رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية “بول أتكينز” يقترح تصنيفًا جديدًا للرموز للحد من اعتبارها أوراقًا مالية دائمة

أبرز النقاط

يقسّم الإطار المقترح الأصول الرقمية إلى أربع فئات: سلع رقمية، مقتنيات، أدوات، وأوراق مالية مُرمَّزة.

يسمح بند “الإنهاء التدريجي” بخروج الرموز من تصنيف الأوراق المالية عند وصول الشبكات إلى مستوى كافٍ من اللامركزية.

تمنح إعفاءات التداول الثانوي للأصول “ما بعد العقد” إمكانية الانتقال إلى منصات خاضعة لرقابة لجنة تداول السلع الآجلة CFTC أو الرقابة المحلية على مستوى الولايات.

اقترح رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بول أتكينز، في 12 نوفمبر، إطارًا لتصنيف الرموز الرقمية يحدد كيفية خروج الأصول الرقمية من تصنيف الأوراق المالية عند تحقيق شبكاتها اللامركزية الكاملة.

تحت مبادرة Project Crypto، يقدّم “أتكينز” أربع فئات رئيسية: السلع الرقمية، المقتنيات الرقمية، الأدوات الرقمية، والأوراق المالية المرمّزة.

يؤكد الإطار أن بيع الرمز في مراحله الأولى قد يُعد عقد استثمار، لكن الأصل نفسه لا يحتفظ بصفة الورقة المالية إلى الأبد. وبموجب بند “الإنهاء التدريجي”، تنتهي صفة عقد الاستثمار عندما يُثبت المشروع نشر الشيفرة الخاصة به وتحقيق مستوى كافٍ من اللامركزية.

تنسيق تنظيمي وإعفاءات تداول

يدعم المقترح إعفاءات تسمح بالتداول الثانوي للأصول “ما بعد العقد” في منصات تداول بديلة، إذ يمكن لتلك الأصول الانتقال إلى منصات خاضعة لرقابة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أو سلطات الولايات. يأتي هذا التحوّل بعد توسّع السوق مؤخرًا، مثل إطلاق مجموعة CME عقود خيارات سولانا (SOL) ومنتجات مشتقات مؤسسية أخرى.

أما الأصول التي تظل ضمن تعريف الأوراق المالية، فتسعى اللجنة إلى تبسيط عملية تسجيلها. ويُعدّ رمز YLDS التابع لمنصة Figure، والمسجَّل لدى SEC والمبني على شبكة Sui في أكتوبر، نموذجًا لنوع “الأوراق المالية المرمّزة” التي يهدف التصنيف الجديد إلى تنظيمها بوضوح.

السياق الصناعي والتطورات التنظيمية

يستند الخطاب إلى توجيه “Project Crypto” الذي أُطلق في 31 يوليو، وفقًا للإعلان الأولي لهيئة SEC. ويهدف الإطار الجديد إلى توضيح المعايير في قطاع طغت عليه إجراءات تنفيذية سابقة أوقفت فعليًا مبيعات الرموز للمستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة منذ عام 2018.

يتزامن ذلك مع إطلاق منصة Coinbase الجديدة لبيع الرموز، وهي الأولى من نوعها التي تتيح مشاركة المستثمرين الأفراد الأمريكيين منذ ذلك الحين، ما يعكس اتساق التحرك التنظيمي مع توسّع السوق.

كما استند المقترح إلى أعمال المفوضة “هيستر بيرس” السابقة، ولا سيما تصريحاتها المعروفة باسم “النموذج الجديد” الصادرة في 19 مايو، بحسب الأرشيف الرسمي.

في المقابل، يواصل المشاركون في السوق التقدّم بطلبات لمنتجات خاضعة للرقابة وسط هذا التحوّل، إذ اجتاز صندوق Canary Capital Litecoin ETF مؤخرًا مراحل الإدراج الأساسية، في مؤشر على ترقّب الصناعة لبيئة تنظيمية أكثر وضوحًا لأصول مثل لايتكوين (LTC).