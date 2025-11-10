نقاط رئيسية

ارتفعت أحجام التداول في المنصات اللامركزية المبنية على بلوكتشين سولانا إلى 5.11 مليار دولار متجاوزةً بلوكتشين إيثيريوم وبلوكتشين بينانس الذكية ضمن تداولات التمويل اللامركزي في عطلة نهاية الأسبوع.

تم رهن أكثر من 2.9 مليون عملة سولانا (Solana) بقيمة 475 مليون دولار منذ يوم الجمعة، ما أسهم في تقليص المعروض المتداول.

تُظهر المؤشرات الفنية الأساسية وجود مقاومةٍ قويةٍ بالقرب من 180$ رغم النشاط القوي للشبكة.

ارتفع سعرُ عملة سولانا (Solana) بنسبة 5% يوم الأحد 9 نوفمبر/تشرين الثاني مدعوماً بارتفاع كبير في أحجام التداول عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) على شبكتها، ما دفع بالسعر إلى تجاوز مستوى 165$ للمرة الأولى منذ خمسة أيام. مع ذلك، تُظهر المؤشرات الفنية تحذيراتٍ مبكرةً من انعكاس مُحتمل على المدى القصير مع اقتراب السعر من مستوى المقاومة الموافق لمتوسط الحركة المُقاس بمدى 20 يوماً.

Solana top #1 in DEX Volume (last 24h) pic.twitter.com/TCf62gARzM — Solana Sensei (@SolanaSensei) November 9, 2025

فقد أنهى سعر عملة سولانا (Solana) تعاملات يوم الأحد فوق مستوى 165$ بعد فترةٍ من الاستقرار النسبي دون هذا الحد منذ 5 تشرين الثاني/نوفمبر، وجاء أداؤها متناغماً مع موجة التعافي العامة في سوق العملات الرقمية، إذ حققت معظم العملات العشر الكبرى مكاسب طفيفة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

بدوره، ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بنسبة 3% ليستعيد مستوى 104,000$، فيما ارتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بنسبة 6% ليصل قربَ 3,900$. وبعيداً عن حركة الأسعار، أظهر المستثمرون تفضيلاً واضحاً لبلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) في أنشطة التمويل اللامركزي.

في سياق مماثلٍ واستناداً إلى بيانات DefiLlama يوم الأحد، أشار أحد المساهمين المُجتمعيين المعروف باسم Solanasensie على منصة X إلى أن منصات التداول اللامركزية على بلوكتشين سولانا سجّلت أحجام تداولٍ يومية بلغت 5.11 مليار دولار متجاوزةً بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)، والتي بلغت أحجام تداولها 3.8 مليار دولار وبلوكتشين بينانس (BNB Chain) التي سجلت 2.95 مليار دولار.

وتعكس الزيادات في مؤشراتٍ مثل أحجام التداول على المنصات اللامركزية خلال فترات عدم اليقين في السوق توجّه المستثمرين نحو إعادة توجيه أموالهم نحو بروتوكولات التمويل اللامركزي على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، في محاولةٍ لتخفيف أثر تراجع السوق من خلال تحقيق العوائد دون عناء بدلاً من الخروج من السوق أو تحويل أموالهم إلى عملات مستقرة.

وتؤدي هذه الإستراتيجية إلى بقاء الاستثمارات داخل نظام سولانا التقني، وهو ما تؤكده بيانات الرهن الأخيرة. فبين يومي الجمعة والأحد، ارتفع إجمالي الكميات المرهونة من 414.5 مليون عملة سولانا (Solana) إلى 417.4 مليون عملة وفقاً لبيانات StakingRewards.

فهذا الارتفاع بمقدار 2.9 مليون عملة سولانا (Solana) يُسهم في خفض المعروض قصير الأجل على المنصات بما قد يُخفف من الضغوط السعرية الهابطة في الأسبوع المقبل. وسيُركز المتداولون المُحترفون على الاستثمارات المؤسساتية الجديدة أو أي محفزات طلب مدفوعة بعوامل الاقتصاد الكلي قبل فتح صفقاتٍ كبيرة تستهدف اختراق السعر نحو مستويات 180$-200$.

توقعات سعر عملة سولانا (Solana): احتمال الانعكاس بنسبة 62% يحد من الارتفاع دون مستوى المقاومة 180$

سجّلت عملة سولانا (Solana) أداءً إيجابياً خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ استعاد سعرها مستوى 165$ بعد فترة من التداول العرضيّ استمرّت خمسة أيام. مع ذلك، تُظهر المؤشرات الفنية على المخطط البياني اليومي أن الزخم الصاعد الحالي قد يُواجه مقاومة قوية قبل تجاوز مستوى 180$.

ووفقاً لمؤشر احتمال الاختراق-إكسبو (Breakout Probability-Expo)، فإنّ عملة سولانا (Solana) تمتلك احتمالاً نسبته 29% لتحقيق انطلاقةٍ سعرية صاعدة نحو 180$، في حين تبلغ احتمالية التراجع 62%، ما يشير إلى احتمالاتٍ أعلى لحدوث تصحيح مُبكر نحو منطقة الدعم عند 150$.

كما يُظهر الخط الأوسط لمؤشر بولينجر باند -وهو المتوسط المتحرك البسيط لفترة 20 يوماً (BB 20 SMA)- تقلّصاً في نطاق التقلّبات، حيث يتمركز عند 180.06$ ليعمل كمستوى المقاومة الأقرب، في حين يشكّل الحدّ الأدنى عند 149.58$ مستوى دعمٍ قصير الأجل.

وتدعم مؤشرات الزخم هذه الرؤية الحذرة، إذ يشير مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يوماً (RSI 14) إلى مستوى 40.36، أي فوق منطقة البيع الزائد مباشرةً، ما يدل على أن العملة ما تزال في منطقةٍ حساسةٍ قد تشهد عودة ضغط البيع. في المقابل، لا يزال مؤشر MACD (12,26) في النطاق السلبي، مع استمرار ظهور الأعمدة الهابطة، حيث يقع خط الإشارة عند -9.24 وخط المؤشر عند -10.92، الأمر الذي يُؤكد أن الزخم الهابط مستمرٌ، وإن كان ذلك بوتيرةٍ أقل.

أما من ناحية مؤشرات الربحيّة، فيُظهر معدل الربح إلى الخسارة البالغ 1,307/733 ربحيّة قدرها 64.07%، ما يدل على ميلٍ نحو تعافٍ قصير الأمد، غيرَ أنّ المؤشرات تُحذر من أن المكاسب قد تظل محدودةً إلى أن ترتفع أحجام التداول الفوري بما يُعزز النشاط على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain).

وفي حال تمكن سعر عملة سولانا (Solana) من الإغلاق بثباتٍ فوق 170$ مدعوماً بأحجام تداول مرتفعة، فقد يتجه نحو مستوى 180$ المتوافق مع الخط الأوسط لمؤشر بولينجر. أما كسر مستوى 160$ نزولاً فقد يؤدي إلى إعادة اختبار الدعم الفني عند 150$ المتطابق مع الحد الأدنى لمؤشر بولينجر.