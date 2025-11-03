النقاط الرئيسية

رصدت منصّات تتبّع البلوكشين مثل PeckShield وLookonchain وغيرها هجوماً محتملاً على بروتوكول منصة Balancer.

تم الإبلاغ في البداية عن خسائر تقدّر بنحو 88 مليون دولار نتيجة الهجوم.

ارتفعت الخسائر حتى لحظة كتابة هذا التقرير إلى 116.6 مليون دولار مما يشير إلى أن الاحتيال لا يزال مستمراً.

أفادّت منصة تحليل البلوكشين PeckShield عن عملية احتيال محتملة تستهدف منصة Balancer وهي بروتوكول شهير في مجال التمويل اللامركزي (DeFi). وبحسب التقارير، بلغت عمليات السحب من المنصة حوالي 118 مليون دولار من الأصول التي تم سحبها من خزائنها. كما أكدت شركات تحليل أخرى مثل Lookonchain تقديرات مشابهة لقيمة الأصول التي تم سحبها بما يتوافق مع بيانات PeckShield.

عمليات سحب ضخمة من بروتوكول Balancer

بدأ الأسبوع الجديد بشكل صعب بالنسبة لبروتوكول Balancer المبني على شبكة الإيثيريوم، إذ يبدو أنّ المنصة اللامركزية (DEX) تتعرض لاختراق من جهات خبيثة. ووفقاً لبيانات PeckShield تسبب هذا الهجوم في فجوة كبيرة قُدرت بحوالي 116 مليون دولار من الأصول المسحوبة. ومن جهتها، أكدت منصة البيانات Lookonchain عملية الاختراق بناءً على عمليات السحب المرصودة من المنصة.

Absolutely insane — the total stolen funds from the Balancer exploit have now surged to $116.6M. 💀https://t.co/mZSf2EK7K5 pic.twitter.com/yZIC6H9NB3 — Lookonchain (@lookonchain) November 3, 2025

وأشارت Lookonchain إلى أنه تم سحب 6,587 عملة WETH بقيمة تقارب 24.46 مليون دولار في البداية، يليها عملية سحب 6,851 عملة osETH ما يعادل 26.86 مليون دولار، بالإضافة إلى 4,260 عملة wstETH بقيمة 19.27 مليون دولار. وبالمجمل، تُقدَّر قيمة الأصول التي غادرت خزائن البروتوكول بعشرات الملايين من الدولارات.

أشارت PeckShield إلى أن سجلات المعاملات على منصة Etherscan أظهرت تحويلات كبيرة وغير معتادة من عنوان منصة Balancer يحمل المعرف “0xBA1…BF2C8” إلى محفظة خارجية. وفي منشور لاحق على منصة X، أوضحت Lookonchain أن الهجوم لا يزال مستمرًا حيث ارتفعت قيمة الأصول المسروقة إلى 98 مليون دولار. وبعد أقل من ساعة تم تحديث الرقم ليصل إلى 116.6 مليون دولار.

حتى الآن، لا يوجد تأكيد رسمي بشأن ما إذا كان ما يحدث اختراقًا بالفعل أم مجرد عملية نقل سيولة روتينية. كما لم تُصدر فريق Balancer أي بيان رسمي حول الحادثة حتى اللحظة. ومع ذلك، تشير عدة مؤشرات أولية على السلسلة (On-chain) إلى احتمال تعرض البروتوكول لهجوم أو سحب غير مصرح به.

عمليات الاحتيال تلاحق قطاع العملات الرقمية

يأتي الاختراق المزعوم لبروتوكول منصة Balancer بعد سلسلة من عمليات الاحتيال والهجمات التي شهدها نظام الكريبتو هذا العام.

فقد خسر مؤخرًا أحد المستثمرين الأمريكيين وزوجته مدخرات التقاعد الخاصة بهما البالغة 3 ملايين دولار بعد أن تم اختراق محفظتهما. وأشار الباحث المعروف ZachXBT إلى أن المُهاجم قام باستبدال الأموال المسروقة عبر جسور تحويل العملات الرقمية، بل ولجأ إلى منصات تداول خارجية (OTC) مرتبطة بشركة Huione لغسل هذه الأصول.

وفي شهر أكتوبر، تعرّضت منصة Typus Finance لاختراق بقيمة 3.44 مليون دولار بسبب عقد ذكي غير مُدقّق وثغرة في نظام الأوركل (Oracle). وقد شكّل هذا الهجوم ثالث حادثة أمنية كبيرة تضرب منظومة التمويل اللامركزي على شبكة Sui خلال عام 2025. وأسفر الهجوم عن خسارة المنصة حوالي 588,357.9 عملة SUI و1,604,034.7 عملة USDC و0.6 عملة xBTC و32.227 عملة suiETH.