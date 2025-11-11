اقتراح “الدمج” من Uniswap يشعل ارتفاعًا بنسبة 30٪ في UNI: هل تبدأ موجة صعودية حادة؟

أبرز النقاط:

قفزت عملة UNI بنسبة 30٪ خلال 24 ساعة، مع ارتفاع حجم التداول بأكثر من 500٪ ليصل إلى 3 مليارات دولار.

أشار الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant إلى احتمال انطلاق موجة صعودية حادة إذا تم تفعيل آلية الرسوم.

يقترح مشروع “UNIfication” الجديد حرق جزء من الرسوم، وإصلاح نظام الإدارة، وتقليص المعروض من عملة UNI.

ارتفعت عملة UNI، الرمز الأصلي لمنصّة Uniswap، بنحو 30٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتحتل المرتبة الرابعة والعشرين على موقع CoinMarketCap بقيمة سوقية بلغت 5.44 مليارات دولار. كما قفز حجم التداول بأكثر من 500٪ متجاوزًا 3 مليارات دولار، مع تسارع المستثمرين نحو شراء العملة.

جاء هذا الصعود مدفوعًا بتزايد الترقب حول اقتراح إداري جديد قد يعيد تشكيل هيكل اقتصاد الرمز ونظام الرسوم في Uniswap.

Uniswap could go parabolic if the fee switch is activated. Even just counting v2 and v3, with $1T in YTD volume, that’s about $500M in annual burns if volume holds. Exchanges hold $830M, so even with unlocks, a supply shock seems inevitable. Correct me if I’m wrong. https://t.co/39QjJsw9uQ pic.twitter.com/3FQzAmuOP3 — Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 11, 2025

آلية الرسوم تشعل الحديث عن صدمة في المعروض

أشار الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant، كي يونغ جو، إن Uniswap قد تدخل مرحلة “صعود شبه عمودي” إذا تم تفعيل آلية الرسوم التي طال الجدل حولها. وأوضح أن الإصدارين الثاني والثالث من Uniswap حققا معًا حجم تداول يقارب تريليون دولار هذا العام، ما قد يؤدي إلى حرق ما يصل إلى 500 مليون دولار من عملة UNI سنويًا في حال اعتماد نموذج الرسوم الجديد.

ومع وجود نحو 830 مليون دولار من عملة UNI حاليًا في البورصات المركزية، أشار جو إلى أن الجمع بين عمليات الحرق وتراجع المعروض قد يؤدي إلى نقص هيكلي في السيولة، ما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع ويجعل UNI من أبرز العملات الرقمية المرشحة للشراء في 2025.

إصلاح شامل في نظام الإدارة

كشفت Uniswap Labs بالتعاون مع مؤسسة Uniswap عن اقتراح إداري جديد تحت اسم “UNIfication”. يهدف المشروع إلى إعادة هيكلة النظام البيئي من خلال تفعيل رسوم البروتوكول، وإدخال آلية حرق آلية لرموز UNI، وتحويل رسوم Unichain sequencer إلى آلية الحرق نفسها.

ويتضمن الاقتراح خطة طموحة لدمج وظائف المؤسسة مع Uniswap Labs لتوحيد القيادة وتركيز الموارد نحو توسيع استخدام البروتوكول. وتهدف Uniswap من خلال هذه الخطوة إلى التحول من منصّة تداول لامركزي (DEX) إلى طبقة أساسية للسيولة والبنية التحتية للأصول المرمّزة.

ميزات جديدة

من أبرز المزايا المقترحة آلية مزادات خصم رسوم البروتوكول (PFDA)، التي صُممت لامتصاص قيمة MEV (القيمة القابلة للاستخراج من قِبل المُعدّنين) وزيادة عوائد مزوّدي السيولة (LPs). كما ستتيح الإضافات التجميعية في الإصدار الرابع من Uniswap (v4) للمنصّة جمع رسوم من مصادر السيولة الخارجية على الشبكة.

ويتضمن الاقتراح أيضًا حرقًا رجعيًا لـ 100 مليون عملة UNI من خزانة المشروع، كتعويض رمزي عن السنوات التي لم تُفعَّل فيها رسوم البروتوكول منذ إطلاق العملة عام 2020.

على مدار سنوات، عملت Uniswap دون الاستفادة من الرسوم، مفضّلةً التركيز على النمو واللامركزية بدلًا من مكافأة حاملي العملة بشكل مباشر. أما الهيكل الجديد فيُعيد رسم هذه المعادلة كليًا.

كذلك يقترح المشروع ميزانية سنوية قدرها 20 مليون عملة UNI لدعم التطوير، وتمويل برامج المطورين والشراكات، بهدف جذب مؤسسات جديدة وتوسيع وجود Uniswap في الأنظمة البلوكتشينية الناشئة.