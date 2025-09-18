يتماسك سعر “شيبا إينو – Shiba Inu” والمعروفة باختصار (SHIB) داخل مثلث متماثل، فيما يتوقع المحلل “جافون ماركس” صعودًا محتملًا بنسبة 138% نحو مستوى 0.000032 دولار.

أبرز النقاط

قفز معدل حرق عملة “شيبا إينو – Shiba Inu” بنسبة 438% خلال 24 ساعة، مما عزز التوقعات بارتفاع سعر SHIB.

أضافت حركة “كبار المتداولين” زخمًا إضافيًا، إذ جرى تحويل ما يقارب تريليون توكن من SHIB بقيمة 13 مليون دولار إلى المحفظة “0x2CC8”.

التغييرات التنظيمية وإطلاق منصة Coinbase لعقود SHIB الآجلة تحت اسم “مؤشر 1k Shib” غذّت التكهنات حول احتمال إطلاق صندوق ETF خاص بـ Shiba Inu.

وسط موجة صعود أوسع في سوق الكريبتو، ارتفع سعر ثاني أكبر عملة ميم “شيبا إينو – Shiba Inu” بنسبة 3% ليصل إلى 0.000013 دولار، فيما قفزت أحجام التداول اليومية 40% لتبلغ 277 مليون دولار.

ويرى خبراء السوق أن سعر “شيبا إينو – Shiba Inu” قد يستعد لارتفاع يصل إلى 138% مدعومًا بالنشاط القوي للمتداولين الكبار الذي شمل حركة تريليون توكن.

سعر شيبا إينو قد يقفز بنسبة 138% من مستواه الحالي

بحسب المحلل الشهير في سوق الكريبتو “جافون ماركس”، قد تكون عملة “شيبا إينو – Shiba Inu” على أعتاب موجة صعودية كبيرة في السعر.

وأوضح المحلل في أحدث منشور له على منصة X أنّ التكوين الفني لـ SHIB يشير إلى احتمال ارتفاع يصل إلى نحو 138%، وهو ما قد يدفع الرمز نحو مستوى 0.000032 دولار.

وبحسب الرسم البياني أعلاه، يتحرك سعر SHIB في نطاق مثلث متماثل على الإطار الزمني ليوميْن.

ويتداول الرمز حاليًا قرب 0.00001341 دولار، فيما يرى ماركس أنّ الإغلاق المؤكد فوق مستوى 0.00001412 مع أحجام تداول قوية قد يفعّل عمليات شراء آلية ويعزز الزخم الصعودي.

كما تساهم الزيادة الحادة في نشاط حرق SHIB في رفع معنويات السوق. ووفقًا لمنصة Shibburn، ارتفع معدل الحرق بنسبة 438% خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أدى إلى تقليص المعروض المتداول.

متداول غامض ينقل تريليون عملة SHIB

في تطور لافت، قام حوت من حيتان سوق التداول ومن حاملي عملة شيبا إينو بنقل نحو تريليون عملة SHIB بقيمة 13 مليون دولار.

وتُظهر بيانات منصة Arkham Intelligence أنّ ما يقارب تريليون توكن من SHIB جرى تحويلها إلى عنوان المحفظة “0x2CC8” خلال الليل، ما يجعلها واحدة من أكبر عمليات التجميع لشيبا إينو في الفترة الأخيرة.

هذا التدفق دفع العنوان إلى صدارة قوائم Arkham، حيث بلغت قيمة مقتنياته نحو 13 مليون دولار استنادًا إلى سعر SHIB البالغ 0.0000129 دولار.

كما هو موضح في الصورة أعلاه، بدأت الحركة بتحويل 532.8 مليار عملة SHIB عبر محفظة ساخنة تابعة لـ Wintermute، بقيمة تقارب 6.99 مليون دولار.

وأظهرت الأنشطة اللاحقة نمطًا منظّمًا، حيث جرى تحويل دفعات أصغر تضم 8.3 مليار، 10.4 مليار، و9.4 مليار من SHIB، تلتها تدفقات أكبر بلغت 466.7 مليار، 485 مليار، و512.6 مليار عملة SHIB.

ارتفاع وتيرة النقاش حول صندوق Shiba Inu المتداول بالبورصة (ETF)

قد تكون عملة “شيبا إينو – Shiba Inu” أقرب من أي وقت مضى إلى إطلاق أول صندوق متداول بالبورصة (ETF) بعد التغييرات التنظيمية الأخيرة.

وأشارت لوسي، العضو في الفريق الأساسي، في منشور لها إلى أنّ تحديث هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) لمعايير إدراج صناديق الـ ETF قد يمهّد الطريق أمام إدراج SHIB.

كما أطلقت منصة Coinbase مؤخرًا عقود SHIB الآجلة تحت ما يُعرف بـ “مؤشر 1k Shib”، وهي خطوة من شأنها تعزيز فرص اعتماد صندوق فوري للعملة.

وبموجب القاعدة الجديدة للـ SEC، فإن الأصول الرقمية التي تتمتع بأسواق عقود آجلة منظّمة تصبح مؤهلة لمراجعة سريعة.

