مجموعة CME تستعد لإطلاق تداول عقود خيارات عملة سولانا (Solana-SOL) مع ورود استثمارات تقارب 300 مليون دولار إلى الصندوق المتداول في البورصة لتداول ورهن عملة سولانا (Solana Staking ETF) 

تعافت عملة سولانا (Solana) من القاع المُسجّل يوم الأربعاء عند 232$ بالتزامن مع إعلان مجموعة CME عن إطلاق تداول عقود خيارات عملة سولانا (Solana) اعتباراً من 13 تشرين الأول/أكتوبر؛ وجذب صندوق SSK -صندوق متداول في البورصة لرهن عملة سولانا خاص بشركة Rex Shares- استثماراتٍ مؤسساتية بقيمة 289 مليون دولار، ما يؤكد وجود طلب قوي رغم تقلبات السوق الأخيرة.

أمل هاشم
نقاط أساسية

  • ستقوم مجموعة CME بإطلاق تداول عقود خيارات عملة سولانا (Solana) في 13 تشرين الأول/أكتوبر، لتدخُل العملة مجال تداول المشتقات على المستوى المؤسساتي.
  • قيمة الأصول في صندوق SSK لرهن عملة سولانا المتداول في البورصة (Solana ETF) الخاص بشركة Rex Shares تبلغ 289 مليون دولار مرتفعة بنسبة 15% خلال أسبوع، ما يؤكد على تزايد الاهتمام المؤسساتي.
  • التحليل الفني يكشف اختبار سعر عملة سولانا (Solana) للمقاومة عند 237$، ونمط الوتد الهابط يستهدف اختراق مستوى 260$.

تأثرت عملة سولانا (Solana) بتقلبات السوق خلال الأسبوع الماضي وانخفض سعرها من مستوياته العليا الأخيرة بالقرب من 245$، إذ إن المخاوف المحيطة بمؤشرات الاقتصاد الكلي الأمريكي دفعت المستثمرين للتوجّه نحو الذهب للتحوّط من التضخم، وانخفض سعر العملة بنسبة 2% يوم الأربعاء (17 أيلول/سبتمبر) إلى 232$، لكنّ التحديثات الأخيرة من جانب مجموعة CME وصندوق SSK تشير إلى احتمال انعكاس هذا الانخفاض.

وأكدت مجموعة CME -التي تُعد من أكبر منصات تداول المشتقات في العالم- بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر اعتزامَها إطلاق تداول عقود الخيارات لعملة سولانا (Solana)، وينص الإعلان على توفير تداول العقود الآجلة لعملة سولانا (Solana) وعملة ريبل (Ripple-XRP) والعقود الآجلة المُصغرة لعملة سولانا (Micro SOL) وعملة ريبل (Micro XRP) مع دعم التداول عند التسوية (TAS) بدءاً من 13 تشرين الأول/أكتوبر.

تُشير هذه الخطوة إلى انتقال عملة سولانا (Solana) نحو فئةٍ أكثر نضجاً من الأصول؛ حيث يُهيمن المستثمرون المؤسساتيون على قطاع تداول عقود الخيارات، ويُمكن لهذه المبادرة أن تجذب سيولةً جديدةً للعملة عبر السماح للمستثمرين الكبار بتطبيق إستراتيجيات التحوّط قصيرة الأمد، كما تلقت مصداقية عملة سولانا (Solana) في الأشهر الأخيرة دعماً إضافياً من صندوق رهنها المتداول في البورصة SSK الخاص بشركة Rex Shares، حيث يقترب الصندوق من جمع 300 مليون خلال أقل من 3 أشهر من تاريخ إطلاقه في 2 تموز/يوليو.

وتكشف البيانات الرسمية من شركة Rex Shares وصول قيمة الأصول المدارة ضمن الصندوق إلى 289 مليون دولار هذا الأسبوع؛ مُسجلة زيادةً بنسبة 15% مقارنة بـ 251 مليون دولار مُسجّلةٍ يوم الجمعة الماضي، وتؤكد هذه الواردات الجديدة الطلب المؤسساتي على عملة سولانا (Solana)، خاصةً في ظل دراسة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لطلبات صناديق التداول الفوري لعملة سولانا في البورصة (Solana Spot ETFs). وفي النتيجة، تُساهم هذه الحوافز الأساسية في وضع أسس متينةٍ للارتداد المبكر لسعر عملة سولانا (Solana).

توقعات سعر عملة سولانا (Solana): هل يمكن تجاوز المقاومة عند مستوى 260$؟

من الناحية الفنية، يجد سعر عملة سولانا (Solana) دعماً قرب مستوى 230$ بعد حركةٍ صاعدة قوية يوم الإثنين نحو أعلى مستويات الأشهر الماضية فوق 245$، ويكشف نمط الوتد الهابط في المخططات البيانية اليومية ثبات الهدف السعري على المدى الطويل عند مستوى 260$، ويتم تداول العملة حالياً بسعر 235$ أسفل المقاومة بالقرب من متوسط الحركة لمدة 50 يوماً (MA-50) عند 237$، ويُمكن لتجاوز هذه المقاومة بحزم أن يفسِحَ المجال نحو مستوى 260$ بما يتماشى مع نمط الوتد الهابط.

مخطط بياني يومي لسعر عملة سولانا يعرض نمط الوتد الهابط وبعض المؤشرات الفنية والهدف السعري على المدى الطويل

التحليل الفني لسعر عملة سولانا (Solana) – مخطط بياني يومي لزوج SOL/USD من موقع TradingView (17 أيلول/سبتمبر 2025)

هنا، يتجاوز مؤشر MACD خط الإشارة مؤكداً على الزخم الصاعد وإمكانية الارتداد المبكر رغم النكسة الطفيفة في جلسات التداول الأخيرة، فيما يقع الدعم المهم القريب في منطقة 220$، ويُمكن لكسره أن يفسح المجال لانخفاض سعر عملة سولانا (Solana) نحو منطقة ضغط البيع عند مستوى 200$، والتي أعاقت سابقاً عدة محاولاتٍ للاختراق الصاعد في النصف الأول من 2025.

ومع تحسّن المؤشرات الأساسية وصمود الإشارات الفنية، يبدو أن سعر عملة سولانا (Solana) مستعدٌّ لتحقيق قفزة جديدة قبل مواجهة عمليات بيع كبيرة محتملة.

تقدم ملحوظ في اكتتاب عملة بيست واليت (Best Wallet-BEST) بالتزامن مع إقبال الحيتان على عملة سولانا (Solana)

ينتقل الأثر الإيجابي لاستثمارات الحيتان المتزايدة في عملة سولانا (Solana) إلى المشاريع في مراحلها المبكرة مثل عملة بيست واليت (Best Wallet)، والتي تم تصميم محفظتها بهدف التخزين الداعم لعدة شبكات بلوكتشين مع توفير أعلى معايير الأمان المؤسساتي.

الصفحة الرئيسية لموقع اكتتاب عملة بيست واليت

اكتتاب عملة بيست واليت (Best Wallet)

وحتى لحظة نشر المقال، نجَحَ اكتتاب عملة بيست واليت (Best Wallet) بجمع ما يزيد على 15.9 مليون دولار، وذلك بفضل تحويل المتداولين لأموالهم من العملات البديلة ذات القيمة السوقية الكبيرة إلى المشاريع ذات الإمكانيات الكبيرة، ويُمكن للمشاركين المهتمين زيارةُ موقع الاكتتاب الرسمي للمشاركة وشراء عملة بيست واليت (Best Wallet) بسعرها الحالي البالغ 0.025665$.

أمل هاشم
أمل هاشم

أمل محللة مالية متخصصة في أسواق العملات الرقمية وتحليل حركة الأسعار، انضمت إلى فريق تحرير النسخة العربية على منصة CoinSpeaker في يوليوز 2025. تحمل أمل شهادة ماجيستير في الاقتصاد المالي وتركز على تحليل اتجاهات السوق والمؤشرات التقنية.

