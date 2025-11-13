نقاط رئيسية:

يستهدف البرنامج الشركات العالمية والأسواق ومنصات العمل الحر التي تمتلك محافظ عملات مستقرة متوافقة.

دفعَ نموّ العملات المستقرة كاثي وود (Cathie Wood) -الرئيس التنفيذي لشركة آرك إنفست (Ark Invest)- إلى خفض توقعاتها لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) من 1.5 مليون دولار إلى 1.2 مليون دولار للعملة الواحدة.

تأتي مبادرة فيزا (Visa) في سياق برنامجها التجريبي للتمويل المُسبق بالعملات المستقرة الذي أطلقته في أيلول/سبتمبر، والذي يُتيح ربطاً سلساً لتيسير الدفع بين العملات التقليدية والعملات الرقمية.

تعتزم شركة فيزا (Visa) العملاقة في مجال التكنولوجيا المالية إطلاق برنامجٍ تجريبي جديد يسمح للشركات بسداد الأموال عبر العملة التقليدية إلى مَحافظ العملات المستقرة الفردية، بينما يُمكن للمستفيدين استلام الأموال بالعملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي.

ووفقاً لبيانٍ صحفي صادر عن شركة فيزا في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، يستهدف البرنامج التجريبي الجديد الشركات العالمية والأسواق ومنصات اقتصاد العمل الحر والمُبدعين وشركات التكنولوجيا المالية والمُستفيدين الذين يمتلكون محفظة عملات مستقرةً متوافقة، ويستوفون شروط التعريف بالعميل (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML).

وتبدو ردود الفعل على البرنامج التجريبي إيجابية بشكلٍ عام، ونشرت العديد من الشخصيات والمؤسسات البارزة في مجتمع العملات الرقمية تعليقاتٍ إيجابية على خبر الإطلاق.

عام العملات المستقرة

شهد قطاع العملات الرقمية بشكلٍ عام نمواً غير مسبوق خلال عام 2025، ويُعتقد أن الزيادة الهائلة في الاهتمام العالمي قد نتج عن النهج التنظيمي المؤيد لقطاع الكريبتو الذي اتبعته إدارة الرئيس دونالد ترامب، منذ كانون الثاني/يناير.

منذ ذلك الحين، حظيت العملات المستقرة باهتمامٍ واسع. وشهدت شركات العملات الرقمية الرائدة -مثل سيركل (Circle)- اهتماماً كبيراً بمنتجاتها من العملات المستقرة، بينما حرصت مؤسسات الخدمات المالية الكبرى -مثل فيزا (Visa)- على زيادة حضورها في القطاع.

وكما ذكر موقعنا Coinspeaker مؤخراً، خفضت كاثي وود (Cathie Wood) -الرئيس التنفيذي لشركة Ark Invest– من إيجابية توقعاتها لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من 1.5 مليون دولار إلى 1.2 مليون دولار للعملة الواحدة، وعَزَت هذا التعديل إلى نمو العملات المستقرة.

من جانبها، تبدو شركة فيزا منفتحةً بالكامل على الاستثمار في العملات المستقرة، حيث أطلقت خدمات الربط بين العملات التقليدية والعملات الرقمية عبر خدماتٍ مثل Visa Direct وغيرها. على سبيل المثال، أطلقت الشركة في 30 أيلول/سبتمبر الفائت برنامجاً تجريبياً للتمويل المُسبق بالعملات المستقرة.

وتقول الشركة إن البرنامج الذي تم إطلاقه سابقاً سيعمل بالتوازي مع البرنامج التجريبي الجديد للربط بين العملات التقليدية والعملات المستقرة، ما سيَسمحُ للشركات بالتمويل المُسبق لحسابات الدفع بالعملات المستقرة أو إجراء التحويلات المالية مباشرةً من حساباتها التقليدية إلى مَحافظ العملات الرقمية الخاصة بالمستلمين.