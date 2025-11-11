فريد ريسبولي المحامي المؤيد للعملات الرقمية: المكاسب الكبيرة لعملة XRP باتت قاب قوسين أو أدنى

أبرز النقاط:

نشر ديف ويسبرغر مقطع فيديو يوضح الفارق بين البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى مثل XRP.

أشار فريد ريسبولي إلى أن عملة XRP تحتاج إلى استخدام أوسع من قبل مؤسسات متعددة لتحقيق مزيد من المكاسب.

خطط ريبل للتوسع بقيمة 500 مليون دولار، إلى جانب تحرك مجلس الشيوخ لإنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية، قد يشكلان دفعة قوية لارتفاع سعر XRP.

تفاعل المحامي المؤيد للعملات الرقمية فريد ريسبولي مؤخرًا مع منشور لديف ويسبرغر، الذي حاول توضيح الفارق بين البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى، بما في ذلك XRP. وأقرّ ريسبولي بأن تحليل المدافع عن البيتكوين كان منطقيًا إلى حد ما، لكنه أوضح أنه لا يتفق مع عدد من النقاط التي طرحها.

حاجة عملة XRP إلى اعتماد أوسع في السوق

في مقطع الفيديو، انتقد ديف ويسبرغر الضجة الكبيرة المحيطة بعملة XRP، مقارنًا المعروض الإجمالي منها البالغ 100 مليار توكن بعدد عملات البيتكوين المحدود بـ21 مليونًا فقط. ووصف المحلل المالي البيتكوين بأنه “مال صلب” نادر وله استخدامات عالمية، بينما رأى أن XRP ليست سوى رمز خدمي يقتصر دوره على منظومة ريبل.

وبناءً على ذلك، أوضح أن قيمة XRP تأتي من حجم المعاملات والرسوم، في حين تستمد البيتكوين قيمتها من ندرتها.

وعلى هذا الأساس، أكد ويسبرغر أن العملة الرائدة ستواصل اكتساب الزخم وارتفاع قيمتها. أما فريد ريسبولي، فلم يحاول تفنيد هذه الادعاءات، رغم أنه لمح إلى وجود بعض الثغرات في التحليل.

Not an unreasonable analysis at all here, though I quibble with some minor points. The bottom line to me is that $XRP must be used exponentially more than it is now to get the type of gains the Army is hoping for. Ripple is working on that and the pieces are tantalizingly close… https://t.co/YHTXniRk1k — Fred Rispoli (@freddyriz) November 11, 2025

بدلاً من ذلك، شدد ريسبولي على أن عملة XRP تحتاج إلى اعتماد أوسع في الأسواق العالمية، موضحًا أن استخدامها المتكرر ضروري لتحقيق الارتفاعات الكبيرة التي يتطلع إليها مجتمعها.

وأضاف أن شركة البلوكتشين “ريبل لابز” بدأت بالفعل بالتحرك في هذا الاتجاه، مؤكدًا أن “العناصر باتت تقترب بشكل مغرٍ من الاكتمال لحدوث ذلك”.

محفزات ارتفاع سعر عملة XRP

شهدت عملة XRP ارتفاعًا طفيفًا في الأيام الأخيرة، إذ نجحت بعد محاولات عدة في تجاوز مستوى 2.30 دولار لتصل إلى 2.53 دولار، قبل أن تتراجع إلى مستواها الحالي.

وقت كتابة التقرير، كانت XRP تتداول عند 2.44 دولار بانخفاض نسبته 1.39٪ خلال 24 ساعة، بينما ارتفع حجم تداولها اليومي بنسبة 29.96٪ ليبلغ 6.09 مليارات دولار.

وقدّم محللون توقعات قصيرة الأجل للعملة، متوقعين استمرار الاتجاه الصعودي انسجامًا مع المزاج الإيجابي السائد في السوق.

وتستند هذه التوقعات إلى عدة عوامل، أبرزها: انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، وانتعاش زخم صناديق ETF، إلى جانب استثمار بقيمة 500 مليون دولار لتوسيع منظومة ريبل.