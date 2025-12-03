ارتفاع عملة SUI بنسبة 21% بعد موافقة نيويورك على إدراجها في Coinbase

أبرز النقاط

أشعل إدراج SUI في Coinbase نيويورك موجة شراء قوية رغم أكبر عملية فتح قفل توكنات خلال ديسمبر.

دفع الصعود السعر فوق نطاق منتصف مؤشر كيلتنر، مع دعم قوي من أحجام التداول، ما يؤكد دخول العملة في مرحلة تراكم حقيقي.

اختراق مستوى 1.92 دولار سيبطل الاتجاه الهابط لشهر نوفمبر، ويقود السعر نحو نقطة المحور عند 2.72 دولار المسجلة في أكتوبر.

ارتفعت عملة SUI إلى 1.69 دولار بعد أن قفزت بنسبة 21% يوم الثلاثاء، عقب إعلان منصة Coinbase أن سكان نيويورك أصبح بإمكانهم تداولها عبر تطبيقات الويب والهواتف. وأدى هذا الإعلان إلى موجة شراء قوية، جعلت العملة تتفوق على باقي العملات البديلة طوال جلسة التداول.

وجاء تأثير الإدراج لافتًا لأنه تزامن مع مرور أقل من 24 ساعة على فتح قفل توكنات بقيمة 86.86 مليون دولار. ورغم أن زيادة المعروض عادة تضغط على السعر، ساعد إدراج نيويورك على قلب المشهد ودعم الرهانات الصعودية، ليعكس الاتجاه الهابط الذي سبق عملية الفتح.

Sui (SUI) is now available to New York residents on coinbase․com & in the Coinbase iOS & Android apps. — Coinbase Markets 🛡️ (@CoinbaseMarkets) December 1, 2025

بحسب منصة Cryptorank، يُعد فتح قفل SUI الأكبر بين جميع عمليات الفتح المقررة هذا الشهر. وتأتي Aster خلفها مباشرة بقيمة 86.84 مليون دولار في 17 ديسمبر، بينما تستعد LayerZero وPump.fun لإطلاق توكنات بقيمة 33.70 مليون و31.22 مليون دولار على التوالي. كما تظهر Arbitrum وAptos ضمن جدول إصدار ديسمبر، لكن أيًا منها لم يقترب من حجم فتح SUI أو حركة سعره القوية هذا الأسبوع.

تفوقت قفزة SUI البالغة 21% على أداء العملات البديلة المنافسة؛ إذ صعدت لايتكوين وهديرا بنسبة 9% لكل منهما، بينما حققت أفالانش ارتفاعًا قدره 8%. ويؤكد هذا التفوق قوة تأثير إدراج نيويورك على حركة السوق.

توقعات سعر SUI: هل ينجح المشترون في الحفاظ على الزخم فوق منتصف قناة كيلتنر؟

اخترق سعر SUI مستوى 1.6 دولار خلال صعود يوم الثلاثاء، ليتحرك لأول مرة منذ نحو ثلاثة أسابيع فوق منتصف قناة كيلتنر. ودفع هذا الاختراق السعر للاقتراب من الحد العلوي للتقلبات عند 1.9 دولار، والذي يشكّل المقاومة التالية على المدى القصير.

وجاءت هذه الحركة مدعومة بموجة شراء قوية في السوق الفوري، إذ سجّل حجم التداول الفعلي زيادة قدرها 14.6 مليون، وهي أعلى قراءة إيجابية منذ أوائل نوفمبر.

كما رفع الصعود مؤشر القوة النسبية RSI إلى 44.41، ليخرج من المنطقة المحايدة العميقة ويشير إلى بداية انتقال في الاتجاه، وليس إلى مبالغة في الارتفاع.

ما زال ميل الحد العلوي الهابط لقناة كيلتنر يقيّد محاولات الصعود، لكن إغلاق سعر SUI بشكل حاسم فوق 1.92 دولار سيبطل الاتجاه الهابط لشهر نوفمبر ويفتح الطريق نحو النقطة المحورية عند 2.72 دولار، وهي المنطقة التي سبقت الهبوط الحاد في أكتوبر.

وعلى الجانب الهابط، يظل مستوى 1.32 دولار هو الدعم الرئيسي؛ إذ يتوافق مع الحد السفلي لقناة كيلتنر وفي الحقيقة كان قاعدة التماسك خلال أواخر نوفمبر. وكسر هذا الدعم قد يعيد العملة إلى مسار الهبوط الذي شهدته في نوفمبر، مع إعادة اختبار قيعان أكتوبر قرب 0.56 دولار.