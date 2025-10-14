ارتفاع عملة Zcash لتتجاوز 4.4 مليار دولار؛ 27٪ من رموز ZEC غير قابلة للتتبع

أبرز النقاط

تسارعت وتيرة اعتماد الخصوصية في شبكة Zcash بعد أن استقبلت المحفظة المحمية أكثر من 600 ألف ZEC خلال خمسة أيام فقط، لترتفع نسبة العملات المحمية إلى 27% من إجمالي المعروض.

ارتفعت عملة ZEC بنسبة 635% منذ قاع أغسطس حتى بلغت 253 دولارًا، ونجحت في تجاوز انهيار السوق في أكتوبر بأقل الخسائر مقارنةً بباقي العملات الرقمية.

تُظهر أسواق التوقعات احتمالًا بنسبة 67% بأن تتجاوز Zcash القيمة السوقية لـ Monero بحلول نهاية العام، مع تزايد النقاشات حول مستقبل عملات الخصوصية.

استقرّت القيمة السوقية لعملات Zcash الخاصة فوق مليار دولار، مدعومة بارتفاع سعر العملة وزيادة عدد العملات المحمية رغم تقلبات السوق الأخيرة.

تُعد Zcash اليوم من أبرز العملات الرقمية المعززة للخصوصية، إذ حققت نموًا لافتًا في القيمة والاهتمام العام. فقد سجلت عمليات البحث عن “Zcash” مستويات قياسية مؤخرًا، خاصة بعد أن أعلن عدد من الشخصيات المؤثرة في عالم الكريبتو دعمهم لها، من بينهم المستثمر نافـال رافيكانت الذي وصفها بأنها “تأمين ضد البيتكوين”.

ولتحقيق الخصوصية، تعتمد Zcash على نظام المعاملات المجهولة عبر مجمعات خاصة أبرزها Orchard Pool، التي تستخدم تقنيات تشفير متقدمة قائمة على أدلة المعرفة الصفرية (Zero-Knowledge Proofs). عندما ينقل المستخدم عملاته من العناوين العادية إلى نظام Zcash المحمي (Orchard Pool)، تُصبح هذه العملات ضمن نطاق الخصوصية الكاملة، بحيث لا يمكن تتبّعها أو معرفة المرسل والمستقبل طالما بقيت داخل النظام المحمي.

وبحسب بيانات موقع zkp.baby بتاريخ 13 أكتوبر، بلغت القيمة الإجمالية في مجمعات Zcash المحمية نحو 1.12 مليار دولار، وهي ما يُعرف بـ القيمة السوقية لقطاع الخصوصية في Zcash. وقد ظلت هذه القيمة مستقرة حول مليار دولار منذ أواخر أغسطس، قبل أن تبدأ موجة الارتفاع القوي في السعر من نحو 50 إلى أكثر من 250 دولارًا خلال أسابيع قليلة.

في تلك الفترة، استقبل مجمع Orchard تدفقات ملحوظة رفعت نسبة العملات المحمية إلى 23% من إجمالي المعروض، أي أقل من 4 ملايين عملة ZEC. أما الآن، فقد تسارع النمو بشكل أكبر، لتتجاوز نسبة العملات المحمية 27% بإجمالي يزيد على 4.42 مليون عملة ZEC أصبحت معززة بالخصوصية وغير قابلة للتتبع عبر أي أدوات تحليل على السلسلة.

بحسب منشور للداعم لمشروع Zcash المعروف باسم Sacha على منصة X، تجاوز صافي التدفقات إلى مجمع Orchard أكثر من 600 ألف عملة ZEC خلال الأيام الخمسة الماضية. وأشار ساشا إلى أنّ الاحتفاظ طويل الأمد بالعملة يشهد نموًا متسارعًا رغم حالة المضاربة الواسعة في السوق.

تحليل سعر عملة Zcash) ZEC)

تتداول عملة ZEC حاليًا عند 253 دولارًا بقيمة سوقية تبلغ 4 مليارات دولار، ما يضعها في المرتبة 30 على مؤشر CoinMarketCap.

سجلت العملة ارتفاعًا بنسبة 635% منذ قاعها الأخير عند 34.47 دولارًا في 20 أغسطس 2025، لتتداول الآن بقوة شرائية تفوق خمس مرات مستوى الـ50 دولارًا الذي ظلت دونه معظم العام.

اللافت أن Zcash كانت من العملات القليلة التي أغلقت باللون الأخضر في 10 أكتوبر، وهو اليوم الذي شهد أكبر موجة تصفيات في تاريخ سوق الكريبتو. ففي ذلك اليوم الذي أُطلق عليه اسم “الجمعة السوداء المظلمة”، هبطت ZEC إلى 152.35 دولارًا، ما شكّل فرصة شراء عند مستوى يقل بنسبة 28% عن سعر الافتتاح.

مع ذلك، تتداول العملة الآن بخسائر تقارب 14% من أعلى مستوى محلي عند 298.09 دولارًا، ولا تزال عاجزة عن اختراق حاجز المقاومة النفسي عند 300 دولار.

تزايدت النقاشات حول الخصوصية بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة بالتوازي مع الأداء القوي لعملة Zcash. وكانت منصة Coinspeaker قد أشارت سابقًا إلى ارتفاع كبير في عمليات البحث عبر جوجل عن مصطلح “عملة الخصوصية”، وهو ما اعتُبر آنذاك مؤشرًا مبكرًا واضحًا على صعود هذا الاتجاه بين المستثمرين والمتابعين.