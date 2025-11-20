تحليل سعر سولانا: ما المتوقع بعد إطلاق 21Shares لصندوق SOL المتداول في بورصة CBOE؟

أبرز النقاط

ارتفعت نسبة تحصيص (Staking) عملة سولانا إلى 67.3% مع عوائد سنوية بلغت 6.3%، مما أدى إلى انخفاض كمية المعروض من العملة رغم من ضعف سعر العملة.

تتصدر شركة Bitwise صناديق سولانا المتداولة النشطة بحيازات تبلغ 388.1 مليون دولارًا، بينما تستفيد جميع الجهات المُصدرة من مكافآت التخزين المعتمدة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

تُشير المؤشرات الفنية أن SOL قرب مستويات البيع المفرط، مع دعم عند 124 دولارًا ومقاومة عند المنطقة الوسطي النطاق السعري 146.39 دولارًا.

تراجع السعر بنسبة 4% ليصل إلى 134 دولارًا في 19 نوفمبر، متأثرًا بتقلبات السوق. جاء هذا التراجع بالتزامن مع إطلاق شركة 21Shares لصندوق SOL ETF) TSOL) في بورصة CBOE خلال الجلسة الصباحية، لينضم بذلك إلى شركات مثل Fidelity وGrayscale وBitwise وغيرهم من الجهات المُصدرة التي تقدم بالفعل منتجات مشتقة مرتبطة بسولانا.

وأكدت شركة 21Shares طرح الصندوق عبر منشور على منصة X، مهنئة فريقها في الولايات المتحدة على اجتياز العملية التنظيمية الخاصة بـSEC بنجاح. وأوضحت الشركة أنه يمكن للمستثمرين الآن شراء وحدات TSOL عبر البنوك والوسطاء الماليين الحاليين لديهم، مما يوسّع نطاق الوصول إلى فرصة التعرض المنظمة لعملة سولانا.

The ticker is $TSOL. The szn is @Solana.

Now LIVE: 21Shares Solana ETF is now officially approved and ready for trading. Get exposure to the revenue chain directly through your bank or brokerage. Full press release: https://t.co/6ZEbE584tq pic.twitter.com/oblMoDsEmU — 21shares US (@21shares_us) November 19, 2025

حافظت صناديق سولانا المتداولة النشطة على أداء إيجابي منذ طرحها الرسمي في 28 أكتوبر. ووفقًا لبيانات FarsideInvestors، تبلغ القيمة الإجمالية لأصول هذه المنتجات الآن 421 مليون دولار من عملة سولانا (SOL). وتتصدّر شركة Bitwise القائمة بحيازات BSOL تبلغ 388.1 مليون دولار. بينما يمتلك صندوق VSOL لشركة VanEck نحو 1.8 مليون دولار، وصندوق FSOL لشركة Fidelity نحو 2.1 مليون دولار، وصندوق GSOL لشركة Grayscale نحو 28.5 مليون دولار.

أظهرت البيانات الرسمية أن شركة 21Shares أطلقت صندوق TSOL برأس مال تأسيسي بلغ 111 مليون دولار، ليصبح ثاني أكبر صندوق بعد Bitwise الذي أطلق BSOL برأس مال تأسيسي يبلغ 222.9 مليون دولار. وتتيح جميع صناديق Solana ETF النشطة إمكانية التخزين (staking) بعد الموافقة الأخيرة من SEC، ما يمكّن الجهات المصدرة من تمرير مكافآت التخزين إلى المستثمرين. ولم تسجل أي من صناديق سولانا المتداولة يوم تدفقات سلبية منذ إطلاقها، حيث يواصل المستثمرون الاحتفاظ بمراكزهم وتحقيق دخل من العوائد.

وفقًا لبيانات StakingRewards، توفر سولانا حاليًا عوائد تصل إلى 6.3% سنويًا من التخزين (APY). ومع زيادة إضافية بنسبة 0.65% خلال اليوم، ارتفعت نسبة التخزين إلى 67.3% وقت النشر، مما يدعم انكماش جانب المعروض رغم ضعف السعر على المدى القصير.

توقعات سعر سولانا: SOL يختبر الدعم وسط مؤشرات على استقرار مُبكر

انخفض سعر سولانا إلى 133.88 دولارًا عند الإغلاق الأخير لمدار 12 ساعة، مما قلص الخسائر ولكنه لا يزال ضمن اتجاه هبوطي مستمر.

ويظل السعر أدنى من الخط الأوسط لمؤشرات Bollinger Bands، ما يعكس استمرار الضغوط البيعية. ويمثل الخط السفلي للمؤشر عند 123.99 دولارًا منطقة الدعم التالية في حال استمر البيع، بينما يظل الخط العلوي بالقرب من 168.79 دولارًا سقفًا يحد من أي محاولات للانتعاش حتى يتعزز الزخم.

ويشير مؤشر RSI عند 35.93 إلى أن SOL بالقرب من مستويات البيع المفرط، لكنه لم يصل بعد إلى مستويات الاستسلام الكامل، مما يعكس ضعف الزخم الهبوطي ويشير إلى احتمالية قرب نفاد موجة البيع. وارتفاع RSI مرة أخري فوق 40 سيعزز إشارات الإنتعاش المبكر.

ومع ذلك، يظل التوقع قصير المدى لسولانا محايدًا إلى هبوطي ما لم يسترد السعر منطقة خط الوسط عند 146.39 دولارًا. ويظل الهبوط نحو 124 دولارًا السيناريو الأكثر احتمالًا إذا تدهور معنويات السوق، في حين أن ارتداد السعر من المستويات الحالية قد يدفع سعر SOL نحو 145 دولارًا مجدداً.

