ملاحظات أساسية:

تحتفظ SharpLink بـ 797,704 عملة إيثيريوم (Ethereum)، تُقدَّر قيمتها بنحو 3.7 مليار دولار.

وصلت الشركة إلى هامش ربح من العملة قدره 21%.

تقترب ممتلكاتها من 800,000 عملة إيثيريوم (Ethereum)، وأطلقت في الوقت نفسه برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار.

تداولت بورصة ناسداك خبر اقتراب شركة SharpLink -المُدرَجة في قوائمها- من بلوغ 800,000 عملة إيثيريوم (Ethereum) ضمن محفظتها، وبحسب جا مارتون (Ja Maartun) -محلل مجتمع CryptoQuant-على منصة X، فقد استثمرت الشركة ما مجموعُه 2.87 مليار دولار في إطار تجميع ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية.

SharpLink تُفاجئ السوق باعتبارها ثاني أكبر شركة مالكة لعملة إيثيريوم (Ethereum)

لم يمضِ سوى 24 ساعة على شرائها 56,533 عملة إيثيريوم (Ethereum) بحوالي 4,462$ للعملة الواحدة، وبقيمةٍ إجمالية بلغت 252.25 مليون دولار. بهذا الاستحواذ، فقد ارتفع رصيدها إلى 797,704 عملة حتى 26 آب/أغسطس بقيمةٍ تصل إلى 3.7 مليار دولار.

ففي لحظة كتابة هذه السطور، يتم تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) عند مستوى 4,615.88$، محققةً مكاسبَ بنسبة 2.74% خلال آخر 24 ساعة. عند هذا السعر، تُقدَّر قيمة حيازة SharpLink بنحو 3.68 مليار دولار، ما يرفع هامش ربحها من العملة إلى ما يزيد على 21%، كما سجَّلت الشركة صافي عوائد بلغ 360.9 مليون دولار خلال الفترة الممتدّة بين 18 و22 آب/أغسطس.

وقبل أسبوعٍ واحد فقط، اشترت SharpLink ما مقداره 143,593 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 667.2 مليون دولار، لتُرسّخ مكانتها كثاني أكبر شركة مالكة لهذه العملة بعد BitMine Immersion Technology التي تتقدمها بفارقٍ يتجاوز 800,000 عملة. وللتوضيح، فقد بلغ رصيد BitMine منها بتاريخ 24 آب/أغسطس 2025 نحو 1,713,899 عملة.

ومن اللافت أن BitMine تسعى إلى امتلاك 5% من المعروض المتداول من عملة إيثيريوم (Ethereum)، مدعومةً في ذلك بعدد من كبار المستثمرين المؤسساتيين، مثل كاثي وود من ARK وصندوق Founders Fund وPantera وKraken وDCG وGalaxy Digital.

في هذه الأثناء، منحت SharpLink الضوء الأخضر لإطلاق برنامج ضخم لإعادة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار، وهو الخبر الذي دفع بسعر سهم SBET إلى الارتفاع فور الإعلان. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الدعم في السوق وتحسين توجيه الاستثمارات، كما يؤكد التزام الشركة على المدى الطويل بخلق قيمة مستدامة للمُساهمين. وبموجب البرنامج، باتت عمليات إعادة الشراء ممكنة عبر السوق المفتوحة، أو من خلال صفقاتٍ خاصةٍ يجري التفاوض بشأنها، أو بوسائل أخرى يُجيزها قانون الأوراق المالية المعمول به.

اكتتاب عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900) يجمع أكثر من 2.7 مليون دولار

فيما يواصل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) صعوده، تخطف هذه العملة الجديدة الأضواء. فمع عائد رهن سنوي يبلغ 33%، بدأ أوائل المشاركين يتلمسون أسباب الضجة الكبيرة التي تثيرها عملة توكن 6900 (TOKEN6900). فعلياً، تنحدر العملة الجديدة من مفهوم مشروع إس بي إكس 6900 (SPX-SPX6900)، لكنّها سُرعان ما أثبتت تميّزها بخصائص فريدة ودعمٍ متنامٍ من مجتمعها. وخلال فترة وجيزة، ارتقت لتُصنَّف بين أفضل اكتتابات العملات الرقمية لعام 2025.

إحصاءات الاكتتاب الحالية:

السعر الحالي: 0.007125$

الحصيلة التمويلية الإجمالية: 2.95 مليون دولار

العملة: توكن 6900 (TOKEN6900)

فلا تنسَوا متابعة الموقع الرسمي للمشروع بغرض التعرّف إلى موعد إطلاق العملة؛ فبقاء ساعتين فقط قبيل ارتفاع السعر قد يجعل الوقت الحالي هو الأمثل للانضمام مبكراً!