سترايب وبارادايم تُطلقان بلوكشين Tempo للعامة وسط ارتفاع الطلب على العملات المستقرة

أبرز النقاط

تفصل شبكة Tempo مسارات المعاملات لمنع الازدحام على الشبكة، وتوفّر رسومًا مستقرة لا تتجاوز عُشر سنت لكل معاملة.

تختبر مؤسسات مالية كبرى مثل UBS وDeutsche Bank وCross River Bank قدرات هذه الشبكة الموجهة للمدفوعات.

تقبل المنصة العملات الرقمية المستقرة المقومة بالدولار مثل USDT وUSDC لسداد تكاليف المعاملات، مع استهداف حالات الاستخدام التي تعتمد على المعاملات الصغيرة.

أطلقت سترايب وبارادايم يوم الثلاثاء الشبكة التجريبية العامة لبلوكشين Tempo، في خطوة توسّع القدرات التشغيلية للشبكة التي جرى الكشف عنها في سبتمبر. وأوضح تقرير لـ “بلومبرغ” أن إطلاق الشبكة يسمح لأي شركة بالبدء في بناء تطبيقات مدفوعات تعتمد على العملات الرقمية المستقرة.

وأكدت الشركتان أن المجموعة الجديدة من الشركاء تضم UBS وCross River Bank ومشغّل أسواق التوقعات Kalshi. وينضم هؤلاء إلى مشاركين حاليين مثل Deutsche Bank وNubank وOpenAI وAnthropic، الذين يختبرون أعباء عمل حقيقية للتحقق من أداء الشبكة.

كما شملت قائمة الشركاء الآخرين DoorDash وShopify وStandard Chartered وVisa وCoupang وRevolut، إضافةً إلى شركات مثل Klarna وBrex وCoastal وMastercard وRamp وPayoneer وPersona وFigure التي انضمت بعد الإعلان الأول.

Tempo’s testnet is live! Any company can now build on a payments-first chain designed for instant settlement, predictable fees, and a stablecoin-native experience. Tempo has been shaped with a wide group of partners validating real workloads including @AnthropicAI, @Coupang,… pic.twitter.com/tHcjuBRGZb — tempo (@tempo) December 9, 2025

تطبّق بلوكتشين Tempo بنية تركّز على المدفوعات، حيث تفصل مسارات المعاملات عن باقي الشبكة لتجنّب الازدحام الذي يشيع في الشبكات العامة. ويستهدف هذا التصميم ضمان أوقات تسوية مستقرة ورسوم ثابتة بعيدًا عن الاضطرابات التي تسبّبها موجات التداول المضارِب.

ومع رسوم لا تتجاوز عُشر سنت للمعاملة الواحدة، تقدّم Tempo بديلاً أرخص بكثير من شبكات البطاقات التقليدية التي تفرض ما بين 1 و3% إضافة إلى رسوم ثابتة.

ويتوافق هذا النموذج مع تنامي الاهتمام بالمعاملات الصغيرة لدى شركات الفنتك والذكاء الاصطناعي، التي بدأت تعتمد نموذج الدفع حسب الاستخدام بدل الفوترة الشهرية. كما تقبل Tempo أي عملة رقمية مستقرة مقوّمة بالدولار، بما في ذلك عملة USDT وUSDC.

وتشير وثائق المشروع إلى أن الشركات يمكنها بدء اختبار التكاملات على شبكة Tempo اعتبارًا من اليوم.

كما أشار “براين هاميلتون” رئيس بنك Coastal، إن مؤسسته تختبر كيف يمكن لبنية شبكة Tempo أن تفتح قدرات جديدة أمام شركاء الفنتك والتمويل المضمَّن.

وأضاف مات هوانغ، الشريك الإداري في Paradigm التي تقود تطوير المشروع، أن فريقه سيركز على بناء استخدامات واقعية للعملات الرقمية المستقرة.

ويأتي هذا التوسع ضمن موجة متصاعدة من مشاركة المؤسسات الأمريكية في سوق العملات الرقمية، وهي موجة ازدادت سرعة بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب قانون GENIUS ACT في يوليو 2025.

