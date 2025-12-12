Coinspeaker

XRP تشقّ طريقها إلى سولانا.. فماذا ينتظر السوق عند منطقة الانعكاس الحاسمة؟

أعلنت شركة HEX Trust إطلاق wXRP، وهي عملة رقمية مُغلفة جديدة “نسخة رقمية ممثلة للعملة أصلية”، في وقت تتداول فيه XRP قرب مستوى سعري محوري للغاية، وفقًا لتقديرات العديد من المحللين.

أهم النقاط

  • تدخل عملة XRP رسميًا إلى شبكة سولانا عبر العملة الرقمية المُغلفة wXRP.
  • يحافظ الجسر على قابلية استرداد XRP بنسبة 1:1، مع فتح الوصول الكامل إلى منظومة التمويل اللامركزي (DeFi) على سولانا.
  • يتداول سعر عملة XRP حاليًا عند “منطقة انعكاس” سعري حاسمة، بحسب العديد من المحللين.

أعلنت سولانا أن عملة الريبل “XRP” ستدخل شبكتها عبر عملة رقمية مُغلفة جديدة – أيّ نسخة رقمية ممثلة للعملة الأصلية- تحمل اسم wXRP، على أن تتولى شركة Hex Trust ومشروع LayerZero، ومقرهما هونغ كونغ، إدارة الجسر التقني وإصدار الرمز.

ويطابق wXRP عملة XRP الأصلية بنسبة 1:1، مع احتفاظ الحائزين بحقوق الاسترداد الكاملة عبر شبكة XRP Ledger. وأوضحت سولانا، في سلسلة منشورات على منصة X، أن XRP أثبتت فائدتها على مدار سنوات طويلة، وتتمتع بسيولة قوية على مستوى صناعة العملات الرقمية.

أكد الفريق أن شبكة سولانا السريعة ستدعم عملة XRP في أسواق الإقراض، ومجمعات السيولة، ومنصات التداول اللامركزية منذ اليوم الأول.

وظهر الإعلان أيضًا على المسرح الرئيسي لفعالية Solana Breakpoint الخامسة، حيث قدّم لوك جادجز، أحد التنفيذيين في شركة Ripple، شرحًا مفصلًا حول هذه الخطوة.

إعلان مرحلة جديدة لحاملي عملة XRP

كشف فيبو نوربي، من مؤسسة سولانا، تفاصيل إضافية حول المرحلة الجديدة لحاملي XRP، مستعيدًا الانتقادات الحادة التي واجهها من مجتمع XRP في نوفمبر الماضي. وأضاف أنه بعد ما وصفه بـ«عملية التعلّم العلنية التي تلت ذلك»، التقى مطوري XRP الأساسيين، وأعضاء قدامى في المجتمع، وموظفين من شركة Ripple.

وأوضح نوربي أن هذه النقاشات قادته إلى فهم أعمق للخصائص الفريدة لعملة XRP، ليعلن بعدها أن سولانا ستدعم مجمّع سيولة عميقًا لعملة wXRP منذ اليوم الأول لإطلاقها.

ومن خلال الرمز المُغلف، سيتمكن المستخدمون من الدخول إلى جميع المكونات الرئيسية لقطاع التمويل اللامركزي على سولانا. ويمكنهم إقراض XRP لتحقيق عوائد، أو الانضمام إلى مجمعات السيولة مع عملة SOL أو العملات المستقرة، أو شراء أصول مُرمّزة، والتنقل داخل منظومة منتجات سولانا كاملة دون الحاجة إلى منصات تداول مركزية.

كما شرح نوربي أن wXRP تبقى تحت الحفظ الذاتي من البداية وحتى النهاية، مع إمكانية تحويل كل وحدة في أي وقت إلى XRP الأصلية متى أراد حاملها.

من جانبه، أشار ديفيد شوارتز، المدير التقني لشركة Ripple، إلى أن وجود XRP داخل شبكات متعددة يعزز من استخداماتها، في حين تواصل شبكة XRPL أداء دورها كقاعدة أساسية للقيمة. وأكد الفريق أن wXRP ستنطلق بقيمة إجمالية مقفلة تتجاوز 100 مليون دولار.

اقتراب XRP من منطقة الانعكاس

أشار محللون على منصة TradingView إلى أن عملة XRP تتداول حاليًا بالقرب من “منطقة انعكاس” سعرية مهمة. ويُظهر الرسم البياني المُشار له بالأسفل، استقرار السعر قرب الحد السفلي لنموذج المثلث الفني، ما يفتح الباب أمام سيناريوهين محتملين، وفقًا للمحلل melikatrader94.

وفي حال اخترق سعر XRP الخط العلوي للمثلث، قد يدفع ذلك XRP نحو منطقة خط التريند الهابط، إذ يوجد مستوى مقاومة قويًا يقع أعلى 2.3 دولار.  أما إذا فشل المستوى السفلي في الصمود، فقد يتجه السعر لإعادة اختبار منطقة الدعم القريبة من 1.80 دولار.

