منصة Sei تتعاون مع شركة شاومي لإطلاق تطبيق مدفوعات بعملة مستقرة مُثبت مسبقًا على الهواتف

أهم النقاط:

تُمكّن المحفظة من تحويل العملات الرقمية المستقرة من شخص لآخر، وإجراء مدفوعات للتجار عبر Mi Pay في أكثر من 20 ألف متجر تجزئة.

يبدأ الإطلاق في هونغ كونغ والاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من 2026، مع تغطية أولية لأوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.

يصف خبراء الصناعة هذه الخطوة بأنها أكبر صفقة توزيع عتاد في تاريخ العملات الرقمية، متجاوزة مبادرات سابقة لشركتي سامسونغ وAptos.

أعلنت Sei في 10 ديسمبر عن شراكة مع Xiaomi تتيح تثبيت محفظة عملات رقمية وتطبيق لاكتشاف خدمات البلوكشين بشكلٍ مسبق على جميع هواتف شاومي الجديدة المباعة خارج برّ الصين الرئيسي والولايات المتحدة. يعتمد التطبيق على بنية Sei التحتية، ويتيح التسجيل باستخدام حسابات Google أو Xiaomi، مع توفير حماية عبر تقنية الحوسبة متعددة الأطراف.

تسمح المحفظة للمستخدمين بإرسال العملات المستقرة من شخص لآخر، مع خطط لاحقة لإتاحة الدفع للتجار. ووفقًا للمدونة الرسمية، ستركّز المراحل الأولى على أوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، وهي أسواق تتمتع فيها شاومي بحضور قوي بالفعل.

تخطط الشركتان لإطلاق مدفوعات العملات المستقرة عبر خدمة Mi Pay وفي أكثر من 20 ألف متجر تجزئة تابع لشاومي، بدءًا من هونغ كونغ والاتحاد الأوروبي تقريبًا خلال الربع الثاني من عام 2026.

A new era of mobile finance is coming to Xiaomi's global user base. A next-gen finance app powered by Sei and designed for stablecoin payments, will be integrated into the Xiaomi mobile ecosystem, coming pre-installed on new devices. Money made instant — built into your phone. pic.twitter.com/75ly01AHB3 — Sei (@SeiNetwork) December 10, 2025

كما اشار “جيف فينغ” الشريك المؤسس لـ Sei Labs، إن هذا التعاون يمثل نقطة تحوّل حاسمة في تبنّي تقنيات البلوكشين. وأضاف الشريك المؤسس “جاي جوغ” أن الهدف هو جعل العملات الرقمية تصل إلى المستخدم تلقائيًا، بدلًا من أن يضطر هو للبحث عنها.

شحنت Xiaomi نحو 168 مليون هاتف خلال عام 2024، وتستحوذ على قرابة 13٪ من سوق الهواتف الذكية عالميًا، ما يضع تطبيق Sei أمام عشرات الملايين من المستخدمين الجدد سنويًا دون الحاجة إلى أي تحميل يدوي.

وتتضمن الصفقة أيضًا إطلاق برنامج الابتكار العالمي للهواتف المحمولة بقيمة 5 ملايين دولار، يهدف إلى دعم المطورين الذين يعملون على بناء أدوات بلوكشين موجهة للمستخدمين النهائيين.

Sei وXiaomi: أكبر صفقة توزيع عتاد في تاريخ العملات الرقمية

وصف تاناكا، المستشار الاستراتيجي وسفير Sei، هذا التكامل بأنه أكبر عملية توزيع عتادي في تاريخ العملات الرقمية، وذلك في منشور أعقب إعلان شبكة Sei الرسمي. وأوضح أن أي مشروع سابق لم ينجح في الوصول إلى مستوى الدمج داخل نظام التشغيل نفسه وبهذا الحجم الواسع من الانتشار.

🚨 BIG NEWS: @SeiNetwork is partnering with Xiaomi to bring stablecoin payments and onchain transactions into the entire Xiaomi ecosystem. I’ve been following every major move from Sei, and this integration is one of the strongest signals that mass adoption is getting closer.… https://t.co/TyH8nod8wk pic.twitter.com/oS1h6zg0ml — Tanaka (@Tanaka_L2) December 10, 2025

شهد قطاع العملات الرقمية مبادرات مشابهة من قبل، لكن—كما أشار تاناكا—لم تصل أي منها إلى هذا الحجم أو إلى تجربة دمج سلسة بهذا الشكل.

في عام 2019، تعاونت Klaytn مع سامسونغ لإطلاق هاتف Klaytn Phone، وهو نسخة خاصة من Galaxy Note 10 جاءت بمحفظة وتطبيقات لامركزية مثبتة مسبقًا. غير أن هذا الإصدار كان محدودًا، وبيع فقط في كوريا الجنوبية دون طرح واسع على أجهزة سامسونغ عالميًا.

من بعد ذلك في العام 2024، دخلت Aptos في شراكة مع Jambo لإطلاق هاتف JamboPhone بسعر 99 دولارًا، يعمل بنظام أندرويد ويأتي محمّلًا مسبقًا بمحفظة Petra وتطبيقات Web3. استهدف الجهاز أسواقًا ناشئة مثل أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وكان متاحًا في أكثر من 40 دولة. لكن شركة Jambo ليست مُصنّعًا عالميًا بحجم Xiaomi، بل منتجًا موجهًا خصيصًا لمجتمع العملات الرقمية، دون أحجام شحن سنوية ضخمة.

كما يوجد حالات أخرى، مثل هواتف Solana Saga وSeeker أو جهاز HTC Exodus، تندرج ضمن فئة أجهزة بلوكشين مخصصة بإنتاج ومبيعات محدودة. ورغم الاهتمام الكبير الذي حظيت به -كما حدث عند بدء توزيع Seeker عالميًا- فإنها لا تمثل دمجًا مباشرًا داخل هواتف جماهيرية واسعة الانتشار.

وبالمثل، تمتلك شبكة NEAR حالة استخدام مستمرة عبر تطبيق KAI-Ching للتسوق واسترداد النقود، الذي طوّرته Cosmose AI وبُني على بروتوكول NEAR. يأتي تطبيق شاشة القفل KaiKai -الذي يدمج KAI-Ching للمدفوعات والمكافآت- مثبتًا مُسبقًا على هواتف عدة شركات آسيوية مثل OPPO وrealme. ومع ذلك، لا يقترب هذا النموذج من حيث الحجم المحتمل من الشراكة التي أعلنتها Sei مؤخرًا مع Xiaomi.