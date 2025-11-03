نقاط رئيسية

ارتفع سعر عملة داش (Dash) بنسبة 25% متجاوزاً -من حيث الأداء- عملات الخصوصية المنافسة مثل عملة زي كاش (Zcash) وعملة بيتكوين (Bitcoin)، ووصل سعرُها يوم الأحد 2 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 90$ لتتجاوز قيمتها السوقية حاجز المليار دولار للمرة الأولى منذ عام 2022.

كما شهدت عملات الخصوصية انتعاشاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي؛ حيث تصدّرت عملة زي كاش (Zcash) القطاع في الفترة الأخيرة وسجّلت مكاسبَ بنسبة 1,000% خلال الشهرين الماضيين، لكنّ سعرَها انخفض بنسبة 5% يوم الأحد بعد فشله باختراق مستوى 440$، فيما يظل سعرُ عملة بيتكوين (Bitcoin) عالقاً أسفل مستوى 111,000$، ويُسجّل حركةً عرَضية وسط توترات الاقتصاد الكلي.

ارتفاع سعر عملة داش (Dash) بنسبة 25% بالتزامن مع تقرير عن أكبر خمس إنجازات خلال العام

جاءت الحركة الصاعدة بعد منشورٍ مفصلٍ يوم السبت من قبل فريق المشروع يتحدّث عن أهم 5 إنجازاتٍ لعام 2025، وسرَد التقرير تفاصيل تفعيل خدمة DashSpend التي تسمح للمستخدمين بإجراء عمليات الشراء اليومية بشكلٍ مباشر عن طريق محفظة Dash، حيث تتيح هذه الميزة وصول العملة لمئات آلاف التجار حول العالم.

Why is Dash's price doing so well this month? 🤔📈 Everyone is noticing how well Dash has been doing recently. But this wasn't an overnight success. We've been working very, very hard for years to achieve this. Thread time! 🧵 Here are five big achievements we've had over the… pic.twitter.com/zXkDrWMu6K — Dash (@Dashpay) November 1, 2025

كما أعلن الفريق عن إدراج عملة داش (Dash) في منصة التداول اللامركزية الداعمة لعدة شبكات بلوكتشين Maya Protocol لتعزيز الطلب العالمي على العملة، كما تحدث التقرير عن إطلاق بلوكتشين Dash Evolution التي تُوفر ميزتي أسماء المستخدمين والعقود الذكية.

ويشير توقيت الحركة الصاعدة إلى أن هذا المنشور أشعل حماس المستثمرين، ولفت أنظار ثيران عملات الخصوصية الباحثين عن استثماراتٍ مُربحةٍ بالتزامن مع انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة زي كاش (Zcash) خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومع ارتفاع السعر الأخير بنسبة 25% إلى 90$ يوم الأحد (2 تشرين الثاني/نوفمبر)؛ وصلت المكاسب المُسجلة خلال 30 يوماً إلى 157% وخلال عام إلى 300% على التوالي بحسب بيانات موقع CoinMarketCap.

ا لمتداولون يتوقعون المزيد من المكاسب بعد تحقيق عملة داش (Dash) نمواً بنسبة 300% أثناء عام 2025

يتم تداول عملة داش (Dash) حالياً قرب قمتها السعرية للسنوات الثلاث الماضية؛ حيث جذبت اهتماماً متجدّداً من المتداولين المتفائلين المُراهنين على استمرار الزخم الصاعد، كما تؤكد أحدث بيانات المشتقات من موقع Coinglass هذا الاتجاه؛ حيث ارتفع حجم تداول مشتقات عملة داش (Dash) خلال اليوم بنسبة 166.23% ليبلغ 1.37 مليار دولار، كما ارتفعت قيمة الصفقات المفتوحة للعملة بنسبة 37.13% لتصبح 86.57 مليون دولار، وتشير هذه الحركة الصاعدة إلى واردٍ كبير من الأموال الجديدة، لا مجرَّد تحركاتٍ إستراتيجيةٍ لتصفية المراكز المُضاربة على الانخفاض.

وقد يستهدف المتداولون رفع السعر إلى مستواه الأعلى تاريخياً، والذي تم تسجيله في عام 2017 عند 95$، وتُؤكد نسبة الصفقات المضاربة على الارتفاع مقارنة بنظيرتها المُضاربة على الانخفاض البالغة 1.04 هيمنة التفاؤل على العقود الآجلة الجديدة المُسجّلة يوم الأحد، لكنّ جنيَ الأرباح قد يؤدي لانخفاض السعر نحو مستوى 53$ الذي يُمثل ذروة الحركة الصاعدة الأخيرة التي استمرّت 3 أيام وبدأت يوم الجمعة الفائت.

تأهّب المستثمرين مع اقتراب اكتتاب عملة بيست واليت (Best Wallet-BEST) من جمع 17 مليون دولار

تستمر عملات الخصوصية بجذب اهتمام المستثمرين في عام 2025 إلى جانب المشاريع الناشئة التي توفر مزايا الذكاء الاصطناعي، وهنا يأتي دور مشروع عملة بيست واليت (Best Wallet) الذي يقدم محفظة وصائية سهلة الاستخدام تدعم عدة شبكات بلوكتشين وتوفر أمان التواقيع المتعدّدة من المستوى المؤسساتي.

وقد تم تصميم محفظة بيست واليت (Best Wallet) لمُواجهة المنافسين التقليديين في قطاع وصاية الكريبتو الذي تبلغ قيمته السوقية 26 مليار دولار؛ حيث توفر مزايا الذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر بذكاء، ما يُساعد المستخدمين على تحسين عمليات التداول وإدارة الأصول عبر مختلف شبكات البلوكتشين.

في الختام، جمَع اكتتاب عملة بيست واليت (Best Wallet) حتى الآن 16.8 مليون دولار ما يعكس ثقة المستثمرين القوية بالمشروع قبل إطلاقه، ويُمكن شراء العملة حالياً بسعر 0.26$ من موقعها الرسمي قبل ارتفاعه في المرحلة التالية من الاكتتاب.