نقاط رئيسية

جاء هذا الارتفاع السعري بعد إعلان شركة QMMM عن إنشاء خزينة كريبتو بقيمة 100 مليون دولار تشمل استثماراتٍ في عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة سولانا (Solana-SOL).

أعربت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن مخاوفها من احتمال وجود تلاعب بالسوق نتيجة حملاتٍ ترويجية مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يستمر الارتفاع السريع للإقبال المؤسساتي على قطاع الكريبتو؛ حيث تملك نحو 200 شركةٍ مدرجةٍ في البورصة أصولاً رقمية تتجاوز قيمتها 112 مليار دولار.

قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات باتخاذ إجراءات ضد شركة خزينة عملة سولانا (Solana) المسماة QMMM Holdings بعد ارتفاع سعر سهمها بنسبة 1,000% خلال 25 يوماً، حيث تدّعي اللجنة أن الحركة الصاعدة قد تكون مدفوعة بحملاتٍ ترويجية مجهولة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي بدأت بعد إعلان الشركة عن مخططاتها لتأسيس خزينة كريبتو منوعةٍ بقيمة 100 مليار دولار تشمل عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة سولانا (Solana)؛ يأتي هذا وسط تزايد الإقبال على خزائن الكريبتو بالتزامن مع شراء اللاعبين الكبار -مثل Forward Industries– للعملات الرقمية بكمياتٍ كبيرة.

من جهتها، أوضحت SEC أن قرار التعليق جاء لحماية المستثمرين وسط مخاوف من تلاعب محتملٍ بالسوق، وتؤكد هذه الخطوة على مخاطر المضاربة وفق “نموذج أسهم الميم” الذي لفت أنظار الجهات التنظيمية بعد انطلاق الحركة الصاعدة.

هنا، يجب على المستثمرين توخي الحذر من التلاعب المحتمل وسط التقلب المرتفع لسعر سهم QMMM؛ وأكدت اللجنة في 29 أيلول/سبتمبر أن توصياتٍ من “أشخاص مجهولين” عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشراء سهم QMMM قد ساهمت في رفع السعر بشكلٍ غير طبيعي، لكنّها لم تحدد توقيت هذه المنشورات.

جدير بالذكر أن تعليق تداول السهم سيكون مؤقتاً وسينتهي بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر في الساعة 11:59 مساءً بتوقيت المنطقة الشرقية الأمريكية، علماً أن شركة QMMM تدار من هونج كونج وتقوم بإدراج أسهمها في الولايات المتحدة عبر شركةٍ قابضةٍ في جزر كايمان.

تزايد خزائن الكريبتو المؤسساتية مع تحسّن الموقف التنظيمي

دفعت القواعد الجديدة التي طرحتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مزيداً من شركات وول ستريت إلى دخول مجال خزائن الكريبتو خلال الأشهر الماضية، حيث يقدم اللاعبون الكبار حالياً -مثل شركة Abra Treasury– حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التداول والإقراض والوصاية وخدمات العوائد؛ وتمتلك نحو 200 شركةٍ مدرجةٍ في البورصة أصولاً رقمية تزيد قيمتها على 112 مليار دولار، بما فيها أكثر من مليون عملة بيتكوين (Bitcoin).

من جهةٍ أخرى، نجد اتجاهاً متزايداً بين الشركات لتنويع الاستثمار وشراء العملات البديلة مثل عملة سولانا (Solana) وعملة إيثيريوم (Ethereum) وغيرها من العملات، بعد أن تجاوزت حيازاتها مجتمعة 10 مليار دولار. كمثالٍ على ذلك، استثمرت إحدى الشركات 11 مليار دولار في عملة إيثيريوم، ما يؤكد التغير الكبير في حركة استثمار العملات الرقمية بين الشركات.