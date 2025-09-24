ملاحظات رئيسية

جذب صندوق REXShares Solana ETF تدفقات جديدة بقيمة 27 مليون دولار، ليرتفع إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة إلى 306 ملايين دولار.

استثمرت شركة Helius Medical Technologies نحو 175 مليون دولار في سولانا، ضمن خطة أوسع لتنويع الخزينة بقيمة 500 مليون دولار.

المؤشرات الفنية تظهر زخمًا هابطًا مع كسر SOL لمتوسط 20 يومًا، مما يهدد بمزيد من التراجع نحو مستوى الدعم عند 196 دولارًا.

وجد سعرعملة سولانا دعمًا عند مستوى 218 دولارًا يوم الثلاثاء 23 سبتمبر، بعد تراجع جديد بنسبة 1.2% خلال 24 ساعة. ويعكس هذا الأداء الضعيف بداية الأسبوع الضغوط العامة في سوق الكريبتو، حيث اتجه المستثمرون نحو الذهب عقب قرار الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

ورغم تراجع الطلب من جانب المستثمرين الأفراد بسبب المخاوف الكلية، ظل الإقبال المؤسسي على سولانا قويًا. فقد أفاد موقع SolanaFloor يوم الثلاثاء بأن صندوق REXShares Solana Staking ETF SSK واصل تسجيل تدفقات ثابتة، مضيفًا 27 مليون دولار خلال 24 ساعة.

🚨BREAKING: The first U.S. Solana staking ETF, $SSK by @REXShares, continues daily inflow momentum, adding $27M yesterday and lifting total AUM to $306M. pic.twitter.com/mc3Ys2ODGu — SolanaFloor (@SolanaFloor) September 23, 2025

هذا التدفق رفع إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة إلى 306 ملايين دولار، وهو مستوى بارز تحقق رغم التصحيح الحاد في السعر. وتشير هذه التدفقات إلى توجه المؤسسات نحو عوائد التخزين (Staking Yield) بدلًا من الخروج أثناء ضعف السوق، وهو ما يقلل من المعروض في البورصات ويخفف الضغوط البيعية، مما قد يهيئ سولانا لارتداد سريع إذا تحسنت المعنويات.

كما عززت تدفقات الخزينة نحو سولانا من سردية الطلب المؤسسي الكبير. ففي يوم الاثنين، أكدت شركة Helius Medical Technologies, Inc. استثمارًا أوليًا بقيمة 175 مليون دولار في سولانا ضمن استراتيجيتها لخزينة بقيمة 500 مليون دولار التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي.

قال كوزمو جيانغ، المراقب في مجلس إدارة شركة HSDT والشريك العام في Pantera Capital:

“نحن متحمسون للشروع في خطة تراكم سولانا (SOL) بطريقة فعّالة. إن بدء التراكم عند أساس تكلفة أقل من الأسعار السوقية الأخيرة، مع الاحتفاظ بالجزء الأكبر من رأس المال المجمّع لعمليات شراء أكثر انتقائية لاحقًا، يبرز مدى تركيز الفريق على تعظيم قيمة المساهمين من خلال الوعي بالسوق والتصرف كأمناء مسؤولين على رأس المال.”

وكشفت الشركة عن امتلاكها 760,190 عملة SOL بمتوسط تكلفة يبلغ 231 دولارًا، إلى جانب 335 مليون دولار من الاحتياطيات النقدية المخصصة لمزيد من عمليات الاستحواذ على سولانا.

توقعات سعر سولانا: هل ينجح طلب كبار المتداولين في تعويض الكسر أسفل متوسط 20 يومًا؟

في وقت كتابة التقرير، يجري تداول سولانا عند 219.24 دولارًا، منخفضًا عن المتوسط المتحرك لـ20 يومًا البالغ 226.98 دولارًا. ويشير ذلك إلى كسر قصير الأجل في الدورة الصعودية التي دفعت سعر SOL إلى قمم لم تُسجّل منذ 8 أشهر عند 253 دولارًا في 18 سبتمبر.

علاوة على ذلك، هبط خط مؤشر MACD إلى 7.72 ليتجاوز أسفل خط الإشارة عند 10.48، في إشارة واضحة لتحوّل الزخم نحو الاتجاه الهابط. كما أظهر المدرج التكراري (Histogram) قضبانًا حمراء أعمق، مؤكّدًا ظروف التشبع البيعي على المدى القصير، وهو ما قد يفتح الباب أمام ارتداد تصحيحي باتجاه المتوسط المتحرك لـ20 يومًا قرب 227 دولارًا.

كما هو واضح أدناه، تراجع سعر سولانا قرب 218 دولارًا وقت كتابة التقرير، مع ظهور ذيل سفلي أطول في شمعة التداول اليومية، ما يشير إلى وجود عمليات شراء دعم نشطة.

يقع الدعم الفوري عند 218 دولارًا، بينما يتمثل الحاجز الأقوى قرب 200 دولار، وهو ما يتزامن مع الحد السفلي لمؤشر بولنجر باند. ومع ذلك، فإن ضعف أحجام التداول في سوق الكريبتو يضع SOL أمام مخاطر انعكاس كبير آخر قد يدفعه نحو 196 دولارًا.

وعلى الجانب المقابل، يحتاج المشترون إلى استعادة المتوسط المتحرك لـ20 يومًا عند 227 دولارًا لاسترجاع السيطرة، مع بقاء الأهداف الصعودية بعيدة المدى عند قمم سبتمبر قرب 260 دولارًا، في حال استمر تراكم الحيتان وتدفقات صناديق الـETF.

الطرح المسبق لـ Best Wallet يتجاوز 16 مليون دولار وسط ارتفاع طلب الحيتان على سولانا

ساهم الارتفاع القوي في الطلب المؤسسي على سولانا في تعزيز الإقبال على المشاريع الناشئة مثل Best Wallet، وذلك رغم مرحلة التصحيح التي يمر بها السوق حاليًا.

وبخلاف دعمها للتخزين عبر شبكات متعددة، توفر Best Wallet ميزات أمان بمستوى مؤسسي، ما يجعلها خيارًا جذابًا لكل من المتداولين الأفراد ومديري الصناديق الباحثين عن التعرض لأصول متنوعة في أسواق الكريبتو مع تصاعد التقلبات.

وحتى وقت كتابة التقرير، جمع الطرح المسبق لـ Best Wallet أكثر من 16.05 مليون دولار. ولا يزال بإمكان المشاركين الحصول على رموز BEST بسعر 0.0256 دولار للرمز الواحد قبل الانتقال إلى المستوى السعري التالي، حيث يتبقى أكثر من أربع ساعات فقط عند المستويات الحالية.