قفز معدل حرق عملة Shiba Inu بنسبة ‎2,713‎٪، بعد إزالة أكثر من ‎4.7‎ مليون توكن خلال 24 ساعة، فيما ارتفع سعر SHIB بنسبة ‎0.89‎٪ فقط بينما يترقب المتداولون زخماً أقوى.

أمل هاشم سلمى بدوي
معدل حرق شيبا اينو Shiba Inu يقفز بنسبة ‎2,713‎٪، فهل يتبع السعر؟

أبرز النقاط

  • انخفض المعروض من SHIB اليوم بعد ارتفاع معدل الحرق بنسبة ‎2,713‎٪.
  • مع الحرق الأخير البالغ ‎4,764,442‎ توكن، وصل إجمالي ما تم حرقه من المعروض الأصلي إلى ‎410,752,702,962,590‎ توكن.
  • ارتفع سعر SHIB بنسبة ‎0.89‎٪ فقط وسط تباطؤ في محاولته بلوغ أعلى مستوى شهري.

تفاعل طفيف في سعر SHIB رغم قفزة معدل الحرق

أظهرت بيانات Shibburn أن معدل حرق عملة Shiba Inu ارتفع بنسبة ‎2,713‎٪، ما أدى إلى إزالة دائمة لـ 4,764,442 توكن خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي ما تم حرقه خلال الأيام السبعة الماضية إلى 50,786,799 توكن.

حتى الآن، شهد نظام SHIB البيئي حرق 410,752,702,962,590 توكن من إجمالي المعروض الأصلي، بينما ما يزال هناك نحو 585,222,978,676,647 عملة متداولة، وفقًا لبيانات Shibburn. ويجري تداول SHIB حاليًا عند 0.00001000 دولار، بزيادة قدرها 0.89‎٪ خلال 24 ساعة.

تشير هذه الأرقام إلى أن عملية الحرق الأخيرة لم تؤثر بشكل واضح في السعر، استنادًا إلى مبدأ العرض والطلب. ففي الظروف الطبيعية، يؤدي تراجع المعروض مع ثبات أو ارتفاع الطلب إلى زيادة القيمة السوقية للأصل. ومع ذلك، لا يزال عشاق الكريبتو يأملون أن تتخلص Shiba Inu من بعض الأصفار في سعرها وتسجّل قمة جديدة.

ويُتوقع أن تدعم بعض التطورات داخل النظام البيئي هذا الاتجاه، أبرزها عمل حل التوسّع من الطبقة الثانية Shibarium على ردّ 4 ملايين دولار لضحايا عملية استغلال سابقة، إلى جانب إعادة تشغيل جسر الإيثريوم (ETH)، وهي خطوات قد تكون بمثابة محفزات جديدة لارتفاع سعر SHIB.

مرحلة البيع المسبق لـ Snorter Bot تجمع 5.48 مليون دولار مع رهان المستثمرين على إمكاناتها

بينما تسعى Shiba Inu إلى تعزيز حضورها في سوق الكريبتو، يبرز مشروع Snorter Bot إلى جانبها بسرعة. يهدف هذا المشروع الجديد إلى تحقيق عوائد مرتفعة للمستثمرين الجريئين، وقد بدأ العديد من المتداولين بالفعل المراهنة على إمكاناته طويلة المدى وتموضعه الذكي في السوق.

استوحى المشروع فكرته من حيوان الأرض المغامر (aardvark)، ويُعد من أبرز عمليات البيع المسبق للعملات الرقمية لعام 2025. صُمم Snorter Bot لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات تداول أسرع وأكثر ثقة، مع إضافة لمسة مبتكرة ومرحة إلى عالم الابتكار في الكريبتو.

إحصاءات البيع المسبق الحالية لمشروع Snorter Bot

السعر الحالي: ‎0.1083‎ دولار

المبلغ المُجمَّع حتى الآن: ‎5.48‎ مليون دولار

الرمز: SNORT


يمكن إتمام الشراء باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم بالإضافة إلى العملات الرقمية. يُنصح بزيارة الموقع الرسمي للبقاء على اطلاع على موعد الإطلاق الرسمي لمشروع Snorter Bot.

 

أمل هاشم
أمل هاشم

أمل محللة مالية متخصصة في أسواق العملات الرقمية وتحليل حركة الأسعار

