أبرز النقاط

حصلت شركة التكنولوجيا المالية Revolut على دعم من شركات بارزة تشمل Coatue وGreenoaks وDragoneer وFidelity وa16z، بالإضافة إلى NVentures التابعة لشركة NVIDIA، وذلك في جولة التمويل الأخيرة لها.

شهدت الإيرادات ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 72% لتصل إلى 4 مليارات دولار في عام 2024، بينما سجل الربح قبل خصم الضرائب قفزة نوعية بلغت 149% ليبلغ 1.4 مليار دولار على أساس سنوي.

تستهدف الشركة الوصول إلى قاعدة عملاء تبلغ 100 مليون عميل في 100 دولة، وذلك عقب حصولها على تراخيص مصرفية جديدة في كل من المكسيك وكولومبيا والهند.

أكملت شركة Revolut عملية بيع كبيرة للأسهم الثانوية بقيمة وصلت إلى 75 مليار دولارًا أمريكيًا، مدعومةً بمستثمرين بارزين، من ضمنهم الذراع الاستثماري لشركة NVIDIA، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتوسيع نطاق عملياتها على الصعيد العالمي.

كما أدرجت جولة التمويل الأخيرة -التي تضمنت بيعاً كبيراً للأسهم الثانوية- شركة Revolut ضمن أعلى شركات التكنولوجيا المالية الخاصة قيمةً على مستوى العالم. وقد تولى قيادة هذه الصفقة مستثمرون بارزون مثل Coatue وGreenoaks وDragoneer وFidelity Management & Research Company، بالإضافة إلى دعم إضافي من Andreessen Horowitz وFranklin Templeton وT. Rowe Price Associates وNVentures، الذراع الاستثماري لرأس المال المخاطر التابع لشركة NVIDIA.

بالإضافة إلى ما سبق، اشار NVentures إلى تعزيز التعاون بين Revolut وNVIDIA، لا سيما في المبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لما ورد في الإعلان الصادر بهذا الشأن.

It’s official — we’ve secured a $75 billion company valuation. This (still) makes us Europe’s most valuable private company and in the top 10 of the world's most valuable private companies. pic.twitter.com/rNgJteE6OA — Revolut (@Revolut) November 24, 2025

الأداء المالي القياسي يدفع توسعًا قويًا في الأسواق

يمثل حدث جمع التمويل الحالي الفرصة الخامسة لموظفي Revolut لبيع أسهمهم. وقد أتاحت هذه الجولة أيضاً توفير السيولة للمستثمرين الأوائل.

وخلال العام المنصرم، وسعت Revolut نطاق عملياتها، إذ حصلت على الموافقة المصرفية النهائية في المكسيك، ونالت ترخيصاً لتأسيس مصرف في كولومبيا، وتستعد حالياً للانلاطق في الهند.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت Revolut عن تحقيق إيرادات بلغت 4.0 مليارات دولار أمريكي لعام 2024، مسجلة بذلك زيادة سنوية قدرها 72%. كما بلغ ربحها قبل خصم الضرائب 1.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة ملحوظة وصلت إلى 149%. وتجاوز عدد العملاء الأفراد عالميًا 65 مليون عميل خلال عام 2024، بينما وصلت الإيرادات السنوية لقسم Revolut Business إلى مليار دولار أمريكي.

كما تأتي هذه النتائج البارزة وجهود التوسع المتواصلة لتدعم طموح Revolut الهادف إلى خدمة 100 مليون عميل في 100 دولة خلال السنوات القادمة.

قاعدة رأس مال مُعزَّزة وخطط مستقبلية

وفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي “نِك ستورونسكي” فإن Revolut تطمح إلى أن تكون أول بنك عالمي حقيقي ينطلق من أوروبا، مشددًا على الدور المحوري للفريق في تحقيق هذه الإنجازات. ويأتي هذا التطور تتويجًا للجهود المتواصلة منذ العام الماضي، إذ وسّعت الشركة نطاق عملياتها في أكثر من 30 سوقًا أوروبيًا وأبرمت شراكات استراتيجية مع كيانات بارزة مثل Binance وChangelly وRipple بهدف تعزيز وتطوير منتجاتها.

إن القيمة التقديرية الجديدة للمؤسسة وقاعدة المستثمرين القوية، يدعمان المركز المالي لـ Revolut، مما سيمكن الشركة من توسيع أنشطتها في مجال الخدمات المصرفية للعملات الرقمية. فضلًا عن، تسريع عملية طرح خدماتها في الأسواق الجديدة، ودفع عجلة الابتكار في قطاعات الادخار والاستثمار والخدمات المالية.