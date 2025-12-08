تحديث اختراق منصة Upbit: الفريق يجمّد 1.77 مليون دولار من أموال الضحايا في أحدث خطوات الاسترداد

أبرز النقاط:

واصل فريق منصة Upbit مراقبة أي نشاط مريب في جميع المحافظ باستخدام خدمة التتبع الآلي (OTS) الخاصة بالمنصة.

تعاونت المنصة مع منصات عالمية، ووضعت عناوين على القوائم السوداء، وعزّزت إجراءات الأمان داخليًا.

أطلقت Upbit برنامجًا عالميًا لاسترداد الأموال، يقدّم مكافأة بنسبة 10% من المبالغ المستعادة لكل من يساهم في عملية الاسترجاع.

كشفت منصة Upbit عن أحدث جهودها في تجميد 1.77 مليون دولار من أموال الضحايا ضمن عملية الاسترداد التي تلت الاختراق الكبير نهاية نوفمبر. وجمّد الفريق هذه الأموال بعد أن رصد عملية سحب غير طبيعية من محفظة مرتبطة بسولانا.

مراقبة منصة Upbit لتحرّكات المخترق على الأموال المسروقة

واصل فريق Upbit مراقبة تحرّكات المخترق على الأموال المسروقة بعد اختراق المنصة بقيمة 38 مليون دولار في نوفمبر. ورصدت المنصة سابقًا تدفقات مريبة، فأوقفت الإيداعات والسحوبات فورًا، وطوّرت بنية محافظها الأمنية.

كما استخدمت Upbit، ضمن إجراءاتها لتشديد الحماية، خدمة التتبع الآلي على السلسلة (OTS) الخاصة بها لتعقّب حركة الأموال المسروقة. وأنجز فريق تتبّع الأصول مراقبة مستمرة على مدار الساعة لرصد التحركات والعناوين المرتبطة، وفق ما نقلته وسيلة إعلام محلية.

إلى جانب ذلك، حظر الفريق العناوين المشتبه بها، وتعاون مع منصات عالمية لرصد التحويلات ومنع أي نقل إضافي للأموال. كما جرى تنبيه البورصات حول العالم وطلب منها تجميد أي إيداعات قادمة من المحافظ المعلّمة.

واعترفت Upbit بوجود ثغرة أمنية داخلية أثناء عملية الاختراق. وبنهج يقدّم العملاء أولًا، قامت المنصة بتغطية 26 مليون دولار من الأموال المسروقة عبر أصولها المؤسسية الخاصة.

تنفيذ برنامج مكافآت لاسترداد الأصول

جمّدت منصة Upbit خلال ساعات من الاختراق مبلغ 1.56 مليون دولار. ومع الجهود المستمرة والتعاون الدولي، ارتفع إجمالي المبالغ المجمّدة إلى 1.77 مليون دولار.

بهدف تعزيز جهود الاسترداد، أطلقت المنصة برنامجًا عالميًا لمكافأة المساهمين في تعقّب الأصول. ودعت خبراء الأمن، ومنصات العملات الرقمية، وهاكرز القبعات البيضاء، ومحللي البلوكتشين للمساعدة في تتبّع الأموال المسروقة وتجميدها.

نتيجة لذلك، سيحصل جميع المشاركين على 10% من قيمة المبالغ التي يُعاد استردادها. وقال متحدث باسم منصة Upbit:

“غطينا أصول العملاء المتضررين بالكامل من أصول Upbit الخاصة، لكننا نواصل تعقّب الأموال وتجميدها لمنع وصولها إلى المهاجمين. ندعو منصات الأصول الافتراضية والمجتمع العالمي للبلوكتشين للتعاون معنا لبناء نظام آمن للأصول الرقمية.”

وأعلنت Upbit أنها استأنفت خدمات الإيداع والسحب لجميع الأصول في 6 ديسمبر، بعد استبدال نظام المحافظ وتنفيذ تحسينات أمنية جديدة.