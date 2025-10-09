نقاط رئيسية:

اختارت المنصة بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) بسبب سرعتها وقابلية توسّعها، حيث تعالج أكثر من 3,500 معاملةٍ في الثانية وتتمتع بـ 3.7 مليون محفظة نشطةٍ يومياً.

سيُعاد إصدار جميع بطاقات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) تلقائياً كي تكون متوافقة مع بلوكتشين سولانا (Solana blockchain)، مع إمكانية تداولها في الأسواق الخارجية، بينما سيتم تحويل أرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) إلى حل الطبقة الثانية بيس (Base Blockchain).

تحتفظ 9 شركاتٍ عامةٍ الآن بما يتجاوز مجموعه 13 مليون عملة سولانا (Solana-SOL)، في حين أفادت شركة سولانا (Solana Company) بامتلاكها عملات بأكثرَ من 525 مليون دولار مع ارتفاع سعر السهم بنسبة 190%.

تقوم منصة الألعاب الرياضية الخيالية Sorare بنقل مجموعة بطاقات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) بالكامل إلى بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) بحلول نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر، ما سيجذب 5 مليون من المستخدمين إلى البلوكتشين في واحدة من أكبر عمليات انتقال تطبيقات المستهلكين في تاريخ الويب الثالث.

وسيتم تنفيذ عملية الانتقال هذه بشكلٍ تلقائي بالكامل، وسيُعاد إصدار جميع بطاقات Sorare كرموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) على بلوكتشين سولانا (Solana blockchain)، ما سيتيح تداولها في الأسواق الخارجية وتخزينها في محافظ مثل فانتوم (Phantom). في الوقت ذاته، ستنتقل أرصدة المستخدمين من عملة إيثيريوم (Ethereum) من StarkEx إلى بلوكتشين بيس (Base blockchain)، حل الطبقة الثانية الخاص بكوينبيس (Coinbase).

ووفقاً لـ Sorare، تم اتخاذ هذا القرار بسبب سرعة بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) وقابلية توسعها وكونها تمثل بلوكتشين عامة. ولا تعتبر المنصة هذا الانتقال مجرّد تحديثٍ تقني فحسب، بل خطوةً نحو بناء المنصة الأكثر انفتاحاً ومرونةً لمقتنيات الرياضة الرقمية. في هذا الإطار، تُعالج بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) أكثر من 3,500 معاملة في الثانية وتتمتع بـ3.7 مليون محفظة نشطةٍ يومياً، وهي بنية تحتية مصممةٌ لتطبيقات المستهلكين.

✨ We are moving to @solana 🚀 Our goal is to accelerate our vision of an open & on-chain sports platform for Sorare, where speed, liquidity and utility are at a core of a new digital sports economy. It’s not a replacement, it’s an upgrade A thread 🧵 pic.twitter.com/VVhRik7gU5 — Sorare (@Sorare) October 8, 2025

الشركات العامة تستثمر في عملة سولانا (Solana)

يأتي هذا تزامناً مع إعلان شركة سولانا (HSDT) عن امتلاكها أصولاً تتجاوز قيمتها 525 مليون دولار من عملة سولانا (Solana) والسيولة النقدية هذا الأسبوع، وذلك ضمن اتجاه أوسع للشركات العامة التي تحتفظ بعملة سولانا (Solana) في خزائنها المؤسساتية، فيما تحتفظ أكثرُ من 9 شركاتٍ عامةٍ مجتمعةً الآن بأكثر من 13 مليون عملة سولانا (Solana). وقد ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 190% عقب اعتمادها إستراتيجية خزانةٍ تستفيد من عائد الرهن الأصلي لعملة سولانا (Solana) البالغ 7%، وهو ما يُميزها عن الأصول غير المُولدة للعائد مثل عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC).

وقد أكدت شركة سولانا على أن هذه الشراكة ستجلب إلى نظامها التقني واحدةً من أقوى محافظ الألعاب الرياضية وأكثر من 5 مليون من اللاعبين، مُشددةً على أن Sorare تعيد ابتكار الألعاب الرياضية الخيالية من خلال اقتصاد نشطٍ ومرن قائم على البلوكتشين. ومع إثبات Sorare توافق منتجها مع السوق، تبرز عملية الانتقال هذه بشكلٍ مختلفٍ عن مشاريع الألعاب التي تعتمد على المضاربة والتي تهيمن عادةً على إعلانات البلوكتشين.

بذلك، يمتد الاتجاه المؤسساتي الأوسع إلى ما هو أبعد من خزائن العملات الرقمية. فقد أعلنت مؤسسة ICE المالكة لبورصة نيويورك (NYSE) عن استثمار بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في منصة المراهنات بولي ماركت (Polymarket) هذا الأسبوع، في إشارة إلى تزايد شهية وول ستريت للمنصات القائمة على البلوكتشين التي تُظهر حالة من التبني الفعلي من جانب المستخدمين وملاءمة سوقية حقيقية.

أخيراً وفيما يتعلق بالمستقبل، أشارت Sorare إلى إمكانية استكشاف إطلاق عملة وظيفية كوسيلةٍ لتقديم مكافآتٍ مقابل أنشطة التداول واللعب، رغم عدم تحديد جدول زمني واضح. أما بالنسبة لمراقبي توقعات أسعار عملة سولانا (Solana)، فتمثل عملية الانتقال زخمَ تبنٍّ حقيقي لا مجرّد اهتمام مضاربي بحت.