بتعرّضها لضغطٍ شرائي مُعتدل دون بلوغ نطاق الشراء الزائد، ما يعني تعرّض العملة لموجة تجميع منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر واستمرارها بتلقي استثماراتٍ جيدة.

لكنّ مؤشر تشايكين للتدفق النقدي (CMF) يشير إلى-0.14، ما يعني استمرار فقدان العملة للاستثمارات، في تباين يلقي الضوء على حالة الشد والجذب بين المشترين والبائعين. فإذا تجاوزت قراءة المؤشر علامة الصفر الوسطية، فقد يُؤكد ذلك تحوّلاً صاعداً من ناحية ورود الاستثمارات.

التحليل السعري: نمط نادر التكرار للقناة الهابطة

يُظهر المخطط البياني لتحركات سعر عملة باي نيتورك (Pi Network) اليومية استمرارَ تداولها ضمن قناة سعرية هابطةٍ ممتدة تُعَد عادةً نمطاً مُمهداً لانعكاس المسار الهابط، فقد اختبرَ السعرُ خط الاتجاه الهابط عدة مراتٍ وسجّل مؤشر القوة النسبية (RSI) قيعاناً متدرجة الارتفاع.

فإذا تمكن سعر عملة باي نيتورك (Pi Network) من اختراق الحد العلوي للقناة مع تأكيدٍ من ازدياد أحجام التداول، فسيتمكّن من استهداف حاجز المقاومة الرئيسي عند 0.35$ وربّما لاحِقِه عند 0.65$. عندها، قد تُمهّد مواصلة اختراق الحواجز التالية لانطلاقةٍ أقوى كثيراً باتجاه 4$، في انعكاس مُحتملٍ للمَسار قد يمتد لعدة أشهر.

بداية موجة صاعدة؟

مع توفر أقرب مناطق الدعم بنطاق 0.15$-0.17$، وأهدافٍ قصيرة الأجل عند 0.35$ و0.65$، تمرّ عملة باي نيتورك (Pi Network) حالياً بموجة تجميع هادئ، بدعم من ورود استثماراتٍ مُعتدلةٍ وإعداد فني يُمهّد لانطلاقةٍ محتملة.

