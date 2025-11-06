نقاط رئيسية

قادت Fortress Investment Group جولة تمويل كبرى إلى جانب Brevan Howard وMarshall Wace لصالح شركة عمليات الدفع على البلوكتشين.

العملة المستقرة المرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي التابعة للشركة سجّلت نمواً ملحوظاً لتحتلَّ خلال عامٍ واحد المركز العاشر في قائمة قطاع العملات المستقرة.

منصة ريبل برايم (Ripple Prime) توفر حالياً خدمات وساطةٍ مؤسساتيةٍ بعدَ الاستحواذ على شركة الوساطة Hidden Road واختبار تقنيتها من قبل منظماتٍ إنسانية.

ضمنت شركة عمليات الدفع على البلوكتشين Ripple Labs Inc الحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار من مجموعة Fortress Investment Group وجهاتٍ استثماريةٍ أخرى، ليرتفع التقييم الإجمالي لشركة ريبل إلى 40 مليار دولار وفقاً لمنشور مديرها التنفيذي براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse) على منصة X (تويتر سابقاً)، حيث وصفت جولة التمويل “بالإضافة المثالية إلى سلسلة إنجازات الشركة” هذا العام.

مجموعة Fortress Investment Group تقود جولة سعي شركة ريبل للحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار

صرّح المدير التنفيذي براد جارلينجهاوس بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر بأنَّ شركة ريبل شهدت عاماً عظيماً بغض النظر عن انتكاسة قطاع الكريبتو الأخيرة، كما تحدَّث عن التمويل الجديد وتلقيه من مُستثمرين آخرين إلى جانب مجموعة Fortress الاستثمارية، حيث ساهمت شركتا Brevan Howard وMarshall Wace في مَنح التمويل.

كما أكد جارلينجهاوس على أن هذا الاستثمار يُعد أكثرَ من اعترافٍ وإشادة بتنامي شركة ريبل وأنشطتها القائمة على عملة ريبل (Ripple-XRP)، كما أوضحَ أنه يُمثل أيضاً رهاناً واضحاً على آفاق القطاع المستقبلية المبشرة، وأضاف: “أنا فخور بما قمنا ببنائه، وبكلِّ ما سيَحدُث مستقبلاً”.

2025, without a doubt, has been an incredible year for @Ripple, and a record year for crypto as a whole. Although we have a couple of months left, this announcement feels like the cherry on top of a mountain of good news: Today we announced a $500M investment in Ripple, from… https://t.co/vuMAQfKo1n — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) November 5, 2025

فبحسب جارلينجهاوس، سجّلت شركة ريبل (Ripple Labs) إنجازاتٍ فارقة هذا العام رغم تبقي شهرين على انتهائه.

وقد تجاوزت القيمة السوقية لعملة ريبل المستقرة آر إل يو إس دي (Ripple USD) حاجز المليار دولار مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2025، لتحتلَّ العملة المستقرة -التي يقل عُمرها عن العام الواحد- المَركز العاشر في قائمة أعلى العملات المستقرة المدعومة بالدولار ترتيباً من حيث القيمة السوقية، حيث سجّلت تنامياً بنسبة 1,278% منذ بداية العام.

إنجازات أخرى ضمن نظام ريبل التقني

أطلقت الشركة أيضاَ منصة Ripple Prime، وهي عبارة عن شركة وساطةٍ للتداول الفوري للأصول الرقمية خاصة بالعملاء المؤسساتيين داخل الولايات المتحدة، لتُمثل هذه الخطوة أول عملية دمجٍ كبرى للأنشطة بعد استحواذ شركة ريبل على شركة الوساطة Hidden Road (التي أعيدت تسميتها إلى Ripple Prime)، ما يسمح لعملائها من المؤسسات الأمريكية استخدامُ أرصدتها المتنوّعة من العملات الرقمية ضمن حقائبها الاستثمارية كضماناتٍ لإجراء معاملاتٍ مباشرة خارج المنصات (OTC) مرتبطةٍ بالأصول الرقمية.

وفيما تُجري شركات World Central Kitchen وWater.org وGiveDirectly وMercy Corps اختبارات لاستخدام عملة ريبل المستقرة (Ripple USD) وتقنيات شبكة الدفع الخاصة بالشركة لتعزيز الشفافية وتعزيز أنشطتها التمويلية، حيث أبدت إعجابها بسعتها العالية التي تسمح بإتمام تحويلاتٍ ماليةٍ دوليةٍ فورية.