بنك قطر الوطني يعزّز المدفوعات بالدولار عبر بلوكتشين JPMorgan

أبرز النقاط

يخطط بنك قطر الوطني (QNB) لمعالجة المدفوعات الخاصة بالشركات في قطر من خلال دمج منصة Kinexys.

تمثل هذه الخطوة ابتعادًا عن القيود والمشكلات التي تفرضها البنى التحتية المصرفية التقليدية.

تعالج منصة Kinexys ما يصل إلى 3 مليارات دولار يوميًا من المعاملات، مع توقع تدفق جزء من السيولة نحو الكريبتو.

اعتمدت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) مؤخرًا منصة Kinexys القائمة على بلوكتشين من JPMorgan. ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ، يهدف البنك من هذه الخطوة إلى معالجة المدفوعات الرقمية للشركات في المنطقة. والأهم أن هذا التطور يمثل تحولًا عن التحديات التي عانى منها مستخدمو البنى المصرفية التقليدية.

بنك قطر الوطني يتجاوز قيود البنية المصرفية التقليدية

في منظومة التمويل التقليدي (TradFi)، تظل المدفوعات العابرة للحدود مقيدة بأيام العمل فقط، وغالبًا ما تستغرق عدة أيام حتى تكتمل.

من خلال اعتماد منصة Kinexys التابعة لـ JPMorgan، يدفع بنك قطر الوطني (QNB) باتجاه تجاوز هذا الواقع. فالبلوكتشين معروف بقدرته على توفير نظام مدفوعات فوري يعمل على مدار الساعة، وأحيانًا برسوم معاملات أقل. وتعتمد Kinexys على بلوكتشين مصرح به يسمح للعملاء المشاركين بتحويل الأموال المودعة لدى JPMorgan في وقت حقيقي.

تُعالج هذه المنصة ما يصل إلى 3 مليارات دولار يوميًا من المعاملات. ورغم أن الرقم يبدو لافتًا، فإنه لا يمثل سوى جزء بسيط من إجمالي مدفوعات JPMorgan التي تبلغ نحو 10 تريليونات دولار يوميًا. وتتميز Kinexys بدمجها مع أطراف أخرى مثل Chainlink وOndo Finance، حيث استخدمت المنصة للتوسع نحو سوق العملات الأجنبية عبر تسويات فورية بين الدولار واليورو.

وصف كمال موريس، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية التشغيلية في QNB، هذا التطور بأنه “حلم أمناء الخزينة”. وأكد على نافذة الخدمة المتاحة طوال الأسبوع عبر نظام الدفع بالبلوكتشين، مضيفًا أن البنك “يستطيع ضمان إتمام المدفوعات في غضون دقيقتين فقط”.

سويفت تختبر المدفوعات العابرة للحدود عبر البلوكتشين بالتعاون مع Consensys

على غرار تعاون بنك قطر الوطني (QNB) مع منصة Kinexys، دخلت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT) في شراكة مع Consensys وعدد من المؤسسات غير المعلنة لإطلاق نظام تسوية قائم على البلوكتشين. وتهدف المبادرة إلى طرح نظام مدفوعات عبر الحدود يعمل في الوقت الفعلي وعلى مدار الساعة.

يبقى الالتزام بالمعايير التنظيمية أولوية قصوى في هذا التطوير، لكن البلوكتشين الجديد يسعى أيضًا إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني مع “الشبكات الحالية والناشئة”.

ويتماشى ذلك مع جهود SWIFT لردم الفجوة بين التمويل التقليدي (TradFi) والأصول الرقمية. كما يهدف المشروع إلى تعزيز التكامل بين الأصول الرقمية المُنشأة على منصات مختلفة.