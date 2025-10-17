نقاط رئيسية

الاستحواذ يمنح شركة ريبل وصولاً إلى عملاء من الشركات الـ 500 الكبرى المُدرَجة في قائمة مجلة فورتشن (Fortune 500) بالإضافة إلى بنيةٍ تحتيةٍ متطورة لإدارة الخزائن المؤسساتية.

هذه الأنشطة المشتركة ستُركز على الاستفادة من رأس المال غير المستغل وتمكين مؤسسات الخزينة من إتمام عمليات الدفع الدولية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع (24/7).

سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) استعاد استقراره حول 2.35$ رغم حجم إنفاق شركة ريبل البالغ 2.45 مليار دولار على أنشطة الاستحواذ في عام 2025.

في صفقةٍ تم الإعلان عنها يوم أمس 16 تشرين الأول/أكتوبر بقيمة 1 مليار دولار، استحوذت شركة ريبل (Ripple Labs) على شركة التكنولوجيا المالية المتخصصة بحلول برمجيات حلول الخزينة وإدارة المخاطر جي تريجاري (GTreasury)، ليتيح هذا الاستحواذ لشركة ريبل وعملائها وصولاً إلى “ قطاع الخزائن المؤسساتية الذي تُقدّر قيمته بتريليونات الدولارات”، بالإضافة إلى “العديد من أكبر وأنجح عملاء الشركات” وفقاً لبيان صحفي.

We’re proud to announce @Ripple is acquiring treasury management leader GTreasury: https://t.co/9EF3tWLKaF The fusion of Ripple’s enterprise crypto solutions with GTreasury’s 40+ years of expertise immediately opens the multi-trillion-dollar corporate treasury market. Learn how… — Ripple (@Ripple) October 16, 2025

إدارة الخزينة والمخاطر

تعمل شركة GTreasury كمزوّد برمجيات يعتمد نموذج البرمجيات كخدمةٍ (SaaS)، وتوفر حلول إدارة الخزينة والمخاطر عبر منصةٍ آمنةٍ ومتوافقةٍ مع معايير الامتثال المالي، تستهدف المدراء الماليين. وبحسب البيان الصحفي، فإن هدف شركة ريبل من الاستحواذ هو تمكين العملاء من اغتنام رؤوس الأموال غير المستغلة، والوصول إلى سوق إعادة الشراء العالمي (الإقراض قصير الأجل) البالغة قيمته تريليونات الدولارات عبر شركة الوساطة الرئيسية Hidden Road، وتحقيق مكاسبَ إضافيةٍ من الإقراض قصير الأجل للأصول في نهاية المطاف.

وتُولي فرق الكيان الجديد بعد الاندماج عنايتها لإتاحة الإتمام الفوري لمعاملات الدفع الدولية على مدار الساعة وأيام الأسبوع والعام (24/7/365).

من جهته، وصف رينات فير إيكي- (Renaat Ver Eecke) رئيس GTreasury التنفيذي- الاستحواذ بـ “اللحظة الفارقة في أنشطة إدارة أصول الخزائن المؤسساتية”، ليبقى من غير الواضح إمكانية تغيير البنية الهيكلية لإحدى شركتي ريبل وGTreasury قريباً بموجب هذا الاستحواذ.

سعر عملة ريبل (Ripple) يستعيد مستوياته السابقة

فور إتمام الاستحواذ، ستصبح صفقة GTreasury ثالث عملية استحواذ قوية من نوعها لشركة ريبل في عام 2025، بعد استحواذها على شركة الوساطة المالية Hidden Road مقابل 1.25 مليار دولار وفقاً لما ذكره موقع Coinspeaker في نيسان/أبريل.

لاحقاً وفي 7 آب/أغسطس، أعلنت شركة ريبل استحواذها البالغة قيمته 200 مليون دولار على موفر خدمات الدفع باستخدام العملات المستقرة Stellar Rail.

وعلى الرغم من أنشطة الاستحواذ عالية القيمة هذه، فقد حافظ سعر عملة ريبل (Ripple) على استقراره النسبي معظم فترات العام حول 2.60$ وسطياً، مُسجلاً أدنى مستوياته في نيسان/أبريل عند نحو 1.79$ بالتزامن تقريباً مع الاستحواذ على شركة Hidden Road، ليُسجّل بعدها في 22 تموز/يوليو أعلى مستوياته عند 3.55$ قبل كسره مستوى دعم 3.00$ مؤخراً بعد استقراره حوله حتى 8 تشرين الأول/أكتوبر، ثمَّ يتراجع بعدَها مجدداً ويستقر وقت النشر حول 2.35$.