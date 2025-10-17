نقاط رئيسية

وصلت القيمة السوقية لعملة أستر (Aster) -العملة الأساسية لمنصة التداول اللامركزي المدعومة من تشينجبينج زهاو (CZ) مؤسس منصة بينانس (Binance)- إلى 3.9 مليار دولار خلال 30 يوماً فقط، لتضمَنَ إدراجها في منصة Robinhood بالتوازي مع إضافة عملة بينانس (Binance coin-BNB) إلى قائمة إدراجات منصة كوينبيس (Coinbase) المُنتظرة.

النظامُ التقني لمشروع بلازما (Plasma) التابع لشركة تيثر (Tether) تلقى استثماراتٍ بقيمة 6 مليار دولار من القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) عبر التمثيل الرقمي لسندات الخزانة الأمريكية الداعمة لاحتياطيات الشركة المُوازية لمعروض عملتها المستقرة البالغة قيمته 180 مليار دولار بغرض تسوية المعاملات المؤسساتية.

قيمة سهم شركة Robinhood تراجعت بنسبة 12% خلال 5 أيام، ما يعكس ضعف السوق عقب موجة التصفية القوية التي تجاوزت 19 مليار دولار الأسبوع الماضي.

أعلنت Robinhood US الأمريكية -رائدة منصات تداول الأصول الرقمية- رسمياً في 16 تشرين الأول/أكتوبر عن إدراج عملة أستر (Aster) وعملة بلازما (Plasma) وعملة فيرتشوال بروتوكول (Virtuals Protocol-VIRTUALS)، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق عروضها وتستهدف مجتمعات الكريبتو حديثة التشكّل.

منصة روبنهود تُدرج عملة أستر (Aster) المدعومة من بينانس وعملة بلازما (Plasma) التابعة لشركة تيثر وسط تقلبات السوق

مرّت عملة أستر (Aster) -العملة الأساسية للبروتوكول الوليد على بلوكتشين بينانس (BNB Chain)- بانطلاقةٍ قوية منذ ظهورها، إذ اندفعت قيمتها عالياً بمئات النسب المئوية لتبلغ ذروتها عند 3.9 مليار دولار في أيلول/سبتمبر، أي خلال أقل من 30 يوماً فقط على إطلاقها.

ويستند بروتوكول ASTER إلى ثالث أكبر نظم التمويل اللامركزي (DeFi) عالمياً، ويتمثل دورُه بتحسين السيولة التي تربط بلوكتشين بينانس وشبكة حل الطبقة الثانية opBNB بأسواق التمويل اللامركزي الأخرى متعددة شبكات البلوكتشين.

it’s insane to me that i haven’t seen this on my timeline yet but you can literally deposit SOL USDT into Aster and just buy it you don’t need to bridge — Frank (@frankdegods) September 20, 2025

بدوره، أعرب تشينجبينج زهاو (CZ) -الشريك المؤسس لمنصة بينانس (Binance)– عن دعمه العلني لعملة بروتوكول أستر (Aster)، مؤكداً تميّز تصميمه مقارنةً بمنصات التداول اللامركزي (DEXs) الحالية. يأتي إدراج منصة روبنهود للعملة المُرتبطة بمنصة بينانس كخطوة تعكس توافقاً إستراتيجياً متنامياً بين الأطراف الرئيسية في القطاع، وذلك بعد إعلان منصة كوينبيس (Coinbase) الأربعاء الماضي عن إضافة عملة بينانس (Binance Coin-BNB) إلى قائمة العملات المُخطط لإدراجها، انسجاماً مع سياسة الإدراج الجديدة وفق الجدارة والمَعروفة بـ “السجادة الزرقاء (Blue Carpet)”.

We just rolled out the Blue Carpet for asset issuers. The same free, merit-based process, now with more access and collaboration. https://t.co/upaNDg6KiV — Coinbase 🛡️ (@coinbase) October 15, 2025

عملة بلازما (Plasma) من Tether تبرز لريادة قطاع الأصول الملموسة (RWA)

تم إطلاق عملة بلازما (Plasma) في أيلول/سبتمبر، لتَبرُز كأحد أهم مشاريع قطاع التمثيل الرقمي للأصول الملموسة (RWA) من خلال اجتذابها استثمارات بقيمة 6 مليار دولار من القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) ضمن نظامها التقني بحلول التاسع من تشرين الأول/أكتوبر.

ويستند المشروع إلى نموذج التمثيل الرقمي لسندات الخزانة الأمريكية وغيرها من الأوراق المالية الداعمة لمعروض عملة تيثر (Tether) المتداول البالغة قيمته 180 مليار دولار، ما يتيح تسوية المعاملات على البلوكتشين وتوزيعاً مباشراً للعوائد على المستثمرين المؤسساتيين.

كما أعلنت منصة روبنهود عن إدراج عملة فيرتشوال بروتوكول (Virtual Protocol) العملة الأساسية لشبكة البنَى التحتية القائمة على الذكاء الاصطناعي (AI)، والتي تتيح للمطورين والمؤسسات تطوير وكلاء رقميين مستقلين وقادرين على تنفيذ بنود العقود الذكية وإدارة محافظ نظم التمويل اللامركزي (DeFi).

وعلى الرغم من أنشطة الإدراج المبشرة هذه، بقيَ المزاج العام للسوق حذراً، إذ انخفضت أحجام تداول أسواق الكريبتو بنسبة 22% مقارنة بالأسبوع السابق، بينما أدى تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى ما دون 109,000$ إلى إضعاف زخم العملات البديلة، فيما تراجع سعر سهم شركة روبنهود بنسبة 1.9% ليصل إلى 131.5$، ورفع هذا إجمالي خسائره في آخر 5 أيام إلى 12% متأثراً بهشاشة السوق عقبَ موجة التصفية العارمة البالغة قيمتها 19 مليار دولار يوم الجمعة الماضي.