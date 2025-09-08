أبرز النقاط

سعر عملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial-WLFI) ارتفع بنسبة 30% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

نموذج Grok يرى أن المشروع قد لا يعدو كونه ممارسة احتيالية بسبب التراجع الحاد للسعر والمثير للجدل.

محللون يتوقعون مرور سعر العملة بموجة تقلباتٍ حادة.

استمر سعر عملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) -العملة الأساسية لمشروع الكريبتو الذي أطلقته عائلة ترامب- بالارتفاع رغم وصف مشروعها من قبل مُحللين ومتداولين كثر بأنه “خدعة احتيالية”. فبعد إطلاقها في 1 أيلول/سبتمبر مباشرةً، ارتفع سعرُها مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق عند 0.46$، قبل أن تتعرض لأنشطة بيع مكثفٍ خلال بضع ساعات، ما دفعها إلى التراجع بقوة مسجلةً أدنى مستوياتها عند 0.16$ في 4 أيلول/سبتمبر. جاء ذلك وسط ضغوط بيع مكثفةٍ يُعتقد أنها مرتبطة بجاستن صن (Justin Sun) -مؤسس بلوكتشين ترون(Tron Blockchain) – وأنشطة بيع داخليةٍ وأخرى لحيتان (مستثمرين كبار)، لتتوالى الإثارة إثرَ إعلان فريق المشروع حظر 272 محفظة -بما فيها محفظة صن- بزعم تورّطها في ممارسات تصيد احتيالي.

We’ve heard community concerns about recent wallet blacklists. Transparency first: WLFI only intervenes to protect users, never to silence normal activity. 🦅 — WLFI (@worldlibertyfi) September 5, 2025

كما جمّد المشروع حساب صن بعد أن كشفت منصتا تحليل بيانات البلوكتشين Nansen وArkham عن أنشطة بيع مكثفٍ مرتبطةٍ به، فيما لم يبرز حتى الآن دليل قاطع يثبت تورّطه أو حدوث تلاعب داخلي.

ادعاء نموذج Grok بالخدعة الاحتيالية

على خلفية الجدل الدائر، أدرَج Grok -نموذج الذكاء الاصطناعي التابع لشركة xAI المملوكة لإيلون ماسك- مشروع وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) ضمن قائمة الممارسات الاحتيالية المحتملة.

وفي معرض رده عن سؤال “ما هي الشركة التي تعتقد أنه سيتم الكشف عنها كعملية احتيالٍ مستقبلاً؟”، أجاب نموذج Grok بقوله: “يصعب الجزم بوجود احتيال، لكنّ النقاشات العامة كثيراً ما تشير إلى مشاريع كريبتو كمشروع وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) كممارسةٍ احتيالية، لا سيّما في ظل التقارير الأخيرة حول تجميد أرصدة العملة، ومزاعم سرقة المطوّرين لقدر من معروضها، والادعاءات المتعلقة بالتصيد الاحتيالي”.

من جانبه، أعلن مشروع عملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) أنه سيعمل على “التحقق من ملكية الأرصدة وتأمينها” لصالح أصحابها الشرعيين، مؤكداً أن هذه الإجراءات سيتم “كشفها للعلن”.

وبعد هذا التصريح الرسمي من مشروع عائلة ترامب في حسابه على منصة X، شهدت عملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) ارتفاعاً إضافياَ بنسبة 30% خلال 24 ساعة، ليتم تداولها عند 0.238$ بأحجام تداول يومي بلغت 1.8 مليار دولار، ما منحها قيمة سوقية توازي 5.9 مليار دولار، إلا أن سعرَها بقي متراجعاً بنسبة 48.5% مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق في يوم إطلاقه.

وتعليقاً على التحركات السعرية الحالية، كتب المحلل الفني Crypto Tigers في حسابه على منصة X أن عملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) دخلت منطقة تقلباتٍ حادة، مضيفاً أننا أمام أحد حالتين “إما اختراق خاطف للأعلى، أو انهيار حاد للأسفل”.

$WLFI 4H chart loading a big move 👀

This ascending triangle won’t stay quiet for long ⚡️ Either a fast breakout to the upside 🚀

Or a hard rug to the downside 😵 Decision candles coming soon… pic.twitter.com/XIHmRV8TwJ — Crypto Tigers (@Crypto_Tigers1) September 7, 2025

في الخلاصة، قد يعني ذلك أن مضاربات العملة قد تمر بموجة تصفيةٍ قويةٍ للصفقات، خاصة إذا ما اتخذت موجة التفاؤل الحالية بشأن العملة منعطفاً سلبياً.