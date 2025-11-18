أبرز النقاط

أزالت هيئة الأوراق المالية والبورصات قسم الأصول المشفرة المخصص لها من أولوياتها لعام 2026.

هذا يعكس موقف واشنطن المؤيد للمجال بشكل متزايد.

على الرغم من أن العملات الرقمية لم تُحدد بشكل خاص، إلا أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تحذر من أن مجالات المخاطر الأخرى قد لا تزال قيد المراجعة.

في خطوة مُلفتة قد تُغير قواعد اللعبة، نُشرت أولويات قسم الفحوصات في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للسنة المالية 2026، والمفاجأة الكبرى كانت غياب القسم المخصص للأصول المشفرة الذي اعتدنا رؤيته في السنوات الماضية.

ويُقرأ هذا التغيير في الأوساط المالية على أنه إشارة قوية لتبني واشنطن موقفاً أكثر مرونة ودعماً للصناعة، خاصة مع التغيرات السياسية الأخيرة.

لكن، هل يعني هذا غياب الرقابة تماماً؟

على الرغم من عدم ذكر الكريبتو بشكل صريح، إلا أنه نُبه إلى أن مجالات المخاطر الأخرى قد تظل خاضعة للمراجعة. بدلاً من التركيز المعتاد على الأصول الرقمية، سُلّط الضوء هذه المرة على الواجب الائتماني، ومعايير السلوك، والوصاية، والخصوصية، بالإضافة إلى المرونة التشغيلية للشركات. وكما هو متوقع، شُدد على أن هذه القائمة ليست شاملة لكل شيء، وهو ما ترك الباب مفتوحاً لبعض التدقيقات.

ما الذي يقع تحت رادار هيئة SEC هذا العام؟

في وثيقة مرافقة للأولويات، شُدد على أمن المعلومات والاستجابة للحوادث السيبرانية، إذ أُشير صراحةً إلى مخاطر برامج الفدية (Ransomware). كما دعت الهيئة إلى ضرورة وجود ضوابط لإدارة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبرمجيات الخبيثة متعددة الأشكال. ورغم وجود قسم بعنوان “التكنولوجيا المالية الناشئة”، لم يُستهدف سوق الكريبتو بالاسم، وهو ما لاحظته وكالة رويترز التي ربطت هذا التحول بالموقف الأكثر ودية لإدارة ترامب اتجاه صناعة الكريبتو.

وفي سياق الإعلان عن أجندة 2026، نُقل عن “بول إس. أتكينز” رئيس الهيئة، قوله إن الفحوصات لا ينبغي أن تكون بمثابة “فخ” للشركات، بل يُراد منها تعزيز حوار بنّاء بين الفاحصين والمؤسسات المالية.

كيف فحصت SEC العملات الرقمية سابقاً؟

للمقارنة، كانت قائمة عام 2025 تدرج الأصول المشفرة بوضوح ضمن الموضوعات ذات الأولوية، مع الإشارة إلى المخاطر المرتبطة بأدوات الذكاء الاصطناعي في سياقات الاستشارة والوساطة. وفي الوقت ذاته، كان الأمن السيبراني والمرونة التشغيلية محط تركيز.

وللتوضيح، يفحص القسم عادة مستشاري الاستثمار، والصناديق، والوسطاء الماليين، والبورصات لضمان الامتثال للقوانين الفيدرالية، وهو ما تم التأكيد عليه مجدداً في قائمة 2026 مع إعطاء أولوية لمتطلبات حماية معلومات العملاء الجديدة (Reg S-P).